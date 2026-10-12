Tragedia: una pareja y su bebé murieron tras chocar de frente con una camioneta en la Ruta 11

Las pericias para reconstruir el choque

Después del accidente, efectivos de la Comisaría Novena de Florencia y equipos de emergencia trabajaron en el lugar. La circulación por la ruta permaneció interrumpida durante varias horas para facilitar las tareas de asistencia y los trabajos periciales. Una vez finalizadas esas labores, el tránsito volvió a habilitarse.

Los especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron las pericias para reconstruir la secuencia del siniestro y determinar cómo se produjo la colisión entre los dos vehículos.

Uno de los puntos que buscan esclarecer es si la moto circulaba con las luces encendidas al momento del impacto. Los resultados de los estudios serán fundamentales para establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque.

Los dos ocupantes de la camioneta resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital. (Foto: Redes sociales)

La causa judicial

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Las Toscas y fue caratulada como “triple homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito”.

La Fiscalía busca determinar cómo se produjo el accidente y establecer las posibles responsabilidades a partir de los elementos reunidos y de los resultados de las pericias.