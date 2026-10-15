Se derrumbó el techo de una escuela en Pakistán con niños dentro y se desató una tragedia mortal

Alumnos y profesores entre las víctimas

La mayoría de los estudiantes afectados eran menores de 13 años. Entre los fallecidos había 34 niños y una profesora, según informó un portavoz del hospital Lady Reading, que declaró la emergencia para atender a los heridos.

Los equipos de rescate trabajaron durante más de cuatro horas para retirar los escombros y localizar a las víctimas. Mientras tanto, familiares desesperados se congregaron frente al establecimiento y en los hospitales para conocer el estado de sus hijos.

El presidente paquistaní, Asif Ali Zardari, expresó sus condolencias y reclamó una investigación exhaustiva. Las autoridades provinciales formaron una comisión para determinar las causas del derrumbe y establecer responsabilidades.

qué provocó el derrumbe del techo de una escuela y por qué apuntan a fallas estructurales

La tragedia ocurrida en una escuela privada de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, volvió a poner en primer plano las deficiencias de seguridad en edificios destinados a la educación. Las primeras hipótesis apuntan a una estructura debilitada y a un techo que no habría soportado el peso de la construcción, aunque la causa definitiva deberá establecerse mediante una investigación oficial. Reuters+1

El derrumbe se produjo durante el horario de clases en el centro educativo Al-Khair, cuando los alumnos estaban en las aulas. Según los primeros reportes, el colapso afectó dos niveles del edificio y dejó a estudiantes atrapados debajo de los escombros. La secuencia del desplome y las condiciones de la construcción son dos elementos centrales para entender cómo ocurrió la tragedia.

Grupos de rescate trabajan en la estructura colapsada de la escuela. (Foto: Reuters)

Qué creen que pasó: un techo sobrecargado y una estructura débil

La principal hipótesis fue planteada por el jefe de la Policía de Peshawar, Mian Saeed Ahmed, quien atribuyó el accidente a la fragilidad del edificio y al exceso de peso que soportaba el techo. Según su explicación, la construcción no habría tenido la resistencia necesaria para sostener la carga, lo que desencadenó el derrumbe. Las autoridades ordenaron una investigación para determinar las responsabilidades y establecer si hubo negligencia en las condiciones de seguridad.

La secuencia del colapso agravó sus consecuencias. De acuerdo con los equipos de emergencia, el techo de un piso superior cayó sobre el nivel inferior y provocó que también cediera la estructura que cubría las aulas. De esa manera, los escombros de ambos niveles quedaron sobre los estudiantes y docentes que se encontraban en el interior. Eso produjo la muerte de más de 30 añumnos y una profesora. Y hay varios heridos en grave estado.

Trabajos de rescate en la escuela derrumbada. Al menos 30 niños murieron. (Foto: Reuters)

Investigan al propietario del colegio por las condiciones del edificio

El propietario del establecimiento fue detenido mientras avanzaba la investigación. La detención no implica por sí misma que se haya demostrado su responsabilidad penal, pero las autoridades buscan determinar si el inmueble cumplía con los requisitos de seguridad y si se habían atendido advertencias sobre su estado.

Familiares de los alumnos también reclamaron que se investiguen las condiciones en las que funcionaba la escuela y que se identifique a los responsables. Algunos denunciaron que existían preocupaciones previas por el estado de la construcción. Esos señalamientos deberán ser verificados durante el proceso oficial.

Por qué se repiten los derrumbes de escuelas en Pakistán

El caso volvió a exponer un problema más amplio: la precariedad de algunas construcciones y la aplicación irregular de las normas de seguridad. En Pakistán, numerosos establecimientos privados de bajo costo funcionan en edificios alquilados y con controles limitados. El uso de materiales deficientes, la falta de mantenimiento y las posibles irregularidades estructurales aumentan los riesgos cuando las instalaciones no son inspeccionadas adecuadamente.

La tragedia de Peshawar se suma a otros derrumbes registrados este año en el país. En junio, 14 niños murieron cuando se desplomó el techo de un centro de apoyo escolar en Lahore. Otros episodios involucraron aulas y edificios educativos en construcción. Y con el agravante de que esas precarias construcciones , con fallas estructurales se mantienen en un país que tiene una importante actividad sísmica, lo que potencia los riesgos de derrumbes.