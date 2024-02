Aurora venció a Melgar de De Muner y clasificó a la siguiente fase de Copa Libertadores

Los dirigidos por el DT argentino Pablo De Muner alcanzaron la igualdad a través de un gol su compatriota Cristian Bordacahar (ex Ferro), 5 minutos después.

Además, en el conjunto de la ciudad de Arequipa fueron titulares Leonel Galeano (ex Independiente), Leonel González (ex Argentinos Juniors), Lucas Diarte (ex San Martín de Tucumán), Horacio Orzán (ex Newell's Old Boys), Tomás Martínez (ex River Plate) y Bernardo Cuesta (ex Tiro Federal de Rosario), en tanto que el delantero Brian Blando (ex Lanús y Agropecuario de Carlos Casares) ingresó en el complemento.

La visita terminó con dos futbolistas menos por las expulsiones del autor del gol y del defensor paraguayo David Robles, por lo que Melgar buscó hasta el final el tanto que llevaba a los penales, y pudo alcanzarlo con dos anotaciones agónicas de Galeano y Blando, pero ambas fueron anuladas por offside, según decisión del VAR.

De esta manera, los bolivianos accedieron a la segunda fase del certamen continental, donde enfrentarán a Botafogo de Río de Janeiro, Brasil.

Mañana, se jugará la última revancha de la llave inicial con el duelo entre Nacional de Paraguay y Aucas de Ecuador, con triunfo de los ecuatorianos en la ida por 1 a 0.