Metrodelegados protestan hoy con un paro escalonado en el subte y premetro

Protesta por la muerte de un compañero

El reclamo se centra en la muerte de Jorge Navarro, trabajador del Taller Constitución, quien en 2020 fue diagnosticado con cáncer de pulmón debido a su exposición al asbesto. Según los delegados, este caso refleja la falta de acción por parte de las autoridades para eliminar este material de la red de transporte.

"Seguimos peleando para que se retire todo el asbesto de la red y que el Gobierno de la Ciudad adquiera flotas nuevas, libres de este cancerígeno que sigue enfermando y matando a nuestros compañeros", declararon los metrodelegados.

Además, exigieron la declaración de emergencia para la línea B, el retiro inmediato del asbesto de toda la red y la inclusión de todos los trabajadores en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR).

Denuncias del sindicato

El secretario del gremio, Alberto Pianelli, denunció que unas 2.700 personas estuvieron expuestas al asbesto en los últimos años. En una entrevista con Todo en Off, programa conducido por Ramón Indart en Splendid AM 990, Pianelli criticó la falta de respuesta de la empresa:

"Somos máquinas para ellos. Primero dijeron que no había asbesto, después que no afectaba. Ante la evidencia, empezaron a sacar toneladas del material, pero postergaron la licitación cuatro veces. Ya no confiamos".

El delegado también detalló que, aunque el cáncer por asbesto puede tardar hasta 10 años en manifestarse, ya hay 107 trabajadores afectados. "Cada dos años se realizan estudios, pero esto no es suficiente", agregó.

Los trabajadores advirtieron que mantendrán las medidas de fuerza hasta obtener respuestas concretas que garanticen seguridad y salubridad, tanto para ellos como para los pasajeros.