Luck Ra sufrió un accidente en MasterChef Celebrity y encendió las alarmas: qué pasó

Cuál fue el comentario sin filtro de Lizy Tagliani sobre Luck Ra y La Joaqui en MasterChef Celebrity

Este domingo, durante los primeros minutos de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe), Luck Ra quedó envuelto en una divertida situación que involucró indirectamente a La Joaqui. Mientras seguía el desafío desde el balcón junto a otros participantes, el cantante recibió una propuesta de Wanda Nara, quien le pidió que interpretara un tema de Luis Miguel para darle ánimo a los famosos que se encontraban en riesgo de abandonar la competencia.

Sin dudarlo, el artista cordobés aceptó el desafío y se puso a cantar La incondicional, una de las canciones más emblemáticas del repertorio del mexicano. Pero lo que parecía ser un simple momento musical terminó dando lugar a un comentario inesperado de Lizy Tagliani, que vinculó la letra con la reciente ruptura sentimental del cantante. "Tú, la misma de ayer, la incondicional", cantaba Luck Ra. Y la humorista lanzó: "Tan incondicional no era".

La relación entre Luck Ra y La Joaqui había llegado a su fin después de casi dos años juntos. La noticia de la separación trascendió a fines de julio, cuando ambos hicieron referencia al cierre de su historia de amor y dejaron en claro que, pese a la decisión de continuar por caminos diferentes, buscaban mantener el respeto y el cariño que habían compartido durante el vínculo.

A partir de entonces, las redes sociales se llenaron de especulaciones acerca de las razones que habrían llevado a la pareja a separarse. Una de las versiones que tomó fuerza apuntaba a una supuesta infidelidad y mencionaba a Tuli Acosta, amiga del músico. No obstante, Luck Ra desmintió que hubiera existido una tercera persona y salió al cruce de los rumores que comenzaron a circular.

Por su parte, La Joaqui también habló públicamente sobre la ruptura y se refirió a las versiones que se multiplicaron en las redes. Ambos procuraron evitar que las especulaciones crecieran, aunque el final de la relación continuó despertando curiosidad entre sus seguidores, atentos a cada aparición y declaración de los artistas.