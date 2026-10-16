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Policías se disfrazaron de albañiles, jardineros y una pareja para desbaratar una banda del Conurbano

El operativo se realizó en el complejo Las Torres de Wilde, en Avellaneda, tras denuncias de vecinos. Los agentes ingresaron de manera encubierta y secuestraron cocaína.

Los agentes ingresaron de manera encubierta y secuestraron cocaína. (Foto: Policía

Los agentes ingresaron de manera encubierta y secuestraron cocaína. (Foto: Policía, mejorada con IA).

Un operativo policial encubierto en Wilde, partido de Avellaneda, terminó con dos personas detenidas por presunta comercialización de drogas. Para ingresar al complejo habitacional donde funcionaría el punto de venta, los efectivos se hicieron pasar por albañiles, jardineros y una pareja, una estrategia que permitió evitar sospechas y concretar el allanamiento.

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El procedimiento se llevó a cabo este viernes 16 de octubre en el complejo Las Torres de Wilde, luego de una investigación iniciada a partir de denuncias realizadas por vecinos de la zona. La causa quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 4 de Avellaneda, que avanzó con las tareas para identificar a los presuntos responsables de la venta de cocaína dentro del predio.

Según informaron fuentes policiales, los investigadores realizaron un seguimiento prolongado para establecer cómo funcionaba la supuesta comercialización de estupefacientes en uno de los departamentos. El complejo cuenta con 50 torres de seis pisos, cuatro departamentos por planta y seguridad privada en sus accesos, características que dificultaban el ingreso de los agentes sin llamar la atención.

Cómo fue el operativo de los policías disfrazados en Wilde

Para concretar el allanamiento, los efectivos diseñaron una estrategia particular: ingresaron al barrio vestidos como trabajadores de la construcción, jardineros y una pareja, con el objetivo de pasar inadvertidos entre los residentes. Una vez dentro del edificio, los agentes debieron superar otro obstáculo: una puerta de acceso equipada con una cerradura inteligente.

Para atravesarla, aguardaron hasta que ingresara un vecino y aprovecharon ese momento para acceder al interior de la torre. Luego subieron hasta el departamento que estaba bajo investigación, se identificaron como policías y concretaron el procedimiento, que terminó con la detención de dos sospechosos.

Secuestraron cocaína valuada en $2,5 millones y más de $100.000 en efectivo

Durante el allanamiento, los efectivos encontraron 116 envoltorios de cocaína con un peso total de 65 gramos, además de otros dos paquetes que contenían aproximadamente 23 gramos de la misma sustancia, parte de ella preparada para su fraccionamiento.

El operativo se realizó en el complejo Las Torres de Wilde, en Avellaneda.

El operativo se realizó en el complejo Las Torres de Wilde, en Avellaneda.

También incautaron distintos elementos que, según la investigación, estarían vinculados con la presunta actividad ilegal:

  • Dos balanzas de precisión.
  • Cinco teléfonos celulares.
  • Una libreta con anotaciones.
  • Recortes de nailon y materiales presuntamente utilizados para estirar y fraccionar la droga.
  • Una pistolera.
  • $111.050 en efectivo.

De acuerdo con la estimación policial, el valor comercial de la cocaína secuestrada rondaría los $2.500.000. Las dos personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia, imputadas en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación continúa bajo la órbita de la UFI N.º 4 de Avellaneda, mientras se analizan los elementos secuestrados durante el allanamiento en el complejo habitacional de Wilde.

En pocas palabras

  • Operativo encubierto: Policías se disfrazaron para desbaratar banda de narcomenudeo en Wilde.
  • Drogas y efectivo: Secuestraron cocaína valuada en $2,5 millones y más de $100.000 en efectivo.
  • Detenidos: Dos personas fueron arrestadas por presunta comercialización de estupefacientes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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