Audiencia histórica: Lionel Messi fue recibido por la Princesa de Asturias antes de recibir el premio en España

En la antesala de la gala de entrega de los Premios Princesa de Asturias, Lionel Messi vivió un momento institucional de alto impacto en la ciudad de Oviedo. El astro argentino fue recibido por la Princesa Leonor durante una audiencia que marcó un hito en la trayectoria de la heredera al trono español, al haber encabezado por primera vez en solitario este encuentro oficial con las personalidades distinguidas en el Salón Covadonga del hotel de la Reconquista, sin la presencia de los Reyes ni de la Infanta Sofía.