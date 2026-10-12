De Tomás Aranda a las joyas de Europa: quiénes son y de qué juegan las diez estrellas que eligió Messi para el futuro

La nómina británica suma a Max Dowman, mediocampista ofensivo de 1,83 metros que se transformó en el goleador más joven en la historia de la Premier League con el Arsenal al marcarle a Everton a los 16 años y 73 días. En Estados Unidos emerge Zavier Gozo, versátil extremo o lateral del Crystal Palace que viene de jugar el All-Star de la MLS con Real Salt Lake, tras anotar seis goles y aportar cuatro asistencias.

Completan los nombres masculinos Jesús Rodríguez, extremo español de 20 años incorporado por el Como de Cesc Fàbregas a cambio de 22,5 millones de euros más variables tras su paso por el Real Betis, y Kees Smit, pivote de 19 años del AZ Alkmaar que llama la atención de Real Madrid, Ajax, PSV y Feyenoord por su serenidad y despliegue físico.

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El fútbol femenino ocupa una posición destacada en las elecciones del diez a través de tres promesas de impacto internacional: