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Un jugador murió tras descompensarse en un partido y detuvieron a su hijo por causar destrozos en el hospital

El hombre tenía 50 años y se descompensó mientras jugaba en Santo Tomé, Santa Fe. Fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito. Tras confirmarse la muerte, su hijo de 19 años protagonizó incidentes en la guardia.

Murió un futbolista durante un partido de veteranos y su hijo fue detenido tras provocar destrozos en el hospital

Murió un futbolista durante un partido de veteranos y su hijo fue detenido tras provocar destrozos en el hospital

Un partido de fútbol de veteranos terminó en tragedia este sábado en Santo Tomé, Santa Fe, donde un jugador de 50 años murió después de sufrir una descompensación durante el encuentro. Horas más tarde, su hijo, de 19 años, fue aprehendido por la Policía luego de provocar daños en el hospital al que habían trasladado a su padre.

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La víctima fue identificada como Fabián Leonardo Barro, integrante de Casa Club, una agrupación que participa de los torneos de la Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos.

Según la información disponible, Barro se descompensó mientras disputaba uno de los partidos de la jornada. Las personas que estaban en el predio le brindaron asistencia y solicitaron una ambulancia para trasladarlo al hospital SAMCo de Santo Tomé.

El futbolista ingresó al centro de salud alrededor de las 18.30, sin signos vitales. El equipo médico de guardia realizó maniobras de reanimación, pero no consiguió revertir el cuadro y confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no difundieron un parte oficial que precise la causa de la muerte. Entre las primeras hipótesis se encuentra la posibilidad de un evento cardiorrespiratorio durante la actividad deportiva.

Su hijo provocó destrozos en la guardia del hospital

La confirmación del fallecimiento generó momentos de tensión dentro del establecimiento sanitario. De acuerdo con las actuaciones preliminares, el hijo de Barro reaccionó violentamente al conocer la noticia y habría provocado daños en los vidrios de una puerta de la guardia, además de destrozos en otros sectores del hospital.

Un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre los incidentes y motivó la intervención policial. Efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I llegaron al lugar y aprehendieron al joven, cuya identidad no fue difundida.

Posteriormente, fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, con un defensor de turno asignado. La causa fue encuadrada inicialmente como un hecho de daño, con intervención de la Comisaría 23ª.

La despedida de la liga de veteranos

La muerte de Barro causó conmoción entre sus compañeros y en el ámbito del fútbol amateur de la región. La Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos publicó un mensaje para expresar sus condolencias a la familia y a quienes compartían el equipo con el jugador.

“Lamentamos comunicar el fallecimiento del socio Fabián Barro, jugador de la agrupación Casa Club. Hacemos llegar nuestro pésame a la familia y compañeros”, expresó la institución.

El episodio dejó de luto a la comunidad deportiva de Santo Tomé, donde Barro participaba de las competencias de fútbol para veteranos.

En pocas palabras

  • Tragedia en Santa Fe: Un futbolista de 50 años murió tras descompensarse durante un partido de veteranos en Santo Tomé.
  • Incidente post-mortem: El hijo de 19 años del fallecido provocó destrozos en la guardia del hospital.
  • Detención del joven: El hijo fue aprehendido por la policía y quedó a disposición de la Justicia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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