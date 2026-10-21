Impactante: apareció el video del dramático accidente de Fabián Gianola por el que debe ser operado

Tras los estudios radiográficos en una clínica, se constató que Gianola sufrió una fractura expuesta de radio y una rotura del ligamento de la muñeca por lo que será intervenido quirúrgicamente.

El actor habló con TN Show y dio detalles de cómo fue el dramático accidente: “Estaba en la calle Deheza y Melián. Cruzaba por la senda peatonal y cuando estaba llegando a la otra vereda, un auto dobló hacia Deheza y me atropelló”, relató.

Y agregó sobre el impacto: “Me levantó por el aire. Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento. Tengo fractura expuesta de radio y del ligamento de la muñeca”.

Fabián Gianola remarcó que pese al susto tras el accidente no se golpeó la cabeza y se quedó sereno en la vereda: “Por suerte no me golpeé la cabeza, ni me bajó la presión, no me infarté, nada. Me quedé tranquilo, parado en la vereda”, explicó.

Cómo es la operación a Fabián Gianola tras al accidente

Fabián Gianola sufrió una fractura expuesta de radio y rotura de ligamentos que requiere cirugía después de ser embestido por un auto en Saavedra.

"Me tienen que poner una placa y tres tornillos”, explicó el actor, quien deberá afrontar luego un proceso de recuperación antes de retomar sus actividades habituales.

El accidente también tuvo consecuencias en su actividad profesional ya que el artista protagoniza la obra Los 39 escalones, que se presenta en el Teatro Multiescena junto a Fabiana García Lago, Fabián Mazzei y Jorge “Carna” Crivelli.

Debido a la operación y al tiempo que necesitará para recuperarse, el actor confirmó que la función de este miércoles quedó suspendida.

"Debido al accidente que sufrió Fabián Gianola la función del miércoles 21 de octubre queda suspendida", se precisó desde las redes sociales del espectáculo.