Aumentó el transporte: cuánto cuesta el colectivo, tren y subte en el AMBA desde septiembre

Hasta 3 kilómetros: $887,87 .

. De 3 a 6 kilómetros: $986,57 .

. De 6 a 12 kilómetros: $1.062,56 .

. De 12 a 27 kilómetros: $1.138,61.

El cálculo del incremento tomó como referencia el índice de precios al consumidor (IPC) de julio, que marcó una inflación de 2,1%, al que se sumaron dos puntos porcentuales.

El nuevo precio del colectivo en la provincia de Buenos Aires

En las líneas provinciales, identificadas desde el número 200 en adelante, el aumento fue de 4,3%.

Para los pasajeros que utilizan una tarjeta SUBE registrada, el esquema tarifario quedó establecido de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: $1.158,97 .

. De 3 a 6 kilómetros: $1.303,83 .

. De 6 a 12 kilómetros: $1.448,71 .

. De 12 a 27 kilómetros: $1.738,45 .

. Más de 27 kilómetros: $2.043,84.

De esta manera, quienes realizan viajes más largos dentro del territorio bonaerense deberán afrontar un costo mayor a partir de este martes.

El subte superó los $1.700: cuánto sale viajar

El boleto del subte porteño también aumentó desde este 1° de septiembre. La tarifa tuvo una suba del 4% y pasó de $1.621 a $1.753 para los usuarios con SUBE nominalizada. En cambio, quienes utilizan una tarjeta SUBE sin nominalizar pagan $2.541,10.

También continúan vigentes tarifas diferenciadas para determinados grupos:

Tarifa Social: $613,55 .

. Tarifa estudiantil: $245,42 .

. Premetro con SUBE nominalizada: $613,55 .

. Premetro con SUBE sin nominalizar: $975,54.

Además, permanece el esquema de descuentos para pasajeros frecuentes, que reduce progresivamente el precio del viaje de acuerdo con la cantidad de viajes realizados durante el mes.

Los valores para este beneficio son:

De 1 a 20 viajes: $1.753 .

. De 21 a 30 viajes: $1.402,40 .

. De 31 a 40 viajes: $1.227,10 .

. Desde 41 viajes: $1.051,80.

Los jubilados y pensionados, las personas con discapacidad, los trasplantados y quienes se encuentran en lista de espera mantienen el acceso gratuito. También continúan los beneficios correspondientes al boleto estudiantil y los abonos sociales.

Trenes: las nuevas tarifas que rigen desde septiembre

Los pasajeros de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur también deben pagar más desde hoy.

La actualización representa el último tramo del incremento escalonado autorizado por el Gobierno en mayo y supone una suba del 7% respecto del valor del mes pasado.

Para quienes cuentan con una tarjeta SUBE registrada, los nuevos precios son:

Primera sección: $450 , frente a los $420 anteriores.

, frente a los $420 anteriores. Segunda sección, entre 12 y 24 kilómetros: $640 .

. Tercera sección, para recorridos de más de 24 kilómetros: $790.

El costo final depende, al igual que en los colectivos, de la distancia recorrida por cada pasajero.

También aumentaron los peajes de las autopistas porteñas

Los aumentos de septiembre también alcanzaron a quienes utilizan vehículos particulares. Los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires subieron 4,1%.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la tarifa quedó en:

Hora normal: $4.795,42 .

. Hora pico: $6.795,90.

En tanto, para la Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, los valores son: