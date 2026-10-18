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Clima en Buenos Aires: qué temperaturas se esperan y cuándo vuelven los días soleados

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con nubosidad variable y temperaturas máximas de entre 16 y 22 grados. No se esperan lluvias durante el período y el jueves será el día más templado.

Clima en Buenos Aires: qué temperaturas se esperan y cuándo vuelven los días soleados

Clima en Buenos Aires: qué temperaturas se esperan y cuándo vuelven los días soleados

El clima en Buenos Aires tendrá una semana marcada por la abundante nubosidad y las temperaturas moderadas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre el lunes 19 y el sábado 24 de octubre no se esperan lluvias y las máximas oscilarán entre los 16 y los 22 grados.

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Aunque el cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte de las jornadas, habrá algunos momentos con menor nubosidad. El martes podría ofrecer una de las mejores oportunidades para ver el sol, mientras que el jueves será el día más cálido de la semana.

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante la semana

El lunes 19 comenzará con una mínima de 10 grados y una máxima de 17. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, con vientos de entre 7 y 22 kilómetros por hora y sin precipitaciones previstas.

Para el martes 20 se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 19. Durante la primera parte del día estará algo nublado, aunque hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad. La probabilidad de lluvias será del 0%.

El miércoles 21 tendrá temperaturas de entre 14 y 16 grados, por lo que será la jornada más fresca en cuanto a la máxima. La madrugada y la mañana estarán mayormente nubladas, mientras que por la tarde y la noche se espera un cielo algo nublado.

El jueves será el día más cálido de la semana

El jueves 22 se perfila como la jornada más templada del período, con una mínima de 15 grados y una máxima de 22.

Durante la madrugada y la mañana predominará el cielo mayormente nublado, pero hacia la tarde y la noche se espera una disminución de la nubosidad. No se pronostican precipitaciones.

El viernes 23, en tanto, tendrá una mínima de 14 grados y una máxima de 18. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Qué pasará con el clima el sábado 24 de octubre

El sábado 24 cerrará la semana con temperaturas de entre 14 y 18 grados. Durante la madrugada y la mañana se espera cielo mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche estará algo nublado.

Al igual que en las jornadas anteriores, el SMN no prevé lluvias para el cierre del período analizado.

¿Cuándo podría salir el sol en Buenos Aires?

Pese a la nubosidad prevista para buena parte de la semana, el sol podría aparecer de manera intermitente, especialmente durante la mañana del martes y en algunos períodos de menor cobertura nubosa.

Sin embargo, no se espera que el cielo despejado sea la condición predominante entre el lunes 19 y el sábado 24 de octubre. Las temperaturas se mantendrán moderadas, con una máxima de 22 grados el jueves, y no hay precipitaciones previstas en el pronóstico de referencia.

En pocas palabras

  • Semana nublada: El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una semana con nubosidad variable y temperaturas moderadas en Buenos Aires.
  • Temperaturas: Se esperan máximas de entre 16 y 22 grados, sin lluvias previstas.
  • Día templado: El jueves será el día más cálido de la semana, alcanzando los 22 grados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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