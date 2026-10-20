A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Susto

"Me levantó por el aire": el estremecedor relato de Fabián Gianola tras el accidente que sufrió

Fabián Gianola habló tras ser atropellado al salir del shopping DOT, en el barrio porteño de Saavedra, y contó qué lesiones sufrió.

20 oct 2026, 20:44
Me levantó por el aire: el estremecedor relato de Fabián Gianola tras el accidente que sufrió

"Me levantó por el aire": el estremecedor relato de Fabián Gianola tras el accidente que sufrió

Me levantó por el aire: el estremecedor relato de Fabián Gianola tras el accidente que sufrió

"Me levantó por el aire": el estremecedor relato de Fabián Gianola tras el accidente que sufrió

El actor Fabián Gianola sufrió un grave accidente vial este lunes al salir del shopping DOT, ubicado en el barrio porteño de Saavedra. Como consecuencia del impacto, sufrió una fractura expuesta de radio y una rotura del ligamento de la muñeca, por lo que deberá someterse a una operación en la clínica La Trinidad de San Isidro.

El episodio ocurrió alrededor de las 15.30, en la intersección de las calles Deheza y Melián, según informó LA NACIÓN. El propio intérprete de Los 39 escalones relató cómo fue el dramático momento en el que un vehículo lo embistió mientras cruzaba la calle.

Leé también

Atropellaron a Fabián Gianola y deberá ser operado: "Una lesión importante en..."

Atropellaron a Fabián Gianola y deberá ser operado: Una lesión importante en...

Ayer, saliendo del DOT, me atropelló un auto, me levantó por el aire. Nunca frenó el conductor, estaba en la cinta peatonal cruzando, llegando a la otra vereda, y a un metro de la otra vereda me levantó por el aire ”, contó Gianola.

El actor también describió la violencia del impacto y las consecuencias físicas que sufrió tras caer sobre la vereda. "El auto me levantó en el aire", sostuvo. Y agregó: “De hecho, me pegó con la parte delantera del auto. Caí en el charco del cordón de la vereda de enfrente. Me cubrí con el brazo, y, bueno, eso me provocó una fractura expuesta de radio y una rotura de ligamento”.

Cómo será la operación de Fabián Gianola

La intervención quirúrgica está prevista para este martes 21 de octubre a las 16. “Me tienen que poner una placa y tres tornillos ”, explicó el intérprete, quien deberá afrontar un proceso de recuperación antes de retomar sus actividades habituales.

Más allá de las lesiones, Gianola reconoció que el episodio lo dejó conmocionado por la violencia del choque y la imagen del vehículo levantándolo por el aire, que permaneció en su memoria durante toda la noche.

La pasé mal porque la imagen del [auto], cómo me revolió por el aire, me quedó grabada en la cabeza toda la noche, y estoy medio así, como shockeado, pero pero, bueno, estoy bien”, indicó.

Pese al difícil momento, el actor intentó transmitir tranquilidad respecto de su evolución. “Fue un susto grande. Y ahora salir del dolor y de la operación. Pero todo va a estar bien”, señaló.

El accidente también tuvo consecuencias en su actividad profesional. Gianola protagoniza la obra Los 39 escalones, que se presenta en el Teatro Multiescena junto a Fabiana García Lago, Fabián Mazzei y Jorge “Carna” Crivelli. Debido a la operación y al tiempo que necesitará para recuperarse, el actor confirmó que la función prevista para este martes será suspendida.

En cuanto a su recuperación, Gianola estimó que podría necesitar aproximadamente una semana para reponerse. Mientras tanto, su abogado se encuentra a cargo de los trámites correspondientes al incidente ocurrido a la salida del centro comercial.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Fabián Gianola

Lo más visto