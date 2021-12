Subdivx cierra: ¿Qué pasó con la página para descargar subtítulos?

Es decir que los miembros de la comunidad eran los encargados de subir los subtítulos de películas y series descargadas vía Torrent. Y luego esos subtítulos se pegaban en la serie descargada.

El cierre de Subdivx

"Hola amigos. A nadie le gusta dar malas noticias, pero lamentablemente tengo que informarles que a fin de año, cerraremos el sitio definitivamente. Me gustaría poder mantener subdivx abierto mil años más, pero no puede ser. Los dueños de los derechos no se dan por vencidos, y seamos realistas, al final siempre ganan. Descárguensen los subs mientras puedan. Gracias a todos los creadores por el aguante, fue lindo mientras duró..."

Subdivx cierra. ¿Qué otras opciones hay?

Luego de lamentar el cierre de Subdivx, los usuarios empezaron a compartir otros sitios en donde se pueden descargar subtítulos. Algunos de los más mencionados son: