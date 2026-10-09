"Se le abrió la cabeza": el dramático accidente de Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando

"Habíamos ido a la final de Estudiantes de La Plata a Santiago del Estero, bajamos del avión, fuimos al transfer, se dio vuelta, se cayó de cabeza y se abrió la cabeza. ¡No sabés lo que fue! Tremendo y yo quedé traumada y totalmente bloqueada. O sea, vi sangre, sangre y más sangre y quedé traumadísima", recordó.

La desesperación del momento contrastó con la rapidez con la que lograron encontrar asistencia médica. Mientras la pequeña lloraba, buscaron un sanatorio cercano y consiguieron que la atendieran rápidamente. Allí le realizaron los puntos necesarios y, afortunadamente, pudo recuperarse para continuar con el día.

"Ella llorando a mares, googlearon rápido dónde había un sanatorio, fuimos y nos atendieron rapidísimo. La cosieron, ella se la re bancó y después siguió como si nada. Fuimos a la cancha, salió campeón Estudiantes y nos volvimos", agregó la actual integrante de Pasó en América, el ciclo de América TV.

Más allá del susto, aquella experiencia también le permitió a Barby descubrir una faceta de Fernando Burlando que la conmovió especialmente. La modelo explicó que, aunque ya había observado el vínculo del abogado con sus hijas mayores, nunca había dimensionado del todo cómo era su relación con ellas.

En ese sentido, hizo una reflexión sobre su propia historia familiar y reconoció que no había tenido un padre presente, por lo que algunas demostraciones de cariño entre un papá y su hija le resultaban desconocidas. "Al punto de que no sabía que una hija podía abrazar a un padre, por ejemplo. A ese nivel estaba, literal. Horrible. No entendía muchas situaciones y pensaba: '¿Cómo le va a dar un abrazo y un beso?'", confesó.

Con el paso del tiempo, esas escenas cotidianas fueron cambiando su mirada y fortaleciendo sus sentimientos hacia el abogado. Barby Franco aseguró que cada vez encontraba más motivos para admirarlo en su rol paternal, algo que hoy puede ver reflejado en el vínculo que mantiene con Sarah, quien está próxima a cumplir cuatro años.

"Cuando pasaban los años, veía cada vez situaciones más lindas, que más me enamoraban y decía: 'Wow, va a ser un padrazo'. Hoy lo veo reflejado con Sarah y es lo más", concluyó la modelo, al destacar la importancia que tuvo para ella descubrir esa faceta de su pareja.

El largo camino de Barby Franco y Fernando Burlando para convertirse en padres

Barby Franco y Fernando Burlando atravesaron varios años de búsqueda antes de cumplir su sueño de formar una familia. La pareja intentó tener un hijo durante alrededor de cinco años, un camino marcado por la ilusión, las frustraciones y los tratamientos médicos.

En ese período, Franco se sometió a dos intentos de fertilización in vitro, pero ninguno dio resultado. La modelo contó que las desilusiones fueron difíciles de sobrellevar y que, después de probar distintas alternativas, ambos decidieron dejar los tratamientos.

La llegada de Sarah, sin embargo, terminó sorprendiendo a la pareja: el embarazo se produjo de manera natural. La noticia fue especialmente emocionante después de tanto tiempo de espera y de los esfuerzos que habían hecho para convertirse en padres. Franco contó que, en medio de ese recorrido, también le pidió a la Virgen por la posibilidad de tener un hijo.

Sarah nació en diciembre de 2022 y se convirtió en el primer hijo en común de la pareja. Su llegada marcó un antes y un después para Franco y Burlando, que llevaban varios años juntos y habían hablado públicamente del deseo de agrandar la familia.

La historia de la modelo refleja un proceso que no fue lineal: hubo expectativas, tratamientos que no funcionaron y un momento en que decidieron detener la búsqueda médica. Finalmente, el embarazo llegó cuando menos lo esperaban, y la pareja recibió a su hija tras cinco años de intentarlo.