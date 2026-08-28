Cierra una estación de subte por remodelaciones: qué línea estará afectada y por cuánto tiempo

La renovación incluirá además la impermeabilización y pintura de diferentes sectores, junto con el reemplazo integral de los pisos. La estación tendrá nueva iluminación LED y se incorporarán sistemas de señalización fija y digital.

El proyecto contempla asimismo señalización en braille en pasamanos y pórticos, revestimientos cerámicos, nuevos molinetes y puertas de emergencia. En los andenes se instalará mobiliario renovado, que incluirá bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Los trabajos abarcarán los accesos, las galerías de escaleras mecánicas y pedestres, los vestíbulos y los andenes.

Los trabajos incluirán mejoras en accesos, andenes y escaleras, además de la renovación de pisos, iluminación, señalización y mobiliario. (Foto: archivo)

Restaurarán los murales de la estación

La intervención también alcanzará los murales que forman parte de la estación Medrano. Un grupo de restauradores profesionales tendrá a su cargo la recuperación de las obras. El trabajo se realizará bajo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (CNMMyBH).

El objetivo será restaurar los murales y conservar sus características de acuerdo con los criterios patrimoniales establecidos.

La renovación de la línea B

El cierre de Medrano se produce mientras la línea B atraviesa un proceso de modernización que también contempla cambios en su material rodante y en distintos componentes de la infraestructura.

SBASE formalizó la adquisición de 174 coches nuevos, que ya se encuentran en fabricación y tienen previsto llegar al país durante el primer trimestre de 2027.

Las nuevas unidades serán cero kilómetro y estarán equipadas con aire acondicionado, cámaras de seguridad y un sistema de información visual y auditiva para los pasajeros. También tendrán iluminación LED antivandálica y asientos longitudinales.

Los coches estarán preparados para funcionar con el sistema de señales CBTC, sigla correspondiente a Communications-Based Train Control.

El plan para la línea B contempla además un aumento de potencia, la renovación de vías y aparatos de vías y la incorporación de nuevo equipamiento en los talleres.

Los nuevos coches tienen previsto llegar al país durante el primer trimestre de 2027. (Foto: archivo)

Actualmente, tres estaciones continúan cerradas debido a obras. Se trata de Tribunales, de la línea D, y General Urquiza y Entre Ríos, de la línea E.

Además, están previstas nuevas intervenciones en Alberti, Pasco y Sáenz Peña, de la línea A; Ángel Gallardo y Dorrego, de la línea B; y Lavalle e Independencia, de la línea C.