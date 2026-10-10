Preocupación en Entre Ríos por la crecida del río Uruguay: hay evacuados y riesgo de nuevas inundaciones

Ante este panorama, el Comité Operativo de Emergencias coordina la asistencia de las familias afectadas y prepara los recursos necesarios frente a la posibilidad de nuevas evacuaciones.

La preocupación se concentra en las precipitaciones previstas para los próximos días y en el volumen de agua que continúa llegando desde la cuenca alta del río Uruguay. Además, los caudales liberados por la represa de Salto Grande serán uno de los factores determinantes para establecer cómo evolucionará el nivel del río frente a Concordia.

Alerta en Colón: el río Uruguay se acerca a la cota de evacuación

La creciente también genera preocupación en Colón, otra de las ciudades entrerrianas que permanecen bajo alerta. Según las proyecciones de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el nivel del agua podría alcanzar los 7,70 metros durante los próximos días, apenas 20 centímetros por debajo de la cota de evacuación, establecida en 7,90 metros.

Los registros de Prefectura correspondientes a este sábado indicaron que el puerto de Colón se encontraba en 7,27 metros, con tendencia creciente. La altura ya superó la cota de alerta local, fijada en 7,10 metros, lo que llevó a las autoridades municipales a reforzar los controles.

Ante la posibilidad de que el agua continúe avanzando, el municipio identificó al menos seis familias que podrían necesitar asistencia o ser evacuadas preventivamente. Por el momento, los organismos de emergencia mantienen el seguimiento de la situación y evalúan las medidas que podrían implementarse si se cumplen las proyecciones.

Las autoridades advirtieron que el río podría alcanzar los 13 metros. (Foto: Redes Sociales)

Otras localidades de la cuenca baja del río Uruguay también registran niveles elevados. En Concepción del Uruguay, la CARU proyectó que el río podría alcanzar los 6,15 metros, una marca superior a la cota de alerta de 5,30 metros.

Las mediciones de Prefectura de este sábado ubicaron el nivel en 5,56 metros, con tendencia ascendente, lo que mantiene a la ciudad bajo vigilancia. La situación también preocupa en Gualeguaychú y sus alrededores.

En Boca del Gualeguaychú, el agua alcanzó los 3,04 metros, apenas seis centímetros por debajo de la cota de evacuación, establecida en 3,10 metros. En tanto, en la ciudad de Gualeguaychú se registró una altura de 3,26 metros y el río continuaba creciendo.

Corrientes: evacuados en Paso de los Libres y cierre del puerto de Alvear

La crecida del río Uruguay también afecta a distintas localidades de Corrientes, donde ya se registraron evacuaciones y restricciones en la actividad portuaria. En Paso de los Libres, unas 25 personas recibieron asistencia, según informes periodísticos, mientras que los registros de Prefectura ubicaron el nivel del río en 9,18 metros.

Por otra parte, en Alvear, las autoridades dispusieron el cierre del puerto y suspendieron el cruce hacia Brasil debido al avance del agua. En esa localidad, el río alcanzó los 10 metros, superando el nivel de alerta establecido para la zona. Las medidas buscan prevenir incidentes y garantizar la seguridad de quienes utilizan los pasos y las instalaciones portuarias.

Qué puede pasar con el río Uruguay durante los próximos días

La Comisión Administradora del Río Uruguay advirtió que la creciente podría continuar durante los próximos días, aunque aclaró que las proyecciones pueden modificarse de acuerdo con las condiciones meteorológicas. Los especialistas señalaron que la evolución del fenómeno dependerá principalmente de tres factores: las lluvias previstas sobre la cuenca, los aportes de agua provenientes de las regiones superiores del río y los caudales evacuados por la represa de Salto Grande.

En ese contexto, los organismos de emergencia recomendaron a los habitantes de las zonas ribereñas seguir los informes oficiales y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades locales. Los municipios afectados mantienen preparados sus dispositivos de asistencia para responder ante eventuales nuevas evacuaciones.