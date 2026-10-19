Tragedia en las vías: un policía murió mientras cumplía tareas de vigilancia

Las circunstancias en las que se produjo el impacto todavía son materia de investigación. Las primeras versiones indican que los responsables de la formación ferroviaria no habrían advertido el choque, aunque esa información deberá ser corroborada durante las actuaciones judiciales.

Después de perder comunicación con el policía, sus compañeros recorrieron la zona y lo encontraron junto a las vías. (Foto: La Voz)

La investigación judicial

La Justicia busca establecer cómo se produjo el hecho y en qué condiciones se desarrollaba el servicio adicional de vigilancia en ese tramo ferroviario.

Entre los aspectos que deberán esclarecerse se encuentran las condiciones de visibilidad, la señalización y los mecanismos de comunicación disponibles durante el operativo. También se deberá determinar si se cumplieron los protocolos previstos para este tipo de tareas.

El ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y las autoridades de la Policía asistieron al lugar donde el cabo fue arrollado. (Foto: La Voz)

Yozía había ingresado a la Policía de Córdoba en noviembre de 2016 y acumulaba casi diez años de servicio. Era padre de una nena de 8 años.

Hasta el momento, no se difundieron declaraciones oficiales detalladas sobre el operativo ni información específica sobre las condiciones en las que se encontraban las vías en el lugar del accidente.