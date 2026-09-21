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SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

Alerta naranja en la Costa Atlántica: fuerte sudestada, destrozos y crecida del mar

Monte Hermoso y otras localidades ya sufrieron los efectos del temporal. Advierten por fuertes vientos y ráfagas de hasta 97 km/h en Mar del Plata.

La fuerte sudestada afecta a distintas localidades de la Costa Atlántica bonaerense

La fuerte sudestada afecta a distintas localidades de la Costa Atlántica bonaerense, con destrozos, anegamientos y una marcada crecida del mar.(Foto: captura).

La Costa Atlántica bonaerense permanece bajo alerta naranja por fuertes vientos y una intensa sudestada que afecta a la provincia de Buenos Aires desde el domingo. Monte Hermoso y Necochea ya registraron destrozos y anegamientos, mientras que el temporal avanza hacia otras localidades frente al Mar Argentino, entre ellas Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por vientos fuertes para el cordón atlántico bonaerense y anticipó que las condiciones más intensas llegarán durante las próximas horas a distintos puntos de la costa.

La primera zona afectada fue la franja costera del partido de Tres Arroyos, con impacto en Claromecó, Reta y Marisol. La combinación de fuertes ráfagas y una marcada crecida del mar provocó daños materiales en paradores y una importante erosión de las playas.

Sudestada y destrozos en Monte Hermoso

Monte Hermoso fue otra de las localidades que sufrió con mayor intensidad el temporal. El viento sur se mantuvo fuerte durante toda la jornada y el nivel del mar comenzó a generar daños en distintos sectores de la costanera.

El agua alcanzó la zona de la costa y, en algunos puntos, llegó hasta mitad de cuadra. También se registraron anegamientos y daños en paradores ubicados sobre la playa.

Cómo seguirá el temporal en Mar del Plata

Cómo seguirá el temporal en Mar del Plata

Alerta por crecida del mar

Cómo seguirá el temporal en Mar del Plata

En Mar del Plata, la jornada comenzó con una doble alerta del SMN: amarilla durante la mañana y naranja por la tarde. El pronóstico indica vientos del sudoeste de entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 88 y 97 km/h durante la tarde.

Alerta por crecida del mar

Sobre los festejos por el Día del Estudiante, Rodríguez señaló que “la concurrencia por esta fecha ha ido mermando con los años, y hoy no es la excepción, como tampoco lo fue ayer” y sostuvo que el clima “no ayuda”. El municipio reforzó las áreas destinadas al operativo de prevención.

En Mar del Plata, las clases se desarrollaron con normalidad en el nivel primario, mientras que las escuelas secundarias no tienen actividad por el Día del Estudiante. En paralelo, el Comité de Emergencia trabaja junto con meteorólogos de la provincia para monitorear la situación.

Alerta por crecida del mar

El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval, dependiente del Ministerio de Defensa, emitió el Aviso por Crecida N.º 1 para la Costa Atlántica Bonaerense.

El organismo informó que el tramo comprendido entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú tendrá durante la tarde niveles de agua de hasta 1,10 metros por encima de los valores indicados en las tablas de marea.

Para el Puerto de Mar del Plata se estimó una altura de 2,40 metros a las 15, mientras que en San Clemente del Tuyú se previó el mismo nivel a las 17.

Ante el avance del temporal, distintos organismos municipales recomendaron permanecer en los hogares y salir únicamente ante situaciones de extrema necesidad, debido a los anegamientos registrados en algunas arterias costeras y a las condiciones adversas que continuará presentando el mar durante las próximas horas.

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