Un jugador murió tras descompensarse en un partido y detuvieron a su hijo por causar destrozos en el hospital

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no difundieron un parte oficial que precise la causa de la muerte. Entre las primeras hipótesis se encuentra la posibilidad de un evento cardiorrespiratorio durante la actividad deportiva.

Su hijo provocó destrozos en la guardia del hospital

La confirmación del fallecimiento generó momentos de tensión dentro del establecimiento sanitario. De acuerdo con las actuaciones preliminares, el hijo de Barro reaccionó violentamente al conocer la noticia y habría provocado daños en los vidrios de una puerta de la guardia, además de destrozos en otros sectores del hospital.

Un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre los incidentes y motivó la intervención policial. Efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I llegaron al lugar y aprehendieron al joven, cuya identidad no fue difundida.

Posteriormente, fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, con un defensor de turno asignado. La causa fue encuadrada inicialmente como un hecho de daño, con intervención de la Comisaría 23ª.

La despedida de la liga de veteranos

La muerte de Barro causó conmoción entre sus compañeros y en el ámbito del fútbol amateur de la región. La Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos publicó un mensaje para expresar sus condolencias a la familia y a quienes compartían el equipo con el jugador.

“Lamentamos comunicar el fallecimiento del socio Fabián Barro, jugador de la agrupación Casa Club. Hacemos llegar nuestro pésame a la familia y compañeros”, expresó la institución.

El episodio dejó de luto a la comunidad deportiva de Santo Tomé, donde Barro participaba de las competencias de fútbol para veteranos.