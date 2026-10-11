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Quién era el argentino que murió en Punta Cana en un brutal accidente mientras viajaba en moto

Un trágico accidente en una avenida de la zona turística de República Dominicana terminó con la vida de un argentino. Su familia busca respuestas sobre lo ocurrido y reclama justicia.

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El siniestro ocurrió el viernes por la tarde sobre el Boulevard Turístico Frank Rainieri, cerca de la intersección con Domingo Maíz, en la localidad de Verón.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por medios dominicanos, en el accidente estuvieron involucrados un camión que transportaba caliche, un material utilizado en la construcción, y la motocicleta en la que viajaba el argentino.

Cómo fue el accidente en Punta Cana

Según la reconstrucción preliminar, el camión habría realizado una maniobra que obligó al motociclista a frenar bruscamente para evitar una colisión. En ese momento, Farías García perdió el control, salió despedido de la moto y cayó sobre el asfalto.

La principal versión difundida indica que, tras la caída, las ruedas del camión pasaron por encima de su cuerpo. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente deberán ser determinadas por las autoridades que llevan adelante la investigación.

Después del hecho, los restos del argentino fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), ubicado en el hospital Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, para la realización de la autopsia.

Una vez cumplidos los procedimientos correspondientes, sus familiares deberán gestionar el traslado del cuerpo a la Argentina para despedirlo.

El pedido de justicia de la pareja de Roberto Farías García

En medio del dolor por la muerte del argentino, su pareja compartió un mensaje en Facebook en el que agradeció el acompañamiento y las muestras de apoyo recibidas por parte de familiares y allegados.

“Quiero agradecer de todo corazón a cada persona que me ha escrito, que ha estado pendiente de mí y de nuestra familia, que nos ha acompañado, nos ha brindado palabras de consuelo y nos ha hecho sentir que no estamos solos en medio de tanto dolor”, expresó.

En su publicación, también se refirió al difícil momento que atraviesa y destacó la importancia de los mensajes, las llamadas y las muestras de solidaridad que recibió tras la tragedia.

“Hoy me toca enfrentar una realidad que jamás imaginé vivir. El dolor es inmenso, pero encontrar el apoyo de tantas personas me da fuerzas para seguir adelante y pedir que se haga justicia por mi Robert, MI AMOR”, escribió.

Por último, reclamó que se esclarezcan las circunstancias del accidente y que el caso no quede impune. “Robert merece justicia. Su familia merece respuestas. Y su memoria merece que sigamos alzando la voz”, concluyó.

Farías García vivía con su pareja en República Dominicana. Mientras sus seres queridos organizan el traslado de sus restos a la Argentina, esperan que la investigación permita establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

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