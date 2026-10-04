En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Clima
AMBA
Pronóstico

Alerta por el clima: cómo estará el tiempo esta semana en el AMBA y dónde seguirán las tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó días mayormente nublados en la Ciudad y el conurbano, mientras varias zonas del país mantienen alertas por fenómenos intensos.

Alerta por el clima: cómo estará el tiempo esta semana en el AMBA y dónde seguirán las tormentas

Alerta por el clima: cómo estará el tiempo esta semana en el AMBA y dónde seguirán las tormentas

Luego de las tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el sábado, el comienzo de octubre estará marcado por la nubosidad y las temperaturas moderadas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante los próximos días no se esperan grandes cambios en las condiciones y las máximas se mantendrán por debajo de los 22 grados.

Leé también Qué vino elegir según el clima: lluvia, frío o calor también pesan en la copa
Qué vino elegir según el clima: lluvia, frío o calor también pesan en la copa. (Imagen ilustrativa)

Este domingo, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tendrán una jornada que comenzará con neblinas durante la mañana, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado y hacia la noche aumentará la nubosidad. La temperatura se ubicará entre los 10 y los 21 grados, con vientos leves.

Cómo estará el tiempo esta semana en el AMBA

El lunes continuará el tiempo mayormente nublado, con una temperatura mínima estimada en 14 grados y una máxima de 22. Para el martes se prevé una situación similar, aunque las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 22 grados.

El miércoles llegará con un descenso de la temperatura máxima. Según el SMN, se esperan 13 grados de mínima y 19 de máxima, con cielo cubierto durante buena parte de la jornada.

El jueves será uno de los días más frescos de la semana en el AMBA, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 18. Para el viernes, en tanto, las marcas térmicas estarán entre los 15 y los 19 grados.

El pronóstico extendido anticipa para el sábado una mínima de 13 grados y una máxima de 19, con condiciones que mantendrán la presencia de nubosidad en la región.

De esta manera, el principal rasgo del tiempo durante la semana será la persistencia del cielo cubierto o mayormente nublado, junto con temperaturas que no tendrán grandes ascensos.

Dónde continúan las alertas meteorológicas

Mientras el AMBA atraviesa una semana sin fenómenos meteorológicos de consideración, distintas regiones del país mantienen alertas por tormentas, viento y nevadas.

Para este domingo, el noreste de Misiones permanece bajo alerta naranja por tormentas, mientras que el este de Formosa continúa con alerta amarilla. En esas zonas podrían registrarse lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Frente a estos fenómenos, el SMN recomienda evitar las actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejados de árboles, postes y tendidos eléctricos. También se aconseja no circular por calles anegadas y evitar permanecer cerca de ríos, arroyos o zonas costeras.

Las provincias que tienen alertas por viento y nevadas

Las advertencias también alcanzan al noroeste del país. Sectores del oeste de Jujuy, Salta y Catamarca se encuentran bajo alerta amarilla por viento, con especial incidencia en las zonas de mayor altura, donde las ráfagas pueden complicar la circulación.

En la región cordillerana también continúan las advertencias por nevadas. Para este domingo rige una alerta amarilla en sectores cordilleranos de La Rioja, San Juan y Río Negro, mientras que el norte y centro de Chubut tienen un nivel de alerta naranja por este fenómeno.

La presencia de nieve puede generar dificultades para transitar por caminos y rutas, especialmente en sectores de montaña, por lo que se recomienda consultar las condiciones antes de emprender viajes y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Cómo seguirá el clima durante los próximos días

El escenario de alertas cambiará con el avance de la semana. Para el lunes, las advertencias por nevadas se concentrarán en sectores cordilleranos de San Juan y el norte de Mendoza, ambas bajo alerta amarilla.

El martes, en tanto, la alerta por nieve alcanzará a toda la cordillera mendocina. Ese mismo día también se prevé una alerta amarilla por lluvias en Neuquén, con excepción del sector sudoeste de la provincia.

El SMN recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales, especialmente en las zonas alcanzadas por alertas, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificarse durante el transcurso de la jornada.

En pocas palabras

  • Clima en AMBA: Se esperan días mayormente nublados y temperaturas moderadas, sin grandes cambios.
  • Alertas en el país: Varias regiones del interior mantienen alertas por tormentas intensas, viento y nevadas.
  • Recomendaciones: El SMN aconseja evitar actividades al aire libre y asegurar objetos ante posibles fenómenos meteorológicos.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Clima AMBA LLuvias
Notas relacionadas
Frío en el AMBA: cuándo sube la temperatura y cómo seguirá el clima en Buenos Aires
Clima en Buenos Aires: cuándo vuelve el calor y qué día podrían regresar las lluvias
Pronóstico: cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante toda la semana

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar