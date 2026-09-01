Un tren arrolló a un hombre en Lomas de Zamora y hubo demoras en la línea Roca

La situación generó además una importante acumulación de pasajeros en diferentes estaciones. Usuarios de la línea Roca registraron con sus teléfonos las complicaciones y difundieron videos en los que podían observarse andenes con gran cantidad de personas esperando la normalización del servicio.

El hombre arrollado fue trasladado en grave estado al Hospital Gandulfo

El episodio tuvo como víctima a un hombre que, pese al impacto de la formación, sobrevivió y pudo ser rescatado con vida. Luego de recibir las primeras atenciones, un servicio de emergencias lo trasladó al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora.

Fuentes ferroviarias indicaron que se encontraba en grave estado como consecuencia de las heridas sufridas, mientras se aguardaba información sobre su evolución.

Hospital Gandulfo. (Foto: Provincia de Buenos Aires)

Otro accidente ferroviario había afectado días atrás a la línea Sarmiento

El episodio ocurrido en Lomas de Zamora se produjo pocos días después de otro accidente que generó complicaciones en el sistema ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires. El lunes 24 de agosto, una mujer de 60 años fue atropellada por una formación de la línea Sarmiento cuando cruzaba las vías en inmediaciones de la estación Liniers.

El accidente ocurrió alrededor de las 6.15 en el paso a nivel de la calle Cuzco, entre la avenida Rivadavia y Ángel Honorio Roffo. La víctima sobrevivió y fue trasladada por una ambulancia del SAME al Hospital Santojanni, donde ingresó con politraumatismos.

A raíz del operativo, la formación involucrada permaneció detenida y los pasajeros tuvieron que descender y caminar por las vías hasta llegar al andén. Además, durante varias horas los trenes circularon sin detenerse en Liniers.