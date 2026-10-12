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Tragedia: una pareja y su bebé murieron tras chocar de frente con una camioneta en la Ruta 11

El accidente ocurrió cerca de las 19:40 del domingo, a la altura de Florencia. El conductor de la moto tenía 27 años. Los dos ocupantes de la camioneta resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital. Los peritos buscan determinar cómo se produjo el impacto.

Tragedia: una pareja y su bebé murieron tras chocar de frente con una camioneta en la Ruta 11. (Foto: Redes sociales)

Tragedia: una pareja y su bebé murieron tras chocar de frente con una camioneta en la Ruta 11. (Foto: Redes sociales)

Una pareja y su bebé murieron este domingo tras un choque frontal entre una moto y una camioneta Chevrolet S10 en la Ruta Nacional 11, a la altura de Florencia, en el norte de Santa Fe.

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El accidente ocurrió cerca de las 19:40, en el kilómetro 923, y dejó además dos personas heridas. Los investigadores trabajan para establecer las circunstancias del impacto.

El accidente ocurrió cerca de las 19:40 del domingo, a la altura de Florencia, Santa Fe. (Foto: NA)

El accidente ocurrió cerca de las 19:40 del domingo, a la altura de Florencia, Santa Fe. (Foto: NA)

Quiénes eran las víctimas

El conductor de la moto, una Mondial de 110 centímetros cúbicos, fue identificado como Carlos Andrés Aguirre, de 27 años. La mujer y el bebé que viajaban con él también murieron en el lugar. Hasta el momento, no se dieron a conocer las identidades de ambos.

En la camioneta viajaban Miguel Lorenzón, de 67 años, y Marta Vera, de 59. Los dos sufrieron heridas y fueron trasladados al Hospital SAMCo de Florencia para recibir atención médica. Por ahora, no se difundieron detalles sobre su estado de salud.

Las pericias para reconstruir el choque

Después del accidente, efectivos de la Comisaría Novena de Florencia y equipos de emergencia trabajaron en el lugar. La circulación por la ruta permaneció interrumpida durante varias horas para facilitar las tareas de asistencia y los trabajos periciales. Una vez finalizadas esas labores, el tránsito volvió a habilitarse.

Los especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron las pericias para reconstruir la secuencia del siniestro y determinar cómo se produjo la colisión entre los dos vehículos.

Uno de los puntos que buscan esclarecer es si la moto circulaba con las luces encendidas al momento del impacto. Los resultados de los estudios serán fundamentales para establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque.

Los dos ocupantes de la camioneta resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital. (Foto: Redes sociales)

Los dos ocupantes de la camioneta resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital. (Foto: Redes sociales)

La causa judicial

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Las Toscas y fue caratulada como “triple homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito”.

La Fiscalía busca determinar cómo se produjo el accidente y establecer las posibles responsabilidades a partir de los elementos reunidos y de los resultados de las pericias.

En pocas palabras

  • Tragedia familiar: Una pareja y su bebé murieron en un choque frontal en la Ruta 11.
  • Accidente fatal: El impacto ocurrió cerca de Florencia, Santa Fe, involucrando una moto y una camioneta.
  • Pericias en curso: Buscan determinar las circunstancias y responsabilidades del siniestro vial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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