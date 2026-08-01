Demoras y vuelos cancelados en Aeroparque por las tormentas: cuándo prevén normalizar las operaciones

Las tormentas impiden que el personal realice tareas manuales de carga y descarga de equipaje en pista, una medida destinada a proteger a los trabajadores frente al riesgo de descargas eléctricas.

Como consecuencia, se generan retrasos en la preparación de los vuelos y en los tiempos operativos de las aeronaves, especialmente en la gestión de valijas y otros equipajes.

Las complicaciones no están vinculadas con fallas técnicas en las aeronaves, sino con los protocolos de seguridad que deben aplicarse durante episodios de actividad eléctrica intensa. (Foto: archivo)

Fuentes aeroportuarias señalaron que las demoras responden a la metodología de reglamentación de cargas y no a inconvenientes mecánicos o técnicos de los aviones.

La temporada alta agrava el impacto

La situación se ve agravada por el importante movimiento de pasajeros registrado durante el receso invernal, uno de los períodos de mayor actividad del año en los aeropuertos del país.

El elevado volumen de viajeros incrementa la cantidad de equipaje a procesar y dificulta la recuperación rápida de los tiempos operativos cuando se producen interrupciones por cuestiones climáticas.

Además de las demoras registradas durante la mañana, algunos vuelos también sufrieron modificaciones en sus horarios de salida y llegada debido a las restricciones implementadas durante el temporal.

Cuándo podría normalizarse la operación

Las autoridades aeroportuarias estiman que la situación comenzará a estabilizarse durante la tarde, una vez que mejoren las condiciones meteorológicas y puedan retomarse con normalidad las tareas en plataforma.

De acuerdo con las previsiones, la operación podría recuperar su ritmo habitual entre las 14 y las 15 horas, aunque el proceso dependerá de la evolución del clima y de la capacidad para absorber los retrasos acumulados.

Cómo opera el aeropuerto de Ezeiza

A diferencia de Aeroparque, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza presenta un escenario más favorable.

Si bien algunas operaciones registraron retrasos menores durante la madrugada y primeras horas del día, la terminal internacional continúa funcionando con relativa normalidad.

Las fuentes consultadas indicaron que no se registran inconvenientes de magnitud y que las demoras observadas son mínimas en comparación con las complicaciones que afectan a Aeroparque.