¿Cómo estará el clima en el AMBA y qué provincias están bajo alerta por tormentas y vientos?

El viernes continuará la probabilidad de precipitaciones, que se mantendrá entre el 40% y el 70%. La temperatura mínima rondará los 12°C, mientras que la máxima llegará a los 18°C.

Las lluvias podrían continuar hasta el viernes en la Ciudad y el conurbano. (Foto: archivo)

La tendencia comenzará a cambiar el sábado, cuando la posibilidad de lluvias bajará a un rango de entre el 0% y el 10%. Para ese día se espera una máxima de 17°C y una mínima de 10°C. El domingo se perfila como la jornada más estable, sin precipitaciones previstas y con temperaturas de entre 9°C y 17°C.

Qué provincias están bajo alerta amarilla

El SMN mantiene avisos por distintos fenómenos meteorológicos en varias regiones del país. En el sur de Mendoza se esperan tormentas localmente fuertes, con lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y posible caída de granizo.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 35 y 60 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada.

También se prevén tormentas en sectores de San Luis y el norte de Misiones. En esas zonas podrían registrarse granizo ocasional, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora. Los acumulados previstos se ubican entre 20 y 35 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos puntos.

Por otro lado, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos para el oeste de La Rioja, Catamarca, el oeste de Salta, el oeste de Jujuy y el noroeste de Tucumán. Allí se esperan velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, se recomienda asegurar objetos que puedan volarse, evitar refugiarse debajo de árboles, postes o carteles y extremar las precauciones al circular.

El SMN mantiene avisos por distintos fenómenos meteorológicos en varias regiones del país. (Foto: archivo)

Por qué se mantiene la inestabilidad en el AMBA

La persistencia de las lluvias en el centro del país está relacionada con un anticiclón intenso y casi estacionario sobre el Atlántico Sur, que favorece el ingreso constante de humedad hacia el territorio argentino.

Esta configuración atmosférica dificulta el desplazamiento de los sistemas de baja presión que llegan desde el Pacífico. Como consecuencia, las condiciones de inestabilidad tienden a prolongarse y pueden generar episodios reiterados de lluvia.

Durante octubre, el AMBA registró pocas jornadas sin precipitaciones y las temperaturas se mantuvieron por debajo de los valores habituales para esta época del año. En la Ciudad de Buenos Aires, los registros típicos para estos días rondan los 13°C de mínima y los 23°C de máxima.

Las primeras señales de una modificación en este patrón podrían aparecer durante el sábado y el domingo, con más períodos de sol y una disminución de las lluvias. Sin embargo, la duración de la mejora dependerá de cómo evolucione el bloqueo atmosférico durante los próximos días.