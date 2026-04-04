Terror en un desfile en EE.UU.: un auto embistió a la multitud y dejó al menos 15 heridos. 

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Qué se sabe del conductor

Las autoridades confirmaron que el conductor fue detenido en el lugar del hecho, aunque su identidad no fue difundida.

En base a las primeras investigaciones, la Oficina del Sheriff del Condado de Iberia indicó que el episodio “no parece haber sido un acto deliberado”, aunque la causa continúa bajo análisis.

3FRIXSMIANBTFIXAB4JTC4W5GI La celebración fue interrumpida cuando un auto impactó contra los asistentes.

El mensaje del gobernador

Tras el impacto del hecho, el gobernador Jeff Landry expresó su solidaridad con las víctimas a través de redes sociales. “Estamos rezando por todos los afectados y agradecidos por la rápida respuesta de los equipos de emergencia”, señaló el mandatario, destacando el trabajo de los socorristas.

El episodio activó uno de los mayores operativos médicos recientes en la zona y mantiene en alerta a las autoridades, que buscan determinar con precisión cómo ocurrió el atropello.