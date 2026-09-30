Octubre llega con aumentos en colectivos, luz, agua, subte, peajes y otros rubros

El porcentaje representa una leve aceleración respecto de septiembre, cuando la actualización había sido del 35,52%. Aunque el mecanismo alcanza cada vez a menos contratos, para quienes todavía están incluidos implica uno de los incrementos más importantes del mes.

Prepagas: las cuotas subirán hasta 2,4%

Las empresas de medicina prepaga también aplicarán aumentos en octubre. Al menos seis de las principales compañías ya comunicaron a sus afiliados que las cuotas tendrán ajustes de hasta 2,4%.

La actualización no alcanzará solamente al valor mensual de los planes, sino que también tendrá impacto sobre los copagos. Las empresas justificaron las subas a partir del incremento de distintos costos vinculados al funcionamiento del sistema de salud.

Entre los gastos mencionados aparecen los insumos médicos, los honorarios profesionales, los alquileres y los servicios contratados por las compañías.

Colectivos y SUBTE: cuánto costará el boleto desde octubre

El transporte público tendrá una nueva actualización desde el comienzo de octubre. Las líneas de colectivos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires tendrán una suba del 3,7%, mientras que las que están bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires aumentarán 4,3%.

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo en CABA será de $920,48. Para los recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el valor llegará a $1022,81.

En las líneas de jurisdicción bonaerense, el boleto mínimo pasará a $1.215,09, mientras que para trayectos de entre 3 y 6 kilómetros costará $1.366,97. Los incrementos forman parte del esquema de actualización mensual utilizado para determinar las tarifas del transporte.

El subte porteño también tendrá un nuevo aumento durante octubre. El pasaje común pasará de $1.753 a $1.817, mientras que quienes viajen con una tarjeta SUBE sin registrar deberán pagar $2.541,10.

El ajuste se suma a las modificaciones que ya se vienen aplicando sobre las tarifas del transporte público de la Ciudad.

Peajes: cuáles serán los nuevos valores

Las autopistas porteñas también tendrán una actualización del 3,7% a partir de octubre. El incremento alcanza a los peajes de las principales vías de acceso y circulación de la Ciudad.

Para los automóviles, en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los valores quedarán en $4.787,85 y $6.784,16, respectivamente, durante la hora pico.

En la Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, el valor para los vehículos será de $1.994,73, mientras que en horario pico llegará a $2.820,85.

Internet, cable y telefonía también tendrán aumentos

Los servicios de telecomunicaciones se suman al calendario de incrementos de octubre. Las empresas comenzaron a informar a sus clientes que aplicarán nuevas actualizaciones durante los primeros días del mes.

Los aumentos serán de alrededor del 2,5%, aunque el porcentaje final dependerá de cada compañía y del servicio contratado.

Combustibles, luz y gas: los aumentos que todavía deben definirse

Además de los incrementos ya confirmados, todavía quedan por determinar algunos componentes importantes del gasto mensual de los hogares. El Gobierno debe oficializar las nuevas tarifas de luz y gas y definir si aplicará una actualización sobre el impuesto a los combustibles líquidos o si mantendrá los valores vigentes.

En el caso de las naftas y el gasoil, las petroleras ya habían aplicado durante los últimos días de septiembre distintos ajustes en los surtidores. Las subas de las principales compañías se ubicaron entre el 2% y el 5%, mientras que YPF aplicó un incremento del 1%.

Los movimientos se produjeron en un contexto de aumento del precio internacional del petróleo Brent, referencia utilizada para el mercado argentino.