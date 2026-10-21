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El video de un insólito accidente: quiso probar un auto eléctrico y terminó atravesando una vidriera

Un hombre perdió el control dentro de un local y terminó sobre la vereda. Un árbol frenó el avance del auto y evitó consecuencias más graves.

Un insólito accidente ocurrió en una concesionaria de autos eléctricos del centro de la Ciudad de Buenos Aires, cuando un hombre que había ingresado al comercio para probar uno de los vehículos perdió el control y terminó atravesando la vidriera del local. El episodio generó sorpresa entre los empleados, que observaron cómo el auto rompía el frente vidriado del negocio y avanzaba hasta la vereda.

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Afortunadamente, un árbol ubicado frente al establecimiento frenó su recorrido y evitó que continuara desplazándose. Según trascendió, el conductor se había acercado a la concesionaria interesado en conocer los modelos eléctricos disponibles y solicitó probar uno de ellos, sin embargo, durante la maniobra ocurrió el inesperado accidente.

Todo comenzó cuando el hombre subió a uno de los vehículos exhibidos en el comercio con la intención de conocer su funcionamiento. Por motivos que no fueron precisados, perdió el control del auto eléctrico y avanzó directamente contra la vidriera, que terminó destrozada por el impacto.

El vehículo atravesó el frente del establecimiento y quedó sobre la vereda, donde su recorrido fue interrumpido por un árbol. La escena provocó una inmediata reacción de los dos empleados que se encontraban dentro de la concesionaria.

Ambos se llevaron las manos a la cabeza al observar lo ocurrido, sorprendidos por la maniobra que acababa de protagonizar el potencial comprador. El árbol resultó clave para impedir que el vehículo siguiera avanzando hacia la vía pública, donde la situación podría haber tenido consecuencias más graves.

Un hombre perdió el control dentro de un local y terminó sobre la vereda. (Foto: captura)

Un hombre perdió el control dentro de un local y terminó sobre la vereda. (Foto: captura)

Por el momento, no se informaron las causas exactas por las que el hombre perdió el control del automóvil. Tragedia en Mendoza: quiso escapar de un control de tránsito, chocó contra un árbol y murió

Otro accidente que resutó ser fatal

En otro accidente de tránsito, un joven de 21 años murió y su acompañante resultó herido después de que el automóvil en el que circulaban chocara de frente contra un árbol mientras intentaban escapar de un control vehicular en la ciudad de Mendoza.

El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana del lunes, en las inmediaciones de las calles San Juan y Don Bosco, en la capital provincial. La víctima fatal fue identificada como Facundo Gastón Aguirre, de 21 años, quien conducía un Chevrolet Corsa rojo.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia previa al impacto. En las imágenes se observa cómo el vehículo dobló para incorporarse a la calle Morón, donde un móvil de tránsito se colocó a su lado con las sirenas encendidas, en lugar de detenerse, el conductor aceleró para evitar el control.

Dos jóvenes intentaron escapar de un control de tránsito y chocaron de frente contra un árbol: uno murió. (Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza)

Dos jóvenes intentaron escapar de un control de tránsito y chocaron de frente contra un árbol: uno murió. (Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza)

El móvil intentó sobrepasarlo y ubicarse delante del automóvil, pero el joven primero amagó con frenar y luego realizó una maniobra evasiva para tomar la calle San Juan. Segundos después, el Chevrolet Corsa impactó violentamente contra un árbol.

Como consecuencia del choque, Aguirre murió en el lugar, mientras que su acompañante, Emmanuel Villouta, sufrió distintas lesiones y fue trasladado al Hospital Central, donde quedó internado.

En pocas palabras

  • Accidente insólito: Un hombre chocó contra la vidriera de una concesionaria mientras probaba un auto eléctrico.
  • Detención inesperada: Un árbol frenó el avance del vehículo en la vereda, evitando un accidente mayor.
  • Fatal siniestro vial: En Mendoza, un joven murió al chocar contra un árbol tras escapar de un control.
Resumen generado por Thinkindot AI
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