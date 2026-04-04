ANSES confirmó pagos de abril 2026: aumento, bono de $70.000 y fechas de cobro completas

La ANSES oficializó el calendario de pagos de abril 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones, con un aumento del 2,9% en todas las prestaciones y la continuidad del bono extraordinario de $70.000.
El organismo previsional presentó el cronograma con modificaciones por los feriados de Semana Santa y el Día del Veterano de Malvinas.
ANSES confirmó pagos de abril 2026.
La ANSES oficializó el calendario de pagos de abril 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones, con un aumento del 2,9% en todas las prestaciones y la continuidad del bono extraordinario de $70.000.
El cronograma presenta modificaciones por los feriados de Semana Santa y el Día del Veterano de Malvinas, lo que impacta en las fechas de cobro según la terminación del DNI.
Con la actualización del 2,9%, los haberes previsionales quedan de la siguiente manera:
El bono de $70.000 se paga de forma automática junto al haber mensual y corresponde completo a quienes perciben hasta $450.319,31. Los ingresos superiores acceden a un monto proporcional o quedan excluidos.
Las asignaciones también se actualizan con el mismo aumento:
Por su parte, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores:
El calendario comienza el 10 de abril y se organiza por tipo de prestación y terminación de DNI.
Jubilados y pensionados (haberes mínimos)
Jubilados y pensionados (superiores al mínimo)
Pensiones No Contributivas
AUH y Asignación Familiar por Hijo
Asignación por Embarazo
Prenatal y Maternidad
Prestación por Desempleo
El esquema mantiene la segmentación por tipo de beneficio y nivel de ingresos, con prioridades dentro del sistema previsional.
Con el aumento, el bono y el cronograma ya definidos, abril llega con cambios en los montos y fechas que impactan en millones de beneficiarios en todo el país.