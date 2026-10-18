Clima en Buenos Aires: qué temperaturas se esperan y cuándo vuelven los días soleados

El miércoles 21 tendrá temperaturas de entre 14 y 16 grados, por lo que será la jornada más fresca en cuanto a la máxima. La madrugada y la mañana estarán mayormente nubladas, mientras que por la tarde y la noche se espera un cielo algo nublado.

El jueves será el día más cálido de la semana

El jueves 22 se perfila como la jornada más templada del período, con una mínima de 15 grados y una máxima de 22.

Durante la madrugada y la mañana predominará el cielo mayormente nublado, pero hacia la tarde y la noche se espera una disminución de la nubosidad. No se pronostican precipitaciones.

El viernes 23, en tanto, tendrá una mínima de 14 grados y una máxima de 18. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Qué pasará con el clima el sábado 24 de octubre

El sábado 24 cerrará la semana con temperaturas de entre 14 y 18 grados. Durante la madrugada y la mañana se espera cielo mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche estará algo nublado.

Al igual que en las jornadas anteriores, el SMN no prevé lluvias para el cierre del período analizado.

¿Cuándo podría salir el sol en Buenos Aires?

Pese a la nubosidad prevista para buena parte de la semana, el sol podría aparecer de manera intermitente, especialmente durante la mañana del martes y en algunos períodos de menor cobertura nubosa.

Sin embargo, no se espera que el cielo despejado sea la condición predominante entre el lunes 19 y el sábado 24 de octubre. Las temperaturas se mantendrán moderadas, con una máxima de 22 grados el jueves, y no hay precipitaciones previstas en el pronóstico de referencia.