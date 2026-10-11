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Brutal accidente en Caballito: una camioneta volcó, atropelló a personas y la conductora dio positivo

El siniestro en el barrio porteño dejó cinco heridos. La conductora dio positivo en el narcotest y las autoridades investigan las circunstancias del hecho.

Brutal accidente en Caballito: una camioneta volcó

Brutal accidente en Caballito: una camioneta volcó, atropelló a tres personas y la conductora dio positivo. (Foto: A24.com)

Un violento accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este domingo en el barrio porteño de Caballito, donde una camioneta protagonizó un choque múltiple, terminó volcada y atropelló a tres personas que estaban descendiendo de un auto de aplicación.

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El siniestro dejó cinco heridos que debieron ser trasladados a distintos hospitales, mientras que la conductora del vehículo que volcó dio positivo en el control de alcoholemia.

El episodio se registró alrededor de las 2.20 de la madrugada, en la intersección de la Avenida Juan Bautista Alberdi y Curapaligüe, en el límite entre Flores y Caballito. De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta era conducida por una mujer de 36 años.

El accidente provocó un importante despliegue del SAME, Bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad, que trabajaron en la asistencia de los heridos y en las tareas necesarias para establecer cómo ocurrió el choque.

La conductora de la camioneta dio positivo en el narcotest

Brutal accidente en Flores: una camioneta volcó, atropelló a tres personas y la conductora dio positivo. (Foto: A24.com)

Brutal accidente en Flores: una camioneta volcó, atropelló a tres personas y la conductora dio positivo. (Foto: A24.com)

Uno de los datos más relevantes que surgieron después del accidente fue el resultado del control realizado a la mujer que manejaba la camioneta. La conductora, de 36 años, dio positivo en el narcotest.

Quiénes son los cinco heridos y a qué hospitales fueron trasladados

Tras el choque, personal del SAME desplegó un operativo para asistir a las personas involucradas. Cinco pacientes debieron ser trasladados a hospitales porteños con politraumatismos, según los datos difundidos sobre el procedimiento.

La conductora de la camioneta, de 36 años, fue derivada al Hospital Grierson. En tanto, los tres pasajeros atropellados cuando descendían del auto de aplicación fueron trasladados al Hospital Piñero. Se trata de dos mujeres, de 36 y 24 años, y un hombre de 25.

Por su parte, el chofer del auto de aplicación, de 57 años, fue asistido en el lugar, pero rechazó el traslado hospitalario.

En pocas palabras

  • Accidente fatal: Una camioneta volcó y atropelló a tres personas en Flores.
  • Conductora ebria: La mujer de 36 años dio positivo en alcoholemia tras el siniestro.
  • Cinco heridos: Las víctimas fueron trasladadas a hospitales porteños con politraumatismos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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