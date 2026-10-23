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Audiencia histórica: Lionel Messi fue recibido por la Princesa de Asturias antes de recibir el premio en España

La Princesa Leonor recibió a Lionel Messi en una audiencia en solitario en Oviedo antes de la ceremonia oficial.

Foto: Agencia EFE

Foto: Agencia EFE

En la antesala de la gala de entrega de los Premios Princesa de Asturias, Lionel Messi vivió un momento institucional de alto impacto en la ciudad de Oviedo. El astro argentino fue recibido por la Princesa Leonor durante una audiencia que marcó un hito en la trayectoria de la heredera al trono español, al haber encabezado por primera vez en solitario este encuentro oficial con las personalidades distinguidas en el Salón Covadonga del hotel de la Reconquista, sin la presencia de los Reyes ni de la Infanta Sofía.

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Durante el protocolo en la capital asturiana, Leonor de Borbón saludó individualmente a cada uno de los galardonados. El capitán argentino hizo su ingreso acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo para participar del saludo formal y, posteriormente, formar parte de la tradicional fotografía grupal previa a la ceremonia principal que se desarrollará en el Teatro Campoamor.

Quiénes son todos los distinguidos con los Premios Princesa de Asturias 2026

La edición de este año reconoció a destacadas figuras internacionales y entidades en diversas áreas del conocimiento, la cultura y la investigación. Junto con el ex capitán de la Selección Argentina, los premiados de este ciclo son:

  • Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith.
  • Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 al estudio de animación japonés Studio Ghibli.
  • Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer.
  • Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026 a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard.
  • Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026 al historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash.
  • Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 al futbolista argentino Lionel Messi.
  • Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 al escritor británico Julian Barnes.
  • Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 a la astronauta estadounidense Christina Koch.

Qué reconoce el Premio Princesa de Asturias de los Deportes que recibe Lionel Messi

Creado en 1987, este galardón se otorga anualmente cada mes de octubre con el propósito de distinguir aquellas trayectorias que aportan al desarrollo deportivo y encarnan valores como el respeto, el esfuerzo y la humildad. La evaluación del jurado no pondera únicamente los campeonatos o trofeos obtenidos, sino también el impacto social de los atletas.

En la resolución anunciada el pasado 3 de junio, el jurado ponderó la extraordinaria carrera profesional de Messi, su comportamiento dentro de los campos de juego y su compromiso solidario a través de iniciativas orientadas a mejorar el acceso a la salud y la educación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Como reconocimiento, el diez argentino recibirá una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros durante la gala presidida por los Reyes de España.

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