Qué reveló la autopsia de la joven que habría sido asesinada por un ex policía

Un ex policía fue detenido por el crimen de Bárbara Camila Aragón. (Foto: gentileza Rosario3)

Estos indicios refuerzan la hipótesis de una muerte violenta, aunque todavía resta conocer el resultado definitivo de los estudios solicitados por la fiscalía. Una de las líneas de investigación apunta a que el sospechoso habría sujetado del cuello a la víctima con ambas manos, provocándole la muerte, sin embargo, esa mecánica deberá ser confirmada mediante las pericias y el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

Cómo encontraron el cuerpo de la joven en una pensión de Rosario

El cuerpo de Bárbara Aragón fue descubierto en una pensión ubicada en Juan José Paso al 6200, en la zona noroeste de Rosario, después de que su familia recibiera información clave de un conductor de una aplicación de viajes. Según el testimonio del chofer, el sábado alrededor de las 11.45 trasladó a la joven desde Villa Gobernador Gálvez hasta el inmueble donde posteriormente fue encontrada muerta.

Minutos después de dejarla en el lugar, Bárbara le escribió para pedirle que regresara a buscarla, por lo que, el conductor volvió hasta la dirección indicada y tocó bocina en varias oportunidades, pero la joven nunca salió. Ante la falta de noticias, los familiares comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos y realizaron una denuncia que derivó en la intervención policial.

Encontraron a una joven de 26 años asesinada dentro de una valija. (Foto: redes)

Cuando los efectivos del Comando Radioeléctrico ingresaron a la pensión, encontraron el cadáver envuelto en una frazada, en un rincón de la cocina. En el mismo ambiente había una valija y una caja de reparto.

La transferencia de $14.000 que permitió identificar al sospechoso

Uno de los elementos que permitió a los investigadores avanzar sobre la identidad de Schiffo fue una transferencia bancaria de $14.000 que el expolicía le había realizado a Bárbara.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el dinero habría sido enviado para cubrir el costo del traslado de la joven desde su domicilio en Villa Gobernador Gálvez hasta la pensión de Rosario. Los testimonios recogidos por los investigadores indican que Bárbara ejercía el trabajo sexual y había concurrido al inmueble para encontrarse con el sospechoso.

La hipótesis que analiza la Justicia sostiene que el hombre se habría negado a pagar por el servicio contratado y que, en ese contexto, se produjo el ataque que terminó con la muerte de la joven.

Los investigadores también sospechan que Schiffo habría permanecido aproximadamente un día junto al cuerpo de la víctima, una circunstancia que deberá ser corroborada. Tras su detención, el acusado fue trasladado a la División Judiciales de la Unidad Regional II de Rosario.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron su teléfono celular, que será sometido a peritajes para intentar reconstruir sus comunicaciones y movimientos durante las horas previas y posteriores al crimen.

Quién es Eliel Schiffo, el ex policía detenido por el femicidio

El hombre investigado por la muerte de Bárbara Aragón tiene antecedentes judiciales vinculados con el narcotráfico y había sido apartado de la fuerza policial santafesina. En marzo de 2019 fue detenido cuando transportaba un kilo de cocaína en el baúl de un vehículo y la investigación permitió establecer su participación en una organización dedicada al tráfico de drogas, integrada por otros efectivos policiales y civiles.

En 2021, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe lo condenó a seis años de prisión por narcotráfico, mediante un juicio abreviado. En el mismo expediente también fueron condenados otros dos policías oriundos del norte de la provincia y otras siete personas.

Schiffo, nacido en Reconquista, fue exonerado de la Policía de Santa Fe, sin embargo, sus problemas judiciales continuaron. En julio de 2024 volvió a ser detenido en Rosario, acusado de usurpación de títulos y honores.

El procedimiento se realizó en el barrio Vía Honda, en el suroeste de la ciudad, donde los efectivos le secuestraron una réplica de pistola, un arma blanca y prendas policiales. Ahora, el ex uniformado enfrenta una nueva investigación judicial, esta vez por la muerte de Bárbara Aragón.