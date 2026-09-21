Alerta naranja en la Costa Atlántica: fuerte sudestada, destrozos y crecida del mar

El agua alcanzó la zona de la costa y, en algunos puntos, llegó hasta mitad de cuadra. También se registraron anegamientos y daños en paradores ubicados sobre la playa.

Cómo seguirá el temporal en Mar del Plata

Cómo seguirá el temporal en Mar del Plata

Alerta por crecida del mar

Cómo seguirá el temporal en Mar del Plata

En Mar del Plata, la jornada comenzó con una doble alerta del SMN: amarilla durante la mañana y naranja por la tarde. El pronóstico indica vientos del sudoeste de entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 88 y 97 km/h durante la tarde.

Alerta por crecida del mar

Sobre los festejos por el Día del Estudiante, Rodríguez señaló que “la concurrencia por esta fecha ha ido mermando con los años, y hoy no es la excepción, como tampoco lo fue ayer” y sostuvo que el clima “no ayuda”. El municipio reforzó las áreas destinadas al operativo de prevención.

En Mar del Plata, las clases se desarrollaron con normalidad en el nivel primario, mientras que las escuelas secundarias no tienen actividad por el Día del Estudiante. En paralelo, el Comité de Emergencia trabaja junto con meteorólogos de la provincia para monitorear la situación.

Alerta por crecida del mar

El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval, dependiente del Ministerio de Defensa, emitió el Aviso por Crecida N.º 1 para la Costa Atlántica Bonaerense.

El organismo informó que el tramo comprendido entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú tendrá durante la tarde niveles de agua de hasta 1,10 metros por encima de los valores indicados en las tablas de marea.

Para el Puerto de Mar del Plata se estimó una altura de 2,40 metros a las 15, mientras que en San Clemente del Tuyú se previó el mismo nivel a las 17.

Ante el avance del temporal, distintos organismos municipales recomendaron permanecer en los hogares y salir únicamente ante situaciones de extrema necesidad, debido a los anegamientos registrados en algunas arterias costeras y a las condiciones adversas que continuará presentando el mar durante las próximas horas.