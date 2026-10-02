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Jorge Macri anunció la licitación de la Línea F del subte: unirá Barracas con Palermo

El Gobierno porteño anunció el llamado a licitación para construir la Línea F de subte. Dos consorcios de empresas nacionales e internacionales se presentaron para hacer las obras por una inversión de US$1.350 millones. Se adjudicará en diciembre y las obras empezarán a principios de 2027.

El Gobierno de la Ciudad anunció la licitación para la construcción de la nueva Línea F. Foto: Gobierno de CABA.

El Gobierno de la Ciudad anunció la licitación para la construcción de la nueva Línea F. Foto: Gobierno de CABA.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri anunció el llamado a licitación para construir la Línea F de subterráneos, que conectará Barracas con Palermo. El Gobierno de la Ciudad precisó que este viernes se abrió el primer sobre con las propuestas técnicas de los consorcios interesados en llevar adelante el proyecto y en una segunda instancia se conocerán las ofertas económicas.

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“Abrimos los sobres para conocer las ofertas técnicas de los dos consorcios de empresas nacionales e internacionales que se presentaron para construir la Línea F. En diciembre se adjudica y los trabajos arrancan a principios de 2027”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en un mensaje publicado en X.

Según precisaron fuentes del Gobierno de la Ciudad consultadas por A24.com, al llamado se presentaron dos consorcios de empresas para competir por la oferta.

Se trata de CITIC Construction -Ranken Railwail Construction - Supercemento - Eleprint - Panedile, por un lado, y el consorcio Roggio - Ghella, por otro.

¿Cómo serán las obras y el recorrido de la nueva Línea F de Subterráneos de Buenos Aires?

La línea F tendrá 12 estaciones y se conectará con seis líneas de la red y dos de trenes. Con una inversión de US$1.350 millones, será la obra de transporte más importante de Buenos Aires en los próximos años.

La licitación del Ministerio de Movilidad e Infraestructura es una oportunidad estratégica para mejorar la movilidad en Buenos Aires y su área metropolitana, y permitirá optimizar la conectividad transversal y aliviar la congestión en las restantes líneas.

Su recorrido unirá a Barracas –barrio al que nunca había llegado la red de subtes–, Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo, lo que permitirá la combinación con las seis líneas de subtes de la red.

Según indicó el Gobierno “es la primera vez en 25 años que se anuncia una nueva línea de subte. La Línea F tendrá un papel clave en la conectividad de los viajes en la ciudad, ya que “facilitará el desplazamiento norte-sur de más de 300 mil pasajeros diarios, descongestionará a la Línea C y potenciará el uso de la red de subtes”.

También conectará otras líneas, y el Ferrocarril Roca en Plaza Constitución –la estación ferroviaria más transitada del país, por donde circulan algo más de un millón de pasajeros a diario– y la estación Palermo del San Martín.

Se construirán 12 estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Díaz, Ecoparque y Pacífico.

En total el recorrido tendrá una extensión de 9,8 kilómetros y las estaciones contarán con los últimos adelantos tanto de construcción como a nivel tecnológico.

Tras el llamado a licitación nacional e internacional las obras comenzarán durante el año próximo.

Qué es el Sistema Integrado de Movilidad Urbana

La construcción de la Línea F forma parte de una estrategia mucho más amplia, el Sistema Integrado de Movilidad Urbana, destinado a modernizar y articular los distintos medios de transporte y ofrecer desplazamientos más ágiles, seguros, eficientes y sostenibles para los millones de personas que circulan diariamente por la Ciudad de Buenos Aires.

La movilidad urbana sustentable constituye uno de los pilares centrales de esta estrategia. Su propósito es reducir las emisiones contaminantes y el ruido generado por el transporte, promover un uso más eficiente de la energía, priorizar los desplazamientos peatonales y en bicicleta, fortalecer el transporte público y optimizar el uso del espacio urbano. Este enfoque contribuye a mejorar la calidad ambiental, la salud de los vecinos y la utilización eficiente de los recursos públicos.

“La Línea F va a transformar la manera en que nos movemos por Buenos Aires. Es la primera línea de subte que se licita en 25 años y la estamos diseñando con estándares internacionales. Es una obra pensada a largo plazo, que incorpora tecnología, automatización y nuevas soluciones para sumar capacidad”, afirmó Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura porteño.

¿Qué pasa con las otras líneas de subte?

En simultáneo, la Ciudad informó en un comunicado que se avanzó con la compra de 214 coches para renovar las líneas A, B, y C, con una inversión de unos 370 millones de dólares.

Por otra parte, sigue con su Plan de Renovación Integral de estaciones. Como se vio reflejado en el presupuesto enviado a la Legislatura, la inversión en obras para el subte alcanzará los 917 mil millones de pesos.

La estrategia de sumar la Línea F se complementa con el desarrollo del Trambus, un sistema eléctrico de superficie pensado para fortalecer la conexión transversal de distintos sectores de la Ciudad mediante corredores de capacidad intermedia.

Su implementación, estimada para fin de año, permitirá ampliar la cobertura del transporte público y mejorar la integración con las líneas de subte existentes.

A estas iniciativas se suma la experiencia de los buses eléctricos que circulan por el área central y conectan Parque Lezama con Retiro mediante un servicio silencioso y libre de emisiones: “Su incorporación representó un primer paso en la expansión de la electromovilidad y permitió evaluar nuevas alternativas de transporte sustentable para la Ciudad", indicó el Gobierno porteño.

En pocas palabras

  • Licitación Línea F: Se abrieron las ofertas técnicas para construir la nueva línea de subte que unirá Barracas con Palermo.
  • Inversión y Plazos: El proyecto, con una inversión de US$1.350 millones, se adjudicará en diciembre y las obras comenzarán a principios de 2027.
  • Ampliación de Red: La Línea F tendrá 12 estaciones, mejorará la conectividad y será la obra de transporte más importante de Buenos Aires en años.
Resumen generado por Thinkindot AI
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