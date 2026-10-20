"Me levantó por el aire": el estremecedor relato de Fabián Gianola tras el accidente que sufrió

Cómo será la operación de Fabián Gianola

La intervención quirúrgica está prevista para este martes 21 de octubre a las 16. “Me tienen que poner una placa y tres tornillos ”, explicó el intérprete, quien deberá afrontar un proceso de recuperación antes de retomar sus actividades habituales.

Más allá de las lesiones, Gianola reconoció que el episodio lo dejó conmocionado por la violencia del choque y la imagen del vehículo levantándolo por el aire, que permaneció en su memoria durante toda la noche.

“La pasé mal porque la imagen del [auto], cómo me revolió por el aire, me quedó grabada en la cabeza toda la noche, y estoy medio así, como shockeado, pero pero, bueno, estoy bien”, indicó.

Pese al difícil momento, el actor intentó transmitir tranquilidad respecto de su evolución. “Fue un susto grande. Y ahora salir del dolor y de la operación. Pero todo va a estar bien”, señaló.

El accidente también tuvo consecuencias en su actividad profesional. Gianola protagoniza la obra Los 39 escalones, que se presenta en el Teatro Multiescena junto a Fabiana García Lago, Fabián Mazzei y Jorge “Carna” Crivelli. Debido a la operación y al tiempo que necesitará para recuperarse, el actor confirmó que la función prevista para este martes será suspendida.

En cuanto a su recuperación, Gianola estimó que podría necesitar aproximadamente una semana para reponerse. Mientras tanto, su abogado se encuentra a cargo de los trámites correspondientes al incidente ocurrido a la salida del centro comercial.