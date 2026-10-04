Alerta por el clima: cómo estará el tiempo esta semana en el AMBA y dónde seguirán las tormentas

El jueves será uno de los días más frescos de la semana en el AMBA, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 18. Para el viernes, en tanto, las marcas térmicas estarán entre los 15 y los 19 grados.

El pronóstico extendido anticipa para el sábado una mínima de 13 grados y una máxima de 19, con condiciones que mantendrán la presencia de nubosidad en la región.

De esta manera, el principal rasgo del tiempo durante la semana será la persistencia del cielo cubierto o mayormente nublado, junto con temperaturas que no tendrán grandes ascensos.

Dónde continúan las alertas meteorológicas

Mientras el AMBA atraviesa una semana sin fenómenos meteorológicos de consideración, distintas regiones del país mantienen alertas por tormentas, viento y nevadas.

Para este domingo, el noreste de Misiones permanece bajo alerta naranja por tormentas, mientras que el este de Formosa continúa con alerta amarilla. En esas zonas podrían registrarse lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Frente a estos fenómenos, el SMN recomienda evitar las actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejados de árboles, postes y tendidos eléctricos. También se aconseja no circular por calles anegadas y evitar permanecer cerca de ríos, arroyos o zonas costeras.

Las provincias que tienen alertas por viento y nevadas

Las advertencias también alcanzan al noroeste del país. Sectores del oeste de Jujuy, Salta y Catamarca se encuentran bajo alerta amarilla por viento, con especial incidencia en las zonas de mayor altura, donde las ráfagas pueden complicar la circulación.

En la región cordillerana también continúan las advertencias por nevadas. Para este domingo rige una alerta amarilla en sectores cordilleranos de La Rioja, San Juan y Río Negro, mientras que el norte y centro de Chubut tienen un nivel de alerta naranja por este fenómeno.

La presencia de nieve puede generar dificultades para transitar por caminos y rutas, especialmente en sectores de montaña, por lo que se recomienda consultar las condiciones antes de emprender viajes y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Cómo seguirá el clima durante los próximos días

El escenario de alertas cambiará con el avance de la semana. Para el lunes, las advertencias por nevadas se concentrarán en sectores cordilleranos de San Juan y el norte de Mendoza, ambas bajo alerta amarilla.

El martes, en tanto, la alerta por nieve alcanzará a toda la cordillera mendocina. Ese mismo día también se prevé una alerta amarilla por lluvias en Neuquén, con excepción del sector sudoeste de la provincia.

El SMN recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales, especialmente en las zonas alcanzadas por alertas, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificarse durante el transcurso de la jornada.