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Tragedia en las vías: un policía murió mientras cumplía tareas de vigilancia

Nicolás Yozía tenía 35 años y fue encontrado sin vida por sus compañeros en el barrio Remedios de Escalada, en la zona norte de la capital cordobesa. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Un policía murió atropellado por un tren mientras cumplía tareas de vigilancia. (Foto: El Doce)

Un policía murió atropellado por un tren mientras cumplía tareas de vigilancia. (Foto: El Doce)

El cabo Nicolás Yozía, de 35 años, murió este lunes tras ser arrollado por un tren mientras cumplía un servicio adicional de vigilancia en el barrio Remedios de Escalada, en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Sus compañeros lo encontraron sin vida junto a las vías ferroviarias luego de perder contacto con él durante una ronda de control.

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El episodio ocurrió alrededor de las 8:30 en la intersección de Silvina Bullrich y Calle 4. El efectivo, que vivía en Malagueño, realizaba tareas de vigilancia en el sector ferroviario para prevenir hechos de vandalismo y controlar el área cercana a las vías.

Sus compañeros lo encontraron sin vida junto a las vías ferroviarias luego de perder contacto con él durante una ronda de control. (Foto: La Voz)

Sus compañeros lo encontraron sin vida junto a las vías ferroviarias luego de perder contacto con él durante una ronda de control. (Foto: La Voz)

Cómo ocurrió el hecho

Yozía cumplía un turno de vigilancia entre las 5 y las 17. Según la reconstrucción inicial, se desplazaba en motocicleta cuando se produjo el episodio.

Después de perder comunicación con el policía, sus compañeros recorrieron la zona y lo encontraron junto a las vías. El personal sanitario que llegó al lugar constató su fallecimiento.

Las circunstancias en las que se produjo el impacto todavía son materia de investigación. Las primeras versiones indican que los responsables de la formación ferroviaria no habrían advertido el choque, aunque esa información deberá ser corroborada durante las actuaciones judiciales.

Después de perder comunicación con el policía, sus compañeros recorrieron la zona y lo encontraron junto a las vías. (Foto: La Voz)

Después de perder comunicación con el policía, sus compañeros recorrieron la zona y lo encontraron junto a las vías. (Foto: La Voz)

La investigación judicial

La Justicia busca establecer cómo se produjo el hecho y en qué condiciones se desarrollaba el servicio adicional de vigilancia en ese tramo ferroviario.

Entre los aspectos que deberán esclarecerse se encuentran las condiciones de visibilidad, la señalización y los mecanismos de comunicación disponibles durante el operativo. También se deberá determinar si se cumplieron los protocolos previstos para este tipo de tareas.

El ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y las autoridades de la Policía asistieron al lugar donde el cabo fue arrollado. (Foto: La Voz)

El ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y las autoridades de la Policía asistieron al lugar donde el cabo fue arrollado. (Foto: La Voz)

Yozía había ingresado a la Policía de Córdoba en noviembre de 2016 y acumulaba casi diez años de servicio. Era padre de una nena de 8 años.

Hasta el momento, no se difundieron declaraciones oficiales detalladas sobre el operativo ni información específica sobre las condiciones en las que se encontraban las vías en el lugar del accidente.

En pocas palabras

  • Policía fallecido: Un cabo de 35 años murió arrollado por un tren en Córdoba.
  • Servicio de vigilancia: El efectivo realizaba tareas adicionales de prevención en el barrio Remedios de Escalada.
  • Investigación en curso: La Justicia busca determinar las circunstancias exactas del trágico hecho.
Resumen generado por Thinkindot AI
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