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Temporal en Neuquén, cómo fue la crecida que arrastró camionetas sobre la Ruta provincial 5

La crecida sorprendió a varios vehículos en la zona de Arroyo Carranza y las imágenes muestran cómo la corriente hizo girar y volcó una camioneta. El temporal también provocó cortes de rutas, inundaciones y evacuaciones en distintos puntos de Neuquén.

Temporal en Vaca Muerta

Temporal en Vaca Muerta, dónde fue la crecida que arrastró camionetas. (Foto: Minuto Neuquén)

La corriente de agua arrastró camionetas petroleras y volcó al menos una de ellas sobre la Ruta Provincial 5, en la zona de Arroyo Carranza, en Vaca Muerta, durante el temporal que afectó este martes a Neuquén.

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Las imágenes registran cómo el agua cubrió la calzada y convirtió el camino en un torrente, mientras los vehículos intentaban atravesar el sector. Hasta el momento, no hay información oficial sobre el estado de salud de los conductores ni se confirmó a qué empresas pertenecen las camionetas involucradas.

Una camioneta perdió la estabilidad y terminó volcada

Uno de los videos muestra una camioneta con las luces encendidas que intenta avanzar por la ruta anegada. En pocos segundos, la fuerza de la corriente desestabiliza el vehículo, lo hace girar y termina volcándolo de costado.

El agua, de color marrón y con una intensa velocidad, continúa atravesando la calzada mientras arrastra la camioneta. La secuencia refleja la magnitud de las complicaciones que generó el temporal en uno de los principales sectores de actividad petrolera de la provincia.

Por ahora, las autoridades no difundieron información específica sobre las personas que viajaban en los vehículos ni brindaron detalles sobre las circunstancias del episodio.

La Ruta 5 quedó intransitable por la crecida

El tramo de la Ruta Provincial 5 que atraviesa Arroyo Carranza fue uno de los más afectados por las lluvias. Defensa Civil había advertido que el camino estaba intransitable por la activación de cañadones, un fenómeno que provoca descargas repentinas de grandes volúmenes de agua hacia las zonas más bajas.

Las complicaciones también alcanzaron a la Ruta Provincial 8, en el área de Rincón de los Sauces. El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó que las precipitaciones intensas en un período breve provocaron escurrimientos rápidos y daños en caminos importantes para la circulación.

Defensa Civil recomendó evitar los caminos de tierra y las zonas de cañadones, donde las crecidas repentinas pueden generar situaciones de riesgo. (Foto: Minuto Neuquén)

Defensa Civil recomendó evitar los caminos de tierra y las zonas de cañadones, donde las crecidas repentinas pueden generar situaciones de riesgo. (Foto: Minuto Neuquén)

Antes de que se difundieran las imágenes de las camionetas arrastradas, el funcionario había informado que, en el marco del operativo desplegado por el temporal, no se habían registrado heridos de gravedad.

Sin embargo, hasta el momento no se comunicó una actualización puntual sobre lo ocurrido en Arroyo Carranza.

Cortes de rutas y evacuaciones en distintos puntos de Neuquén

Las lluvias también provocaron inconvenientes en otras localidades de la provincia. Se registraron cortes en Las Coloradas y sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de El Manzano.

En Paso Aguerre, una familia debió autoevacuarse por la crecida de un cañadón cercano a la Ruta Provincial 20. La situación obligó a tomar medidas preventivas ante el avance del agua.

En Los Catutos, las autoridades restringieron la circulación luego de que algunas personas quedaran varadas a causa del barro. En ese sector, equipos de Vialidad Provincial trabajaban para reparar las calles internas y restablecer la conectividad.

Defensa Civil pidió extremar las precauciones

Defensa Civil advirtió que las precipitaciones podrían continuar durante la semana, aunque con menor intensidad. Frente a ese pronóstico, recomendó evitar los caminos de tierra y las zonas de cañadones, donde las crecidas repentinas pueden generar situaciones de riesgo.

Además, pidió consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje, en un contexto marcado por los anegamientos, los daños en caminos y las restricciones a la circulación en diferentes sectores de Neuquén.

En pocas palabras

  • Temporal en Neuquén: Camionetas petroleras fueron arrastradas por la crecida de agua en Vaca Muerta.
  • Ruta Provincial 5 intransitable: El agua cubrió la calzada y volcó un vehículo en Arroyo Carranza.
  • Cortes y evacuaciones: Se registraron anegamientos, cortes de rutas y autoevacuaciones en distintos puntos de la provincia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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