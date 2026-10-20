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UN SUSTO

Luck Ra sufrió un accidente en MasterChef Celebrity y encendió las alarmas: qué pasó

Luck Ra vivió un inesperado episodio en MasterChef Celebrity mientras cocinaba frente a Damián Betular.

20 oct 2026, 23:35
LUCK RA
LUCK RA

Luck Ra vivió un inesperado momento de tensión en MasterChef Celebrity (Telefe) mientras preparaba su plato. El cantante recibió la visita de Damián Betular en su estación para que el jurado revisara la cocción de las pastas, pero una situación con el agua terminó provocándole un susto en plena competencia.

Todo comenzó cuando Betular se acercó a la estación del músico y quiso saber qué estaba preparando. "¿Relleno de cabutia?", le preguntó el jurado cuando se acercó a su cocina para chequear su cocción de las pastas. "Así es", afirmó el músico. Al observar la preparación, el pastelero advirtió que debía retirar parte del líquido y le dio una indicación concreta para evitar complicaciones: "Sacale agua, Facu, porque te está chupando mucha agua y te va a hacer un quilombo después fuerte. Sacale, sacale, sacale".

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Después de seguir las instrucciones, Luck Ra recibió la aprobación de Betular. "Ahí dejala, perfecto", le dijo el jurado. Sin embargo, apenas unos instantes después, el cantante pegó un grito cuando el agua le saltó por todos lados. La situación lo tomó por sorpresa y quedó registrada durante la emisión del reality.

Más tarde, en su entrevista individual, el artista contó qué había sucedido: "Me saltó el agua por todos lados". El episodio también generó preocupación entre sus compañeros, que quisieron saber si estaba bien. "¿Estás bien?", le preguntó una de las participantes. "Sí", respondió Luck Ra, aunque su reacción dejó entrever que el susto todavía estaba presente.

Cuál fue el comentario sin filtro de Lizy Tagliani sobre Luck Ra y La Joaqui en MasterChef Celebrity

Este domingo, durante los primeros minutos de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe), Luck Ra quedó envuelto en una divertida situación que involucró indirectamente a La Joaqui. Mientras seguía el desafío desde el balcón junto a otros participantes, el cantante recibió una propuesta de Wanda Nara, quien le pidió que interpretara un tema de Luis Miguel para darle ánimo a los famosos que se encontraban en riesgo de abandonar la competencia.

Sin dudarlo, el artista cordobés aceptó el desafío y se puso a cantar La incondicional, una de las canciones más emblemáticas del repertorio del mexicano. Pero lo que parecía ser un simple momento musical terminó dando lugar a un comentario inesperado de Lizy Tagliani, que vinculó la letra con la reciente ruptura sentimental del cantante. "Tú, la misma de ayer, la incondicional", cantaba Luck Ra. Y la humorista lanzó: "Tan incondicional no era".

La relación entre Luck Ra y La Joaqui había llegado a su fin después de casi dos años juntos. La noticia de la separación trascendió a fines de julio, cuando ambos hicieron referencia al cierre de su historia de amor y dejaron en claro que, pese a la decisión de continuar por caminos diferentes, buscaban mantener el respeto y el cariño que habían compartido durante el vínculo.

A partir de entonces, las redes sociales se llenaron de especulaciones acerca de las razones que habrían llevado a la pareja a separarse. Una de las versiones que tomó fuerza apuntaba a una supuesta infidelidad y mencionaba a Tuli Acosta, amiga del músico. No obstante, Luck Ra desmintió que hubiera existido una tercera persona y salió al cruce de los rumores que comenzaron a circular.

Por su parte, La Joaqui también habló públicamente sobre la ruptura y se refirió a las versiones que se multiplicaron en las redes. Ambos procuraron evitar que las especulaciones crecieran, aunque el final de la relación continuó despertando curiosidad entre sus seguidores, atentos a cada aparición y declaración de los artistas.

     

 

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