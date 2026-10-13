Temporal en Neuquén, cómo fue la crecida que arrastró camionetas sobre la Ruta provincial 5

Por ahora, las autoridades no difundieron información específica sobre las personas que viajaban en los vehículos ni brindaron detalles sobre las circunstancias del episodio.

La Ruta 5 quedó intransitable por la crecida

El tramo de la Ruta Provincial 5 que atraviesa Arroyo Carranza fue uno de los más afectados por las lluvias. Defensa Civil había advertido que el camino estaba intransitable por la activación de cañadones, un fenómeno que provoca descargas repentinas de grandes volúmenes de agua hacia las zonas más bajas.

Las complicaciones también alcanzaron a la Ruta Provincial 8, en el área de Rincón de los Sauces. El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó que las precipitaciones intensas en un período breve provocaron escurrimientos rápidos y daños en caminos importantes para la circulación.

Defensa Civil recomendó evitar los caminos de tierra y las zonas de cañadones, donde las crecidas repentinas pueden generar situaciones de riesgo. (Foto: Minuto Neuquén)

Antes de que se difundieran las imágenes de las camionetas arrastradas, el funcionario había informado que, en el marco del operativo desplegado por el temporal, no se habían registrado heridos de gravedad.

Sin embargo, hasta el momento no se comunicó una actualización puntual sobre lo ocurrido en Arroyo Carranza.

Cortes de rutas y evacuaciones en distintos puntos de Neuquén

Las lluvias también provocaron inconvenientes en otras localidades de la provincia. Se registraron cortes en Las Coloradas y sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de El Manzano.

En Paso Aguerre, una familia debió autoevacuarse por la crecida de un cañadón cercano a la Ruta Provincial 20. La situación obligó a tomar medidas preventivas ante el avance del agua.

En Los Catutos, las autoridades restringieron la circulación luego de que algunas personas quedaran varadas a causa del barro. En ese sector, equipos de Vialidad Provincial trabajaban para reparar las calles internas y restablecer la conectividad.

Defensa Civil pidió extremar las precauciones

Defensa Civil advirtió que las precipitaciones podrían continuar durante la semana, aunque con menor intensidad. Frente a ese pronóstico, recomendó evitar los caminos de tierra y las zonas de cañadones, donde las crecidas repentinas pueden generar situaciones de riesgo.

Además, pidió consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje, en un contexto marcado por los anegamientos, los daños en caminos y las restricciones a la circulación en diferentes sectores de Neuquén.