De Tomás Aranda a las joyas de Europa: quiénes son y de qué juegan las diez estrellas que eligió Messi para el futuro

La nómina británica suma a Max Dowman, mediocampista ofensivo de 1,83 metros que se transformó en el goleador más joven en la historia de la Premier League con el Arsenal al marcarle a Everton a los 16 años y 73 días. En Estados Unidos emerge Zavier Gozo, versátil extremo o lateral del Crystal Palace que viene de jugar el All-Star de la MLS con Real Salt Lake, tras anotar seis goles y aportar cuatro asistencias.
Completan los nombres masculinos Jesús Rodríguez, extremo español de 20 años incorporado por el Como de Cesc Fàbregas a cambio de 22,5 millones de euros más variables tras su paso por el Real Betis, y Kees Smit, pivote de 19 años del AZ Alkmaar que llama la atención de Real Madrid, Ajax, PSV y Feyenoord por su serenidad y despliegue físico.
Qué futbolistas femeninas integran la nómina de herederos elegida por Lionel Messi
El fútbol femenino ocupa una posición destacada en las elecciones del diez a través de tres promesas de impacto internacional:
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Chloe Sarwie (17 años): Lateral izquierda del Chelsea que debutó en la Champions League con 16 años. Exbailarina de ballet y claqué, viene de consagrarse campeona europea Sub-23 con Inglaterra siendo la figura de las semifinales ante Países Bajos.
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Giovanna Waksman (17 años): Mediacancha ofensiva brasileña elegida mejor jugadora del Sudamericano Sub-17 de 2024. Tras marcar 133 goles en 35 partidos en el fútbol escolar de Estados Unidos, fue contratada por el OL Lyonnes de Francia hasta junio de 2028.
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Lotta Wrede (18 años): Atacante zurda del Hamburgo con tres tantos convertidos en la Bundesliga. Destacada por su regate y desequilibrio individual, la internacional alemana Sub-19 despertó el interés concreto del Barcelona, Bayern Múnich y Real Madrid.