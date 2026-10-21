El video de un insólito accidente: quiso probar un auto eléctrico y terminó atravesando una vidriera

Ambos se llevaron las manos a la cabeza al observar lo ocurrido, sorprendidos por la maniobra que acababa de protagonizar el potencial comprador. El árbol resultó clave para impedir que el vehículo siguiera avanzando hacia la vía pública, donde la situación podría haber tenido consecuencias más graves.

Un hombre perdió el control dentro de un local y terminó sobre la vereda. (Foto: captura)

Por el momento, no se informaron las causas exactas por las que el hombre perdió el control del automóvil. Tragedia en Mendoza: quiso escapar de un control de tránsito, chocó contra un árbol y murió

Otro accidente que resutó ser fatal

En otro accidente de tránsito, un joven de 21 años murió y su acompañante resultó herido después de que el automóvil en el que circulaban chocara de frente contra un árbol mientras intentaban escapar de un control vehicular en la ciudad de Mendoza.

El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana del lunes, en las inmediaciones de las calles San Juan y Don Bosco, en la capital provincial. La víctima fatal fue identificada como Facundo Gastón Aguirre, de 21 años, quien conducía un Chevrolet Corsa rojo.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia previa al impacto. En las imágenes se observa cómo el vehículo dobló para incorporarse a la calle Morón, donde un móvil de tránsito se colocó a su lado con las sirenas encendidas, en lugar de detenerse, el conductor aceleró para evitar el control.

Dos jóvenes intentaron escapar de un control de tránsito y chocaron de frente contra un árbol: uno murió. (Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza)

El móvil intentó sobrepasarlo y ubicarse delante del automóvil, pero el joven primero amagó con frenar y luego realizó una maniobra evasiva para tomar la calle San Juan. Segundos después, el Chevrolet Corsa impactó violentamente contra un árbol.

Como consecuencia del choque, Aguirre murió en el lugar, mientras que su acompañante, Emmanuel Villouta, sufrió distintas lesiones y fue trasladado al Hospital Central, donde quedó internado.