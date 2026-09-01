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Un tren arrolló a un hombre en Lomas de Zamora y hubo demoras en la línea Roca

La víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital Gandulfo. El accidente alteró durante casi una hora la circulación de la línea Roca y provocó importantes demoras.

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Un tren arrolló a un hombre en Lomas de Zamora y hubo demoras en plena hora pico. (Foto: gentileza La Unión)

Un tren arrolló a un hombre en Lomas de Zamora y hubo demoras en plena hora pico. (Foto: gentileza La Unión)

Un tren de la línea Roca arrolló a un hombre en la estación Lomas de Zamora este martes por la tarde y provocó importantes complicaciones en el servicio ferroviario durante la hora pico. La víctima sobrevivió al impacto, aunque fue trasladada en grave estado a un hospital de la zona.

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El vehículo volcó frente a un camping y la joven fue trasladada al Hospital Perrupato, donde murió a causa de las lesiones. (Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza)

El incidente se produjo a las 16.52 y obligó a modificar la circulación de las formaciones mientras trabajaban los servicios de emergencia. El tránsito ferroviario pudo ser liberado a las 17.35, 43 minutos después del accidente y según confirmaron fuentes de Trenes Argentinos, el hombre fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado con vida al Hospital Luisa C. de Gandulfo, donde ingresó debido a las heridas sufridas.

Si bien la circulación pudo restablecerse, las consecuencias del incidente se extendieron durante más tiempo y se registraron demoras en distintos servicios de la línea Roca. El accidente ocurrió en uno de los horarios de mayor movimiento del sistema ferroviario, cuando miles de pasajeros comenzaban a regresar desde la Ciudad de Buenos Aires hacia diferentes puntos del conurbano bonaerense.

Durante los 43 minutos en los que estuvo afectada la circulación, los servicios debieron utilizar vías alternativas para continuar con sus recorridos. Una vez finalizadas las tareas en el lugar del accidente, la circulación quedó liberada a las 17.35. Sin embargo, las demoras continuaron durante un tiempo adicional debido al impacto que la interrupción había provocado sobre el cronograma habitual.

La situación generó además una importante acumulación de pasajeros en diferentes estaciones. Usuarios de la línea Roca registraron con sus teléfonos las complicaciones y difundieron videos en los que podían observarse andenes con gran cantidad de personas esperando la normalización del servicio.

El hombre arrollado fue trasladado en grave estado al Hospital Gandulfo

El episodio tuvo como víctima a un hombre que, pese al impacto de la formación, sobrevivió y pudo ser rescatado con vida. Luego de recibir las primeras atenciones, un servicio de emergencias lo trasladó al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora.

Fuentes ferroviarias indicaron que se encontraba en grave estado como consecuencia de las heridas sufridas, mientras se aguardaba información sobre su evolución.

Hospital Gandulfo. (Foto: Provincia de Buenos Aires)

Hospital Gandulfo. (Foto: Provincia de Buenos Aires)

Otro accidente ferroviario había afectado días atrás a la línea Sarmiento

El episodio ocurrido en Lomas de Zamora se produjo pocos días después de otro accidente que generó complicaciones en el sistema ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires. El lunes 24 de agosto, una mujer de 60 años fue atropellada por una formación de la línea Sarmiento cuando cruzaba las vías en inmediaciones de la estación Liniers.

El accidente ocurrió alrededor de las 6.15 en el paso a nivel de la calle Cuzco, entre la avenida Rivadavia y Ángel Honorio Roffo. La víctima sobrevivió y fue trasladada por una ambulancia del SAME al Hospital Santojanni, donde ingresó con politraumatismos.

A raíz del operativo, la formación involucrada permaneció detenida y los pasajeros tuvieron que descender y caminar por las vías hasta llegar al andén. Además, durante varias horas los trenes circularon sin detenerse en Liniers.

En pocas palabras

Un tren de la línea Roca arrolló a un hombre en Lomas de Zamora, provocando importantes complicaciones en el servicio ferroviario durante la hora pico.

La víctima, trasladada de urgencia al Hospital Gandulfo en grave estado, sobrevivió al impacto.

El accidente alteró la circulación durante casi una hora, generando demoras significativas y gran acumulación de pasajeros en las estaciones.

Resumen generado por Thinkindot AI
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