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ANSES confirmó pagos de abril 2026: aumento, bono de $70.000 y fechas de cobro completas

El organismo previsional presentó el cronograma con modificaciones por los feriados de Semana Santa y el Día del Veterano de Malvinas.

ANSES confirmó pagos de abril 2026. 

ANSES confirmó pagos de abril 2026. 

La ANSES oficializó el calendario de pagos de abril 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones, con un aumento del 2,9% en todas las prestaciones y la continuidad del bono extraordinario de $70.000.

Leé también El calendario de ANSES que todos están buscando: fechas de cobro en abril
AUH septiembre 2025: cuánto cobrás con aumento y pagos extras de ANSES

El cronograma presenta modificaciones por los feriados de Semana Santa y el Día del Veterano de Malvinas, lo que impacta en las fechas de cobro según la terminación del DNI.

Aumento ANSES abril 2026: cuánto se cobra

Con la actualización del 2,9%, los haberes previsionales quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $380.319,31 (sin bono) / $450.319,31 (con bono)
  • PUAM: $304.255,44 / $374.255,44 con refuerzo
  • Pensiones No Contributivas: $266.224,52 / $336.224,52 con bono
  • Madres de siete hijos: $450.319,31 con bono completo
  • Haber máximo: $2.559.188,14 (sin bono)

El bono de $70.000 se paga de forma automática junto al haber mensual y corresponde completo a quienes perciben hasta $450.319,31. Los ingresos superiores acceden a un monto proporcional o quedan excluidos.

Asignaciones ANSES: nuevos montos en abril

Las asignaciones también se actualizan con el mismo aumento:

  • AUH: $136.664
  • AUH por discapacidad: $445.002
  • Asignación por Embarazo: $136.664

Por su parte, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores:

  • $52.250 (un hijo)
  • $81.936 (dos hijos)
  • $108.062 (tres o más)
jubilados calendario anses
El organismo previsional present&oacute; el cronograma con modificaciones.&nbsp;

El organismo previsional presentó el cronograma con modificaciones.

Calendario ANSES abril 2026: cuándo cobro

El calendario comienza el 10 de abril y se organiza por tipo de prestación y terminación de DNI.

Jubilados y pensionados (haberes mínimos)

  • DNI 0: 10 de abril
  • DNI 1: 13 de abril
  • DNI 2: 14 de abril
  • DNI 3: 15 de abril
  • DNI 4: 16 de abril
  • DNI 5: 17 de abril
  • DNI 6: 20 de abril
  • DNI 7: 21 de abril
  • DNI 8: 22 de abril
  • DNI 9: 23 de abril

Jubilados y pensionados (superiores al mínimo)

  • DNI 0 y 1: 24 de abril
  • DNI 2 y 3: 27 de abril
  • DNI 4 y 5: 28 de abril
  • DNI 6 y 7: 29 de abril
  • DNI 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas

  • DNI 0 y 1: 10 de abril
  • DNI 2 y 3: 13 de abril
  • DNI 4 y 5: 14 de abril
  • DNI 6 y 7: 15 de abril
  • DNI 8 y 9: 16 de abril

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 0: 10 de abril
  • DNI 1: 13 de abril
  • DNI 2: 14 de abril
  • DNI 3: 15 de abril
  • DNI 4: 16 de abril
  • DNI 5: 17 de abril
  • DNI 6: 20 de abril
  • DNI 7: 21 de abril
  • DNI 8: 22 de abril
  • DNI 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

  • DNI 0: 10 de abril
  • DNI 1: 13 de abril
  • DNI 2: 14 de abril
  • DNI 3: 15 de abril
  • DNI 4: 16 de abril
  • DNI 5: 17 de abril
  • DNI 6: 20 de abril
  • DNI 7: 21 de abril
  • DNI 8: 22 de abril
  • DNI 9: 23 de abril

Prenatal y Maternidad

  • DNI 0 y 1: 13 de abril
  • DNI 2 y 3: 14 de abril
  • DNI 4 y 5: 15 de abril
  • DNI 6 y 7: 16 de abril
  • DNI 8 y 9: 17 de abril

Prestación por Desempleo

  • DNI 0 y 1: 24 de abril
  • DNI 2 y 3: 27 de abril
  • DNI 4 y 5: 28 de abril
  • DNI 6 y 7: 29 de abril
  • DNI 8 y 9: 30 de abril

Claves del calendario ANSES

El esquema mantiene la segmentación por tipo de beneficio y nivel de ingresos, con prioridades dentro del sistema previsional.

Con el aumento, el bono y el cronograma ya definidos, abril llega con cambios en los montos y fechas que impactan en millones de beneficiarios en todo el país.

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