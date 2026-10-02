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SUBTE GRATIS para jubilados en CABA: cuáles son los requisitos

La Legislatura porteña oficializó la ley que elimina las restricciones horarias y habilita el viaje sin cargo todos los días para adultos mayores. La medida alcanza a beneficiarios de la ANSES y retirados de las fuerzas de seguridad.

Subte gratis para jubilados en CABA: cuáles son los requisitos

Subte gratis para jubilados en CABA: cuáles son los requisitos

Los jubilados y pensionados que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) podrán viajar en subte gratis todos los días y en cualquier franja horaria tras la promulgación de la ley porteña que deroga las antiguas limitaciones de hora pico. El beneficio abarca a quienes perciban ingresos de hasta dos haberes mínimos y medio —equivalentes a $1.089.371 netos mensuales con la movilidad previsional de octubre de 2026— y se encuentra a la espera de la reglamentación operativa final para su entrada en vigencia efectiva en molinetes.

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El nuevo régimen simplifica los trámites administrativos, eliminando la presentación de certificados negativos de ANSES y otorgando un pase con validez extendida por cinco años consecutivos.

¿Cuáles son los requisitos para el subte gratis en CABA para jubilados de ANSES?

SUBTE GRATIS para jubilados en CABA: cu&aacute;les son los requisitos

SUBTE GRATIS para jubilados en CABA: cuáles son los requisitos

El pase libre exime de la totalidad del valor del pasaje y se rige bajo pautas económicas y operativas directas:

  • Costo del pasaje: bonificación del 100% de la tarifa en todas las líneas de la red de subterráneos y el Premetro de la Ciudad de Buenos Aires.

  • Tope de ingresos para octubre: no superar dos haberes mínimos y medio, fijado en $1.089.371 netos tras la última actualización previsional por IPC.

  • Amplitud horaria irrestricta: habilita el paso sin costo durante las 24 horas del servicio, los siete días de la semana, eliminando las bandas horarias reducidas que regían con el esquema anterior.

¿Quiénes pueden viajar gratis en el subte y qué condiciones deben cumplir?

La cobertura del nuevo marco normativo comprende a los siguientes sectores pasivos que cuenten con domicilio en el distrito y superen los 60 años de edad:

  • Jubilados y pensionados del SIPA: titulares que perciben sus haberes mensuales a través del sistema de la ANSES.

  • Retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad: personal en situación de retiro de fuerzas federales o de la Ciudad que resida legalmente en el territorio porteño.

  • Titulares de pensiones no contributivas o graciables: siempre que el ingreso individual del titular se mantenga por debajo del límite legal de $1.089.371.

¿Cómo hacer el trámite del pase de subte gratis paso a paso?

Para facilitar el acceso y evitar gestiones presenciales reiteradas, el sistema unificó la solicitud en un procedimiento único:

  • Gestión digital: ingresar a la plataforma oficial de Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

  • Atención presencial: concurrir con cita previa a cualquiera de las Sedes Comunales distribuidas en los barrios porteños.

  • Documentación a presentar: adjuntar únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico vigente y el último recibo de haberes emitido por ANSES (ya no se exige la certificación negativa).

  • Vigencia del beneficio: el trámite se realiza una sola vez y otorga una vigencia plena de 5 años sin necesidad de renovaciones periódicas.

¿Cuándo entra en vigencia y cómo se validará el ingreso con DNI en las estaciones?

La empresa concesionaria Emova y el Gobierno porteño coordinan las adecuaciones técnicas para el control de acceso en andenes:

  • Integración tecnológica en molinetes: las terminales de lectura de las estaciones se vincularán directamente con las bases de datos oficiales de beneficiarios empadronados.

  • Asociación directa al DNI: el sistema vinculará la franquicia gratuita con el documento de identidad para habilitar el paso directo en cualquier estación de la red.

  • Implementación operativa: la puesta en marcha definitiva quedará formalizada una vez que se complete la reglamentación técnica en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?

El cronograma bancario oficial para jubilados, pensionados y asignaciones familiares se liquidará según la terminación de DNI en las siguientes fechas:

  • Jubilaciones que no superan la mínima (con bono de $70.000):

    • DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.

    • (Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, sin actividad bancaria).

    • DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo: cobran entre el viernes 23 y el jueves 29 de octubre, a razón de dos terminaciones de DNI por jornada hábil.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): cobran del jueves 1 al miércoles 7 de octubre (hoy viernes 2 cobran DNI 2 y 3).

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF: cobran del jueves 8 al jueves 22 de octubre, un documento por día hábil.

  • Asignación por Embarazo (AUE): cobran del viernes 9 al viernes 23 de octubre.

  • Prestación por Desempleo (Plan 1): perciben sus fondos del viernes 23 al jueves 29 de octubre.

  • Asignaciones de Pago Único (APU): primera quincena del 8 de octubre al 11 de noviembre; segunda quincena del 23 de octubre al 11 de noviembre.

En pocas palabras

  • Subte gratis para jubilados: La Legislatura porteña oficializó la ley que elimina restricciones horarias y de días para jubilados y retirados.
  • Nuevos requisitos: El beneficio es para jubilados y retirados de CABA con ingresos de hasta dos haberes mínimos y medio (aprox. $1.089.371 netos).
  • Trámite simplificado: Se realiza de forma digital o presencial, solo con DNI y último recibo de haberes, y tiene una vigencia de 5 años.
Resumen generado por Thinkindot AI
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