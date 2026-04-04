El desgarrador testimonio de un exparticipante de El Bar TV que abandonó todo para salvar su vida

Siguiendo el relato, comentó lo duro que fue hasta ingresar al reality a los 29 años: "Se habían metido a joder con la merca de grande. Boludeé con eso de chico hasta que me fui a Europa a los 24. Algo así como a los 28, a una edad más tarde. Con todo".

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Quién es Daniel Granelli

Daniel Granelli es un exparticipante de El Bar TV, uno de los realities más populares de la televisión argentina a comienzos de los 2000.

Saltó a la fama en 2001 gracias a su paso por el programa, donde se destacó por su personalidad fuerte y su estilo frontal, lo que rápidamente lo convirtió en un personaje reconocido por el público. En aquel momento, el ciclo tenía un formato novedoso: mostraba la convivencia y el trabajo de un grupo de jóvenes en un bar, combinando reality con dinámica laboral.

Sin embargo, tras ese pico de exposición mediática, su vida tomó un rumbo más complejo. Con el tiempo, Granelli se alejó de la televisión y atravesó distintas situaciones personales difíciles, entre ellas problemas vinculados a excesos y un accidente que marcó un antes y un después en su vida.

Años más tarde, su historia volvió a aparecer en medios como Secretos Verdaderos (América TV), donde se repasó tanto su salto a la fama como el costado menos visible: las consecuencias de esa exposición y el proceso de reconstrucción personal que tuvo que encarar.