Subte gratis para jubilados en CABA: cuáles son los requisitos

Jubilados y pensionados del SIPA: titulares que perciben sus haberes mensuales a través del sistema de la ANSES .

Retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad: personal en situación de retiro de fuerzas federales o de la Ciudad que resida legalmente en el territorio porteño.

Titulares de pensiones no contributivas o graciables: siempre que el ingreso individual del titular se mantenga por debajo del límite legal de $1.089.371.

¿Cómo hacer el trámite del pase de subte gratis paso a paso?

Para facilitar el acceso y evitar gestiones presenciales reiteradas, el sistema unificó la solicitud en un procedimiento único:

Gestión digital: ingresar a la plataforma oficial de Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Atención presencial: concurrir con cita previa a cualquiera de las Sedes Comunales distribuidas en los barrios porteños.

Documentación a presentar: adjuntar únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico vigente y el último recibo de haberes emitido por ANSES (ya no se exige la certificación negativa).

Vigencia del beneficio: el trámite se realiza una sola vez y otorga una vigencia plena de 5 años sin necesidad de renovaciones periódicas.

¿Cuándo entra en vigencia y cómo se validará el ingreso con DNI en las estaciones?

La empresa concesionaria Emova y el Gobierno porteño coordinan las adecuaciones técnicas para el control de acceso en andenes:

Integración tecnológica en molinetes: las terminales de lectura de las estaciones se vincularán directamente con las bases de datos oficiales de beneficiarios empadronados.

Asociación directa al DNI: el sistema vinculará la franquicia gratuita con el documento de identidad para habilitar el paso directo en cualquier estación de la red.

Implementación operativa: la puesta en marcha definitiva quedará formalizada una vez que se complete la reglamentación técnica en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?

El cronograma bancario oficial para jubilados, pensionados y asignaciones familiares se liquidará según la terminación de DNI en las siguientes fechas: