ANSES confirmó pagos de abril 2026: aumento, bono de $70.000 y fechas de cobro completas

Asignaciones ANSES: nuevos montos en abril

Las asignaciones también se actualizan con el mismo aumento:

AUH: $136.664

$136.664 AUH por discapacidad: $445.002

$445.002 Asignación por Embarazo: $136.664

Por su parte, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores:

$52.250 (un hijo)

$81.936 (dos hijos)

$108.062 (tres o más)

jubilados calendario anses El organismo previsional presentó el cronograma con modificaciones.

Calendario ANSES abril 2026: cuándo cobro

El calendario comienza el 10 de abril y se organiza por tipo de prestación y terminación de DNI.

Jubilados y pensionados (haberes mínimos)

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Jubilados y pensionados (superiores al mínimo)

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas

DNI 0 y 1: 10 de abril

DNI 2 y 3: 13 de abril

DNI 4 y 5: 14 de abril

DNI 6 y 7: 15 de abril

DNI 8 y 9: 16 de abril

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 13 de abril

DNI 2 y 3: 14 de abril

DNI 4 y 5: 15 de abril

DNI 6 y 7: 16 de abril

DNI 8 y 9: 17 de abril

Prestación por Desempleo

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Claves del calendario ANSES

El esquema mantiene la segmentación por tipo de beneficio y nivel de ingresos, con prioridades dentro del sistema previsional.

Con el aumento, el bono y el cronograma ya definidos, abril llega con cambios en los montos y fechas que impactan en millones de beneficiarios en todo el país.