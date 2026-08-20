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Privatización del Belgrano Cargas: el Gobierno abrió la licitación y concesionará tres líneas por 50 años

La licitación será nacional e internacional y comprende las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, una red de 7.594 kilómetros que atraviesa 16 provincias. El Gobierno busca inversiones privadas para renovar las vías y mejorar el transporte de cargas.

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Privatización del Belgrano Cargas: el Gobierno abrió la licitación y concesionará tres líneas por 50 años. (Foto: archivo)

Privatización del Belgrano Cargas: el Gobierno abrió la licitación y concesionará tres líneas por 50 años. (Foto: archivo)

El Gobierno nacional puso oficialmente en marcha una nueva etapa de la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. con la convocatoria a una licitación pública nacional e internacional para concesionar durante 50 años las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza.

Leé también El Gobierno avanza con la privatización del Belgrano Cargas
El Gobierno avanza con la privatización de la empresa estatal y prepara la licitación de sus líneas ferroviarias. (Foto: archivo).

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien detalló que el proceso comprende 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, con conexiones hacia los principales puertos argentinos y corredores internacionales que vinculan al país con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Tren Belgrano Cargas. (Foto: archivo)

Tren Belgrano Cargas. (Foto: archivo)

La privatización de Belgrano Cargas había sido autorizada previamente por el Gobierno. La empresa fue incluida entre las compañías sujetas a privatización por la Ley Bases y, posteriormente, el Ejecutivo habilitó el procedimiento para avanzar con su transferencia al sector privado.

Ahora, con el llamado a licitación, el proceso ingresa en una fase decisiva: la búsqueda de empresas que se hagan cargo de la infraestructura ferroviaria y realicen las inversiones previstas para recuperar la red.

“Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza”, anunció Caputo.

Cómo será la privatización del Belgrano Cargas

El esquema diseñado por el Ejecutivo establece que las concesiones funcionarán bajo un régimen de acceso abierto, lo que permitirá que diferentes operadores ferroviarios puedan utilizar la infraestructura bajo condiciones establecidas en los contratos.

La estrategia oficial contempla además Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según explicó Caputo, podrán ingresar a ese régimen aquellos proyectos que destinen al menos USD 200 millones a la renovación de vías ferroviarias.

El plazo de 50 años busca, según la argumentación oficial, dar previsibilidad a inversiones que requieren grandes desembolsos y tienen períodos prolongados de recuperación.

Durante los primeros cinco años de las concesiones estarán previstas obras obligatorias, mientras que los interesados también podrán comprometer inversiones adicionales. Esas propuestas serán tenidas en cuenta durante el proceso de adjudicación.

El Gobierno sostiene que el Estado conservará las tareas de regulación, fiscalización y control, mientras que la inversión, administración y riesgo empresario pasarán al sector privado.

Qué pasará con las vías, locomotoras y vagones

La privatización de Belgrano Cargas fue diseñada desde el comienzo bajo un esquema de desintegración de sus distintas unidades de negocio. El plan oficial separó material rodante, vías e inmuebles aledaños y talleres para avanzar con diferentes mecanismos de participación privada.

Además, el Gobierno ya había establecido que los pliegos correspondientes a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza debían identificar el material rodante que podría incorporarse a los respectivos procesos de concesión.

La nueva licitación contempla así la posibilidad de que los futuros concesionarios compren locomotoras y vagones correspondientes a cada línea.

Los recursos obtenidos por la venta y el remate de ese material serán destinados a un fideicomiso específico que contribuirá a financiar parte de las obras obligatorias. De esta manera, el Ejecutivo pretende que los propios activos del sistema ayuden a financiar la recuperación ferroviaria.

Las obras previstas para las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza

Uno de los puntos centrales de la licitación será el programa de infraestructura. Para la Línea Belgrano, el Gobierno proyecta obras destinadas a eliminar el cuello de botella ferroviario existente en la ciudad de Santa Fe y recuperar el denominado ramal azucarero.

En la Línea San Martín, el objetivo será recuperar la capacidad, confiabilidad y regularidad de su corredor principal. Mientras que para la Línea Urquiza se buscará rehabilitar su ramal troncal, estratégico especialmente por su vinculación con la Mesopotamia y los pasos internacionales.

El Ejecutivo considera que la extensión de las concesiones permitirá que los privados tengan incentivos no solamente para realizar las inversiones iniciales, sino también para mantener y renovar la infraestructura durante las próximas décadas.

Por qué el Gobierno decidió privatizar el Belgrano Cargas

Caputo justificó la decisión con fuertes críticas al funcionamiento estatal de la compañía. “Durante décadas el Estado sostuvo un sistema que se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes”, afirmó el ministro.

Según sostuvo, desde 1970 la producción agropecuaria argentina se multiplicó por seis, mientras que el Belgrano Cargas actualmente transporta menos mercadería que entonces.

Para el titular de Economía, esa diferencia demuestra que el problema no estuvo en la falta de demanda, sino en el funcionamiento del sistema. “Nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló”, afirmó.

El diagnóstico oficial también señala que, cuando comenzó la actual gestión, la empresa presentaba pérdidas económicas, deterioro de infraestructura, una elevada cantidad de descarrilamientos y problemas de mantenimiento del parque tractivo.

La intención de la Casa Rosada es que el transporte ferroviario recupere participación en el movimiento de la producción argentina, especialmente en sectores donde los costos logísticos tienen una incidencia directa sobre la competitividad de las exportaciones.

En pocas palabras

  • Lanzamiento de Licitación: El Gobierno convocó a una licitación pública para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza.
  • Red y Provincias: El proceso abarca 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias, conectando puertos y corredores internacionales.
  • Objetivo: Se busca inversión privada para renovar la infraestructura y mejorar el transporte de cargas, con un régimen de acceso abierto y planes de inversión obligatorios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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