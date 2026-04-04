Terror en un desfile en EE.UU.: un auto embistió a la multitud y dejó al menos 15 heridos. 

Un violento episodio sacudió a la ciudad de New Iberia, donde un vehículo atropelló a una multitud durante el desfile del Año Nuevo Lao, El hecho dejó al menos 15 personas heridas, varias de ellas en estado grave.
La celebración fue interrumpida cuando un auto impactó contra los asistentes de una concurrida intersección, dejando a varias personas hospitalizadas.
Un violento episodio sacudió a la ciudad de New Iberia, donde un vehículo atropelló a una multitud durante el desfile del Año Nuevo Lao, El hecho dejó al menos 15 personas heridas, varias de ellas en estado grave.
El hecho ocurrió este sábado 4 de abril en plena celebración, una de las festividades más importantes para la comunidad del sudeste asiático en Luisiana. El incidente se registró en la intersección de Savannakhet y Melancon Road, en medio del desfile, cuando un vehículo embistió a un grupo de participantes y espectadores.
La escena generó pánico entre los presentes y obligó a un rápido despliegue de los servicios de emergencia, que asistieron a los heridos en el lugar antes de trasladarlos a centros de salud. Según reportes oficiales, al menos once personas fueron trasladadas en ambulancias y otras dos mediante helicópteros a hospitales de Lafayette.
El operativo incluyó el despliegue inicial de siete ambulancias y un helicóptero, a los que luego se sumaron más unidades debido a la magnitud del hecho. De acuerdo con los informes, al menos cuatro víctimas permanecen en estado crítico, mientras que el número total de afectados podría superar las veinte personas.
Las autoridades confirmaron que el conductor fue detenido en el lugar del hecho, aunque su identidad no fue difundida.
En base a las primeras investigaciones, la Oficina del Sheriff del Condado de Iberia indicó que el episodio “no parece haber sido un acto deliberado”, aunque la causa continúa bajo análisis.
Tras el impacto del hecho, el gobernador Jeff Landry expresó su solidaridad con las víctimas a través de redes sociales. “Estamos rezando por todos los afectados y agradecidos por la rápida respuesta de los equipos de emergencia”, señaló el mandatario, destacando el trabajo de los socorristas.
El episodio activó uno de los mayores operativos médicos recientes en la zona y mantiene en alerta a las autoridades, que buscan determinar con precisión cómo ocurrió el atropello.