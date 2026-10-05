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MEDIDA DE FUERZA

Metrodelegados anunciaron un paro este martes en la línea A: cuándo comienza y hasta qué hora

Los Metrodelegados anunciaron una medida de fuerza que afectará el servicio de la línea A durante la noche de este martes. El gremio reclama por descuentos salariales que considera “indebidos e ilegales” y apuntó contra la empresa Emova.

Los Metrodelegados reclaman por descuentos salariales que calificaron como “indebidos e ilegales”. (Foto: archivo).

Los Metrodelegados reclaman por descuentos salariales que calificaron como “indebidos e ilegales”. (Foto: archivo).

Los Metrodelegados anunciaron una medida de fuerza que afectará este martes 6 de octubre a la línea A del subte. El servicio quedará interrumpido desde las 19 y hasta el cierre de la jornada, en medio de un conflicto entre los trabajadores y la empresa concesionaria Emova.

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La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP) informó la decisión este lunes y explicó que la protesta responde a descuentos salariales que el sindicato considera “indebidos e ilegales”.

La l&iacute;nea A dejar&aacute; de funcionar este martes desde las 19 y hasta el cierre del servicio. (Foto: archivo).

La línea A dejará de funcionar este martes desde las 19 y hasta el cierre del servicio. (Foto: archivo).

“Una vez más, Emova insiste en aplicar descuentos arbitrarios, descontando días de sueldo a personas que trabajaron todos los días del mes. Esta actitud ilegal de la empresa concesionaria rompe la paz social”, señalaron desde el gremio.

En ese sentido, los Metrodelegados reclamaron “el cese inmediato de los descuentos indebidos y el pago de las sumas correspondientes” y calificaron la interrupción del servicio como una “medida de autodefensa”.

El reclamo de los Metrodelegados contra Emova

El conflicto entre el sindicato y la concesionaria se arrastra desde hace varias semanas. A comienzos de septiembre, los Metrodelegados ya habían declarado el “estado de alerta” al denunciar descuentos que, según aseguraron, alcanzaban hasta 26 días de salario para empleados que habían trabajado durante todo el mes.

A raíz de ese reclamo, los trabajadores fueron convocados a una audiencia en la Secretaría de Trabajo. Tras aquella reunión, el sindicato informó que Emova se había comprometido a abonar los salarios adeudados a quienes habían sufrido los descuentos cuestionados.

Sin embargo, el conflicto volvió a escalar. Este lunes, los Metrodelegados denunciaron nuevamente “reiteradas malas liquidaciones de haberes y descuentos indebidos” que, según sostuvieron, afectan desde hace meses a trabajadores del subte.

Además, acusaron a Emova de utilizar los descuentos salariales como un mecanismo para “causar malestar y conflicto”.

Horas después de aquella advertencia, el gremio confirmó la medida de fuerza. De esta manera, la línea A dejará de funcionar este martes desde las 19 y no retomará el servicio hasta el miércoles, por lo que se esperan complicaciones para quienes utilizan el subte durante el horario nocturno.

En pocas palabras

  • Subte Línea A: El servicio estará interrumpido hoy desde las 19 hasta el cierre.
  • Motivo del reclamo: Los Metrodelegados denuncian descuentos salariales indebidos por parte de Emova.
  • Medida de fuerza: La interrupción es una protesta gremial ante la falta de resolución del conflicto salarial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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