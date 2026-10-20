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Paro de subte: todas las líneas y Premetro fueron interrumpidas por una medida de fuerza

El sindicato anunció hoy una medida de fuerza tras la detención de dos representantes gremiales durante una protesta en la Línea B. El conflicto comenzó por la suspensión de trabajadores y el rechazo a la contratación de personal tercerizado para tareas de mantenimiento.

Paro de subte: todas las líneas y Premetro fueron interrumpidas por una medida de fuerza

Paro de subte: todas las líneas y Premetro fueron interrumpidas por una medida de fuerza

El servicio de subtes de la Ciudad de Buenos Aires se ve afectado este martes por una medida de fuerza de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegadxs), luego de que dos representantes sindicales fueran detenidos durante una protesta en la Línea B.

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Los metrodelegados Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara fueron trasladados a la comisaría 12C, ubicada en la Avenida Juramento 4167, según informó la organización gremial. La protesta se había iniciado con una apertura de molinetes a partir de las 7, en rechazo a la suspensión de empleados del subterráneo.

De acuerdo con la versión del sindicato, durante la medida intervino personal de la Policía de la Ciudad y, ante la negativa de los trabajadores a interrumpir la protesta, se produjo la detención de los dos delegados.

“Los policías querían entrar a una sala de descanso que tenemos. Decían que venían a buscar a un delegado por orden de una fiscal”, señalaron desde la organización.

Por qué comenzó el conflicto en el subte

La disputa se originó por la presencia de empresas tercerizadas que, según denuncian los metrodelegados, realizan tareas de mantenimiento que deberían estar a cargo del personal propio de la concesionaria Emova.

Tras un plenario de delegados, el sindicato resolvió rechazar esa modalidad de contratación. Desde la organización sostienen que las tercerizaciones vulneran el convenio colectivo de trabajo y constituyen una forma de contratación ilegal.

Además, aseguran que la incorporación de personal externo busca cubrir la falta de trabajadores en los equipos de mantenimiento del subterráneo.

Frente a esta situación, el gremio reclamó que se interrumpan de inmediato las tareas tercerizadas y advirtió sobre las consecuencias que podría tener la continuidad del conflicto.

En un comunicado firmado por el secretario general, Néstor Segovia, y la secretaria de Organización, Virginia Bouvet, la organización sostuvo que la concesionaria será responsable de una eventual ruptura de la paz social si mantiene las prácticas cuestionadas.

El antecedente por los descuentos salariales

La tensión entre Metrodelegados y Emova se suma a otros reclamos recientes. A comienzos de octubre, el sindicato había anunciado una medida de fuerza en la Línea A por descuentos salariales que consideró indebidos.

Según la organización gremial, la empresa aplicó deducciones en los haberes de trabajadores que habían cumplido con sus tareas durante todo el mes. Por ese motivo, exigió que cesaran los descuentos y que se devolvieran las sumas que, según su denuncia, habían sido retenidas de manera irregular.

Por su parte, Emova, respondió con un comunicado en el que defendió la liquidación de los salarios y cuestionó la protesta sindical.

En pocas palabras

  • Paro de subtes: El servicio se ve afectado por medida de fuerza de Metrodelegados tras detención de dos representantes.
  • Motivo del conflicto: Rechazo a la presencia de empresas tercerizadas en tareas de mantenimiento que deberían ser propias.
  • Antecedentes: La tensión se suma a reclamos anteriores por descuentos salariales indebidos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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