El desgarrador testimonio de un exparticipante de El Bar TV que abandonó todo para salvar su vida
En Secretos Verdaderos abordaron la historia de un exparticipante de El Bar TV que supo alcanzar la fama en su momento, pero cuya vida dio un giro inesperado.
4 abr 2026, 21:34
El desgarrador testimonio de un exparticipante de El Bar TV que abandonó todo para salvar su vida
Se trata de Daniel Granelli, quien tuvo un paso muy destacado por El Bar TV en 2001 y logró ganar una gran exposición mediática en muy poco tiempo. Sin embargo, ese salto a la fama también tuvo su contracara y no le resultó fácil de sostener. En Secretos Verdaderos (América TV).
Con el correr de los años, debió enfrentar las dificultades que implica pasar de un reconocimiento masivo a un escenario mucho más silencioso, donde las oportunidades no siempre aparecen y la presión del pasado pesa. A eso se sumaron situaciones personales complejas, entre ellas el accidente que marcó un antes y un después en su vida por las limitaciones físicas para poder desempeñarse en el ámbito laboral.
"Trabajaba hasta las 8 de la mañana y salía de joda yo. Ahí agarrate, Catalina. Discutía con uno, me provocaban, decían algo que no me gustaba y, al suelo", contó en exclusiva en el ciclo que conduce Luis Ventura.
En ese contexto, describió un estilo de vida marcado por los excesos y la falta de límites, donde la noche, los conflictos y las malas decisiones formaban parte de su rutina cotidiana. Esa etapa, según dejó entrever, terminó pasándole factura con el tiempo.
Siguiendo el relato, comentó lo duro que fue hasta ingresar al reality a los 29 años: "Se habían metido a joder con la merca de grande. Boludeé con eso de chico hasta que me fui a Europa a los 24. Algo así como a los 28, a una edad más tarde. Con todo".
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Quién es Daniel Granelli
Daniel Granelli es un exparticipante de El Bar TV, uno de los realities más populares de la televisión argentina a comienzos de los 2000.
Saltó a la fama en 2001 gracias a su paso por el programa, donde se destacó por su personalidad fuerte y su estilo frontal, lo que rápidamente lo convirtió en un personaje reconocido por el público. En aquel momento, el ciclo tenía un formato novedoso: mostraba la convivencia y el trabajo de un grupo de jóvenes en un bar, combinando reality con dinámica laboral.
Sin embargo, tras ese pico de exposición mediática, su vida tomó un rumbo más complejo. Con el tiempo, Granelli se alejó de la televisión y atravesó distintas situaciones personales difíciles, entre ellas problemas vinculados a excesos y un accidente que marcó un antes y un después en su vida.
Años más tarde, su historia volvió a aparecer en medios como Secretos Verdaderos (América TV), donde se repasó tanto su salto a la fama como el costado menos visible: las consecuencias de esa exposición y el proceso de reconstrucción personal que tuvo que encarar.