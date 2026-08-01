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Impacto del temporal en el transporte aéreo

Demoras y vuelos cancelados en Aeroparque por las tormentas: cuándo prevén normalizar las operaciones

La actividad aérea continúa afectada por las condiciones meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las restricciones para la carga y descarga de equipaje provocaron demoras y cancelaciones en Aeroparque, mientras que Ezeiza opera con inconvenientes menores.

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La actividad aérea continúa afectada por las condiciones meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. (Foto: archivo)

La actividad aérea continúa afectada por las condiciones meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. (Foto: archivo)

Aeroparque Jorge Newbery registra este sábado demoras y cancelaciones como consecuencia de las tormentas eléctricas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires durante la madrugada. Las restricciones de seguridad impuestas sobre la plataforma impactaron en la operación de varias aerolíneas y generaron complicaciones para cientos de pasajeros en plena temporada de vacaciones.

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Según información aeroportuaria, hasta la mañana de este sábado se contabilizaban 16 vuelos demorados y dos cancelados en la terminal aérea metropolitana.

Por qué se producen las demoras

Las complicaciones no están vinculadas con fallas técnicas en las aeronaves, sino con los protocolos de seguridad que deben aplicarse durante episodios de actividad eléctrica intensa.

Las tormentas impiden que el personal realice tareas manuales de carga y descarga de equipaje en pista, una medida destinada a proteger a los trabajadores frente al riesgo de descargas eléctricas.

Como consecuencia, se generan retrasos en la preparación de los vuelos y en los tiempos operativos de las aeronaves, especialmente en la gestión de valijas y otros equipajes.

Las complicaciones no est&aacute;n vinculadas con fallas t&eacute;cnicas en las aeronaves, sino con los protocolos de seguridad que deben aplicarse durante episodios de actividad el&eacute;ctrica intensa. (Foto: archivo)

Las complicaciones no están vinculadas con fallas técnicas en las aeronaves, sino con los protocolos de seguridad que deben aplicarse durante episodios de actividad eléctrica intensa. (Foto: archivo)

Fuentes aeroportuarias señalaron que las demoras responden a la metodología de reglamentación de cargas y no a inconvenientes mecánicos o técnicos de los aviones.

La temporada alta agrava el impacto

La situación se ve agravada por el importante movimiento de pasajeros registrado durante el receso invernal, uno de los períodos de mayor actividad del año en los aeropuertos del país.

El elevado volumen de viajeros incrementa la cantidad de equipaje a procesar y dificulta la recuperación rápida de los tiempos operativos cuando se producen interrupciones por cuestiones climáticas.

Además de las demoras registradas durante la mañana, algunos vuelos también sufrieron modificaciones en sus horarios de salida y llegada debido a las restricciones implementadas durante el temporal.

Cuándo podría normalizarse la operación

Las autoridades aeroportuarias estiman que la situación comenzará a estabilizarse durante la tarde, una vez que mejoren las condiciones meteorológicas y puedan retomarse con normalidad las tareas en plataforma.

De acuerdo con las previsiones, la operación podría recuperar su ritmo habitual entre las 14 y las 15 horas, aunque el proceso dependerá de la evolución del clima y de la capacidad para absorber los retrasos acumulados.

Cómo opera el aeropuerto de Ezeiza

A diferencia de Aeroparque, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza presenta un escenario más favorable.

Si bien algunas operaciones registraron retrasos menores durante la madrugada y primeras horas del día, la terminal internacional continúa funcionando con relativa normalidad.

Las fuentes consultadas indicaron que no se registran inconvenientes de magnitud y que las demoras observadas son mínimas en comparación con las complicaciones que afectan a Aeroparque.

En pocas palabras

  • Aeroparque: Demoras y cancelaciones por tormentas eléctricas afectan la carga y descarga de equipaje.
  • Impacto temporal: Restricciones de seguridad y alta temporada agravan las complicaciones para los pasajeros.
  • Normalización esperada: Operaciones podrían estabilizarse por la tarde, entre las 14 y 15 horas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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