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Cierra una estación de subte por remodelaciones: qué línea estará afectada y por cuánto tiempo

La estación dejará de funcionar desde el lunes 31 de agosto. Los trabajos incluirán mejoras en accesos, andenes y escaleras, además de la renovación de pisos, iluminación, señalización y mobiliario.

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La estación dejará de funcionar desde el lunes 31 de agosto. (Foto: archivo)

La estación dejará de funcionar desde el lunes 31 de agosto. (Foto: archivo)

La estación Medrano de la línea B del subte porteño permanecerá cerrada desde el lunes 31 de agosto durante aproximadamente tres meses para avanzar con una renovación integral de sus instalaciones. La intervención forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones impulsado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y comprenderá distintos sectores de la parada.

Leé también Cierra una estación clave de la línea E del subte por obras: cuándo comienza y cuánto durarán los trabajos
Cierra una estación clave de la línea E del Subte por obras. (Foto: CABA)

Las tareas ya se venían desarrollando durante las horas en las que el servicio no funciona, pero el cierre permitirá avanzar con los trabajos que requieren una intervención más amplia. El proyecto contempla mejoras en la infraestructura y modificaciones destinadas a optimizar las condiciones para los pasajeros.

Filtraciones, pisos e iluminación

Uno de los principales trabajos estará destinado a resolver las filtraciones de agua que afectan a distintos puntos de la red. Para eso se realizarán inyecciones, tratamientos de juntas y aplicaciones de productos de última generación.

También se colocará en las paredes un revestimiento compuesto por una aleación de aluminio y zinc con propiedades anticorrosivas. El material permitirá canalizar el agua y contribuir a evitar nuevas filtraciones.

La renovación incluirá además la impermeabilización y pintura de diferentes sectores, junto con el reemplazo integral de los pisos. La estación tendrá nueva iluminación LED y se incorporarán sistemas de señalización fija y digital.

El proyecto contempla asimismo señalización en braille en pasamanos y pórticos, revestimientos cerámicos, nuevos molinetes y puertas de emergencia. En los andenes se instalará mobiliario renovado, que incluirá bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Los trabajos abarcarán los accesos, las galerías de escaleras mecánicas y pedestres, los vestíbulos y los andenes.

Los trabajos incluirán mejoras en accesos, andenes y escaleras, además de la renovación de pisos, iluminación, señalización y mobiliario. (Foto: archivo)

Los trabajos incluirán mejoras en accesos, andenes y escaleras, además de la renovación de pisos, iluminación, señalización y mobiliario. (Foto: archivo)

Restaurarán los murales de la estación

La intervención también alcanzará los murales que forman parte de la estación Medrano. Un grupo de restauradores profesionales tendrá a su cargo la recuperación de las obras. El trabajo se realizará bajo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (CNMMyBH).

El objetivo será restaurar los murales y conservar sus características de acuerdo con los criterios patrimoniales establecidos.

La renovación de la línea B

El cierre de Medrano se produce mientras la línea B atraviesa un proceso de modernización que también contempla cambios en su material rodante y en distintos componentes de la infraestructura.

SBASE formalizó la adquisición de 174 coches nuevos, que ya se encuentran en fabricación y tienen previsto llegar al país durante el primer trimestre de 2027.

Las nuevas unidades serán cero kilómetro y estarán equipadas con aire acondicionado, cámaras de seguridad y un sistema de información visual y auditiva para los pasajeros. También tendrán iluminación LED antivandálica y asientos longitudinales.

Los coches estarán preparados para funcionar con el sistema de señales CBTC, sigla correspondiente a Communications-Based Train Control.

El plan para la línea B contempla además un aumento de potencia, la renovación de vías y aparatos de vías y la incorporación de nuevo equipamiento en los talleres.

Los nuevos coches tienen previsto llegar al país durante el primer trimestre de 2027. (Foto: archivo)

Los nuevos coches tienen previsto llegar al país durante el primer trimestre de 2027. (Foto: archivo)

Actualmente, tres estaciones continúan cerradas debido a obras. Se trata de Tribunales, de la línea D, y General Urquiza y Entre Ríos, de la línea E.

Además, están previstas nuevas intervenciones en Alberti, Pasco y Sáenz Peña, de la línea A; Ángel Gallardo y Dorrego, de la línea B; y Lavalle e Independencia, de la línea C.

En pocas palabras

  • Cierre de Medrano: La estación de la línea B del subte porteño cerrará desde el lunes 31 de agosto por obras de remodelación integral, estimando una duración de tres meses.
  • Renovación integral: Los trabajos incluirán mejoras en accesos, andenes, escaleras, tratamiento de filtraciones, recambio de pisos, iluminación LED y restauración de murales.
  • Modernización Línea B: Las obras se enmarcan en la modernización de la línea, que incluye la futura llegada de 174 coches nuevos y mejoras en infraestructura y vías.
Resumen generado por Thinkindot AI
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