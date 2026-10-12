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De Tomás Aranda a las joyas de Europa: quiénes son y de qué juegan las diez estrellas que eligió Messi para el futuro

Lionel Messi eligió a las diez promesas del fútbol mundial que reescribirán la historia. Del juvenil de Boca, Tomás Aranda, a las joyas europeas.

(Foto: Instagram @tomas_aranda7)

(Foto: Instagram @tomas_aranda7)
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Quiénes son las jóvenes promesas masculinas señaladas por Lionel Messi

El guiño del astro hacia el fútbol local se posó sobre Tomás Aranda, joya de Boca nacida en 2007 que irrumpió en Primera en enero de este año. El enganche diestro de técnica refinada y habilidad en velocidad suma 32 partidos y un gol con la camiseta xeneize, además de haber debutado en la Selección mayor frente a Honduras. Pese a que el entrenador Rodolfo Arruabarrena lo afianzó en la titularidad, una fractura de peroné sufrida en un entrenamiento lo marginó de las canchas por el resto de la temporada.

En el ámbito europeo sobresale Can Uzun, mediapunta turco de 20 años que milita en el Eintracht Frankfurt. Fichado desde Nuremberg por 11 millones de euros, dio el salto definitivo este semestre al marcar cuatro goles y tres asistencias en sus primeros cinco partidos del curso, incluida una brillante definición ante Galatasaray en la Champions League. A nivel internacional, representa a Turquía desde marzo de 2024 tras rechazar la citación de Alemania.

Por su parte, el mexicano Gilberto Mora impresiona a sus 17 años en Xolos de Tijuana por su visión de juego en el mediocampo. El juvenil ya convirtió su primer tanto en la Selección Mayor bajo la dirección técnica de Rafa Márquez y atrajo el interés de colosos ingleses como Arsenal y Liverpool, club que evalúa ofertar 40 millones de dólares. Tras recuperarse de una molestia de tobillo, podrá firmar con un club europeo el próximo 14 de octubre al cumplir los 18 años.

La nómina británica suma a Max Dowman, mediocampista ofensivo de 1,83 metros que se transformó en el goleador más joven en la historia de la Premier League con el Arsenal al marcarle a Everton a los 16 años y 73 días. En Estados Unidos emerge Zavier Gozo, versátil extremo o lateral del Crystal Palace que viene de jugar el All-Star de la MLS con Real Salt Lake, tras anotar seis goles y aportar cuatro asistencias.

Completan los nombres masculinos Jesús Rodríguez, extremo español de 20 años incorporado por el Como de Cesc Fàbregas a cambio de 22,5 millones de euros más variables tras su paso por el Real Betis, y Kees Smit, pivote de 19 años del AZ Alkmaar que llama la atención de Real Madrid, Ajax, PSV y Feyenoord por su serenidad y despliegue físico.

Qué futbolistas femeninas integran la nómina de herederos elegida por Lionel Messi

El fútbol femenino ocupa una posición destacada en las elecciones del diez a través de tres promesas de impacto internacional:

  • Chloe Sarwie (17 años): Lateral izquierda del Chelsea que debutó en la Champions League con 16 años. Exbailarina de ballet y claqué, viene de consagrarse campeona europea Sub-23 con Inglaterra siendo la figura de las semifinales ante Países Bajos.

  • Giovanna Waksman (17 años): Mediacancha ofensiva brasileña elegida mejor jugadora del Sudamericano Sub-17 de 2024. Tras marcar 133 goles en 35 partidos en el fútbol escolar de Estados Unidos, fue contratada por el OL Lyonnes de Francia hasta junio de 2028.

  • Lotta Wrede (18 años): Atacante zurda del Hamburgo con tres tantos convertidos en la Bundesliga. Destacada por su regate y desequilibrio individual, la internacional alemana Sub-19 despertó el interés concreto del Barcelona, Bayern Múnich y Real Madrid.

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