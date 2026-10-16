Policías se disfrazaron de albañiles, jardineros y una pareja para desbaratar una banda del Conurbano

Para atravesarla, aguardaron hasta que ingresara un vecino y aprovecharon ese momento para acceder al interior de la torre. Luego subieron hasta el departamento que estaba bajo investigación, se identificaron como policías y concretaron el procedimiento, que terminó con la detención de dos sospechosos.

Secuestraron cocaína valuada en $2,5 millones y más de $100.000 en efectivo

Durante el allanamiento, los efectivos encontraron 116 envoltorios de cocaína con un peso total de 65 gramos, además de otros dos paquetes que contenían aproximadamente 23 gramos de la misma sustancia, parte de ella preparada para su fraccionamiento.

El operativo se realizó en el complejo Las Torres de Wilde, en Avellaneda.

También incautaron distintos elementos que, según la investigación, estarían vinculados con la presunta actividad ilegal:

Dos balanzas de precisión.

Cinco teléfonos celulares.

Una libreta con anotaciones.

Recortes de nailon y materiales presuntamente utilizados para estirar y fraccionar la droga.

Una pistolera.

$111.050 en efectivo.

De acuerdo con la estimación policial, el valor comercial de la cocaína secuestrada rondaría los $2.500.000. Las dos personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia, imputadas en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación continúa bajo la órbita de la UFI N.º 4 de Avellaneda, mientras se analizan los elementos secuestrados durante el allanamiento en el complejo habitacional de Wilde.