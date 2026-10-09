Se filtró un video inédito Messi de fiesta con dos famosos: "Nunca es así"

En la grabación se lo ve a los tres bailando y celebrando de manera espontánea con gorros de cotillón en medio de un clima de total distención y festejo tras la consagración en la competencia más importante de Europa.

"Este es genial. Mirá a Messi, él estaba bailando, nunca es así. Suárez, Messi y yo, los tres", decía entre risas Neymar al compartir esas imágenes en su momento, material que comenzó a circular otra vez en las redes a días de lo que fue la emotiva despedida del Diez de la Selección Argentina.

En el material se vio a un Messi disfrutando a pleno del título junto a sus amigos y totalmente distendido olvidándose en ese entonces de la presión dentro de una cancha y mostrando su desconocida versión de bailarín en medio de una fiesta junto a sus colegas y amigos, con quienes formaron un recordado tridente ofensivo en el conjunto español.

El emotivo mensaje de Neymar tras la despedida de Messi

Tras el último partido de Messi con la Selección Argentina, Neymar compartió un emotivo mensaje en las redes dedicado a su colega, con quien compartió la cancha y generó una gran amistad.

"Quien ama el fútbol te ha disfrutado a lo largo de estos años. Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz", comenzó el destacado deportista.

"No es solo Argentina la que te agradece; el mundo te agradece por todo lo que has hecho por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol; fue un honor haber jugado contra ti y, más aún, haber hecho historia a tu lado", concluyó el futbolista del Santos de Brasil.