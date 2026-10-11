Brutal accidente en Caballito: una camioneta volcó, atropelló a personas y la conductora dio positivo

La conductora de la camioneta dio positivo en el narcotest

Brutal accidente en Flores: una camioneta volcó, atropelló a tres personas y la conductora dio positivo. (Foto: A24.com)

Uno de los datos más relevantes que surgieron después del accidente fue el resultado del control realizado a la mujer que manejaba la camioneta. La conductora, de 36 años, dio positivo en el narcotest.

Quiénes son los cinco heridos y a qué hospitales fueron trasladados

Tras el choque, personal del SAME desplegó un operativo para asistir a las personas involucradas. Cinco pacientes debieron ser trasladados a hospitales porteños con politraumatismos, según los datos difundidos sobre el procedimiento.

La conductora de la camioneta, de 36 años, fue derivada al Hospital Grierson. En tanto, los tres pasajeros atropellados cuando descendían del auto de aplicación fueron trasladados al Hospital Piñero. Se trata de dos mujeres, de 36 y 24 años, y un hombre de 25.

Por su parte, el chofer del auto de aplicación, de 57 años, fue asistido en el lugar, pero rechazó el traslado hospitalario.