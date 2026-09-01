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Aumentó el transporte: cuánto cuesta el colectivo, tren y subte en el AMBA desde septiembre

Desde este martes rigen nuevas tarifas para colectivos, trenes y subte. También aumentaron los peajes de las autopistas porteñas. Cuánto hay que pagar en cada caso.

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Aumentó el transporte en septiembre: cuánto cuesta el colectivo

Aumentó el transporte en septiembre: cuánto cuesta el colectivo, tren y subte en el AMBA desde hoy

El comienzo de septiembre llegó con nuevos aumentos para quienes utilizan el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde este martes 1° de septiembre se aplican las nuevas tarifas para colectivos, trenes y subte, mientras que también se actualizaron los valores de los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires.

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Aumentó el transporte en el AMBA: cuánto cuesta viajar en colectivo, tren y subte desde este 1° de julio

Los incrementos forman parte del esquema de actualización que toma como referencia la inflación y, en algunos casos, incorpora un porcentaje adicional. Así, viajar en colectivo dentro de la Ciudad, trasladarse desde la provincia de Buenos Aires o utilizar el tren tendrá nuevos valores durante este mes.

Cuánto cuesta el colectivo en la Ciudad de Buenos Aires

Las líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 4,1%. La actualización alcanza a las 28 líneas porteñas y modifica los valores según la distancia recorrida.

Con la SUBE registrada, las nuevas tarifas son:

  • Hasta 3 kilómetros: $887,87.
  • De 3 a 6 kilómetros: $986,57.
  • De 6 a 12 kilómetros: $1.062,56.
  • De 12 a 27 kilómetros: $1.138,61.

El cálculo del incremento tomó como referencia el índice de precios al consumidor (IPC) de julio, que marcó una inflación de 2,1%, al que se sumaron dos puntos porcentuales.

El nuevo precio del colectivo en la provincia de Buenos Aires

En las líneas provinciales, identificadas desde el número 200 en adelante, el aumento fue de 4,3%.

Para los pasajeros que utilizan una tarjeta SUBE registrada, el esquema tarifario quedó establecido de la siguiente manera:

  • Hasta 3 kilómetros: $1.158,97.
  • De 3 a 6 kilómetros: $1.303,83.
  • De 6 a 12 kilómetros: $1.448,71.
  • De 12 a 27 kilómetros: $1.738,45.
  • Más de 27 kilómetros: $2.043,84.

De esta manera, quienes realizan viajes más largos dentro del territorio bonaerense deberán afrontar un costo mayor a partir de este martes.

El subte superó los $1.700: cuánto sale viajar

El boleto del subte porteño también aumentó desde este 1° de septiembre. La tarifa tuvo una suba del 4% y pasó de $1.621 a $1.753 para los usuarios con SUBE nominalizada. En cambio, quienes utilizan una tarjeta SUBE sin nominalizar pagan $2.541,10.

También continúan vigentes tarifas diferenciadas para determinados grupos:

  • Tarifa Social: $613,55.
  • Tarifa estudiantil: $245,42.
  • Premetro con SUBE nominalizada: $613,55.
  • Premetro con SUBE sin nominalizar: $975,54.

Además, permanece el esquema de descuentos para pasajeros frecuentes, que reduce progresivamente el precio del viaje de acuerdo con la cantidad de viajes realizados durante el mes.

Los valores para este beneficio son:

  • De 1 a 20 viajes: $1.753.
  • De 21 a 30 viajes: $1.402,40.
  • De 31 a 40 viajes: $1.227,10.
  • Desde 41 viajes: $1.051,80.

Los jubilados y pensionados, las personas con discapacidad, los trasplantados y quienes se encuentran en lista de espera mantienen el acceso gratuito. También continúan los beneficios correspondientes al boleto estudiantil y los abonos sociales.

Trenes: las nuevas tarifas que rigen desde septiembre

Los pasajeros de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur también deben pagar más desde hoy.

La actualización representa el último tramo del incremento escalonado autorizado por el Gobierno en mayo y supone una suba del 7% respecto del valor del mes pasado.

Para quienes cuentan con una tarjeta SUBE registrada, los nuevos precios son:

  • Primera sección: $450, frente a los $420 anteriores.
  • Segunda sección, entre 12 y 24 kilómetros: $640.
  • Tercera sección, para recorridos de más de 24 kilómetros: $790.

El costo final depende, al igual que en los colectivos, de la distancia recorrida por cada pasajero.

También aumentaron los peajes de las autopistas porteñas

Los aumentos de septiembre también alcanzaron a quienes utilizan vehículos particulares. Los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires subieron 4,1%.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la tarifa quedó en:

  • Hora normal: $4.795,42.
  • Hora pico: $6.795,90.

En tanto, para la Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, los valores son:

  • Hora normal: $1.997,89.
  • Hora pico: $2.825,31.

En pocas palabras

  • Aumento de tarifas: Desde el 1° de septiembre rigen nuevas tarifas para colectivos, trenes y subtes en el AMBA.
  • Transporte público: Los precios varían según la distancia y el tipo de servicio, con subas de hasta 4,3% en colectivos y un 4% en subtes.
  • Peajes porteños: Las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires también registraron un incremento del 4,1% en sus tarifas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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