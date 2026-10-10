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Preocupación en Entre Ríos por la crecida del río Uruguay: hay evacuados y riesgo de nuevas inundaciones

La creciente obligó a evacuar a 22 personas en Concordia y mantiene en alarma a varias localidades. Las autoridades advirtieron que el río podría alcanzar los 13 metros.

Preocupación en Entre Ríos por la crecida del río Uruguay. (Foto: captura)
Preocupación en Entre Ríos por la crecida del río Uruguay. (Foto: captura)

La crecida del río Uruguay encendió las alarmas en Entre Ríos y Corrientes, donde el avance del agua ya provocó evacuaciones preventivas y mantiene bajo vigilancia a numerosas localidades ribereñas. En Concordia, seis familias debieron abandonar sus hogares ante el aumento sostenido del nivel del río, mientras los organismos técnicos advirtieron que la situación podría agravarse durante los próximos días por las lluvias previstas en la cuenca.

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Hasta el momento, 22 personas, entre adultos y menores, fueron asistidas en Concordia mediante un operativo coordinado por el Comité Operativo de Emergencias (COE), que continúa monitoreando las zonas más vulnerables. Según las últimas proyecciones hidrológicas difundidas por las autoridades locales, el río Uruguay podría alcanzar los 13 metros frente al puerto de Concordia hacia el lunes, una altura que superaría el nivel de evacuación y podría obligar a trasladar a más familias.

El intendente Francisco Azcué confirmó que el municipio mantiene activos los dispositivos de emergencia y asistencia, mientras se sigue de cerca la evolución de la creciente. Los registros de la Prefectura Naval Argentina indican que el puerto de Concordia alcanzó los 11,62 metros durante la madrugada de este sábado, con una tendencia ascendente.

La medición superó la cota de alerta, establecida en 11 metros, y se aproximó al nivel de evacuación, fijado en 12,50 metros. La diferencia entre ambos valores mantiene en vigilancia permanente a las autoridades, especialmente en los barrios ubicados cerca de la costa.

Ante este panorama, el Comité Operativo de Emergencias coordina la asistencia de las familias afectadas y prepara los recursos necesarios frente a la posibilidad de nuevas evacuaciones.

La preocupación se concentra en las precipitaciones previstas para los próximos días y en el volumen de agua que continúa llegando desde la cuenca alta del río Uruguay. Además, los caudales liberados por la represa de Salto Grande serán uno de los factores determinantes para establecer cómo evolucionará el nivel del río frente a Concordia.

Alerta en Colón: el río Uruguay se acerca a la cota de evacuación

La creciente también genera preocupación en Colón, otra de las ciudades entrerrianas que permanecen bajo alerta. Según las proyecciones de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el nivel del agua podría alcanzar los 7,70 metros durante los próximos días, apenas 20 centímetros por debajo de la cota de evacuación, establecida en 7,90 metros.

Los registros de Prefectura correspondientes a este sábado indicaron que el puerto de Colón se encontraba en 7,27 metros, con tendencia creciente. La altura ya superó la cota de alerta local, fijada en 7,10 metros, lo que llevó a las autoridades municipales a reforzar los controles.

Ante la posibilidad de que el agua continúe avanzando, el municipio identificó al menos seis familias que podrían necesitar asistencia o ser evacuadas preventivamente. Por el momento, los organismos de emergencia mantienen el seguimiento de la situación y evalúan las medidas que podrían implementarse si se cumplen las proyecciones.

Las autoridades advirtieron que el r&iacute;o podr&iacute;a alcanzar los 13 metros. (Foto: Redes Sociales)

Las autoridades advirtieron que el río podría alcanzar los 13 metros. (Foto: Redes Sociales)

Otras localidades de la cuenca baja del río Uruguay también registran niveles elevados. En Concepción del Uruguay, la CARU proyectó que el río podría alcanzar los 6,15 metros, una marca superior a la cota de alerta de 5,30 metros.

Las mediciones de Prefectura de este sábado ubicaron el nivel en 5,56 metros, con tendencia ascendente, lo que mantiene a la ciudad bajo vigilancia. La situación también preocupa en Gualeguaychú y sus alrededores.

En Boca del Gualeguaychú, el agua alcanzó los 3,04 metros, apenas seis centímetros por debajo de la cota de evacuación, establecida en 3,10 metros. En tanto, en la ciudad de Gualeguaychú se registró una altura de 3,26 metros y el río continuaba creciendo.

Corrientes: evacuados en Paso de los Libres y cierre del puerto de Alvear

La crecida del río Uruguay también afecta a distintas localidades de Corrientes, donde ya se registraron evacuaciones y restricciones en la actividad portuaria. En Paso de los Libres, unas 25 personas recibieron asistencia, según informes periodísticos, mientras que los registros de Prefectura ubicaron el nivel del río en 9,18 metros.

Por otra parte, en Alvear, las autoridades dispusieron el cierre del puerto y suspendieron el cruce hacia Brasil debido al avance del agua. En esa localidad, el río alcanzó los 10 metros, superando el nivel de alerta establecido para la zona. Las medidas buscan prevenir incidentes y garantizar la seguridad de quienes utilizan los pasos y las instalaciones portuarias.

Qué puede pasar con el río Uruguay durante los próximos días

La Comisión Administradora del Río Uruguay advirtió que la creciente podría continuar durante los próximos días, aunque aclaró que las proyecciones pueden modificarse de acuerdo con las condiciones meteorológicas. Los especialistas señalaron que la evolución del fenómeno dependerá principalmente de tres factores: las lluvias previstas sobre la cuenca, los aportes de agua provenientes de las regiones superiores del río y los caudales evacuados por la represa de Salto Grande.

En ese contexto, los organismos de emergencia recomendaron a los habitantes de las zonas ribereñas seguir los informes oficiales y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades locales. Los municipios afectados mantienen preparados sus dispositivos de asistencia para responder ante eventuales nuevas evacuaciones.

En pocas palabras

  • Crecida del río Uruguay: 22 personas evacuadas en Concordia y alarma en varias localidades de Entre Ríos y Corrientes.
  • Pronóstico de riesgo: Se advierte que el río Uruguay podría alcanzar los 13 metros en Concordia, superando la cota de evacuación.
  • Alerta en Colón y Corrientes: Otras ciudades como Colón y Paso de los Libres registran niveles altos, con riesgo de nuevas evacuaciones y cierre de puertos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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