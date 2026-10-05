Metrodelegados anunciaron un paro este martes en la línea A: cuándo comienza y hasta qué hora

El reclamo de los Metrodelegados contra Emova

El conflicto entre el sindicato y la concesionaria se arrastra desde hace varias semanas. A comienzos de septiembre, los Metrodelegados ya habían declarado el “estado de alerta” al denunciar descuentos que, según aseguraron, alcanzaban hasta 26 días de salario para empleados que habían trabajado durante todo el mes.

A raíz de ese reclamo, los trabajadores fueron convocados a una audiencia en la Secretaría de Trabajo. Tras aquella reunión, el sindicato informó que Emova se había comprometido a abonar los salarios adeudados a quienes habían sufrido los descuentos cuestionados.

Sin embargo, el conflicto volvió a escalar. Este lunes, los Metrodelegados denunciaron nuevamente “reiteradas malas liquidaciones de haberes y descuentos indebidos” que, según sostuvieron, afectan desde hace meses a trabajadores del subte.

Además, acusaron a Emova de utilizar los descuentos salariales como un mecanismo para “causar malestar y conflicto”.

Horas después de aquella advertencia, el gremio confirmó la medida de fuerza. De esta manera, la línea A dejará de funcionar este martes desde las 19 y no retomará el servicio hasta el miércoles, por lo que se esperan complicaciones para quienes utilizan el subte durante el horario nocturno.