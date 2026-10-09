Se filtró un video inédito Messi de fiesta con dos famosos: "Nunca es así"

Messi emocionó a todo el mundo con su despedida de la Selección Argentina el pasado martes tras el amistoso ante Benín en Buenos Aires donde convirtió un gol de penal.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En las últimas horas circuló en las redes un video inédito de Messi de celebración junto a dos famosos a puro baile y diversión.
Messi emocionó a todo el mundo con su despedida de la Selección Argentina el pasado martes tras el amistoso ante Benín en Buenos Aires donde convirtió un gol de penal.
En medio de aún de la conmoción por su retiro oficial con la camiseta albiceleste y las polémicas que desató la organización del evento, en las redes circuló un video que tiene tiempo atrás donde se lo ve al capitán de festejo junto a dos famosos colegas.
Se trata de un video que compartió en su momento Neymar donde se lo veía junto a sus amigos Messi y el uruguayo Luis Suárez celebrando un importante título del Barcelona.
Después de ganar la Champions League en 2014–15, los futbolistas tuvieron su merecido festejo y en ese contexto el futbolista de Brasil registró con su teléfono celular imágenes del festejo privado con sus compañeros.
En la grabación se lo ve a los tres bailando y celebrando de manera espontánea con gorros de cotillón en medio de un clima de total distención y festejo tras la consagración en la competencia más importante de Europa.
"Este es genial. Mirá a Messi, él estaba bailando, nunca es así. Suárez, Messi y yo, los tres", decía entre risas Neymar al compartir esas imágenes en su momento, material que comenzó a circular otra vez en las redes a días de lo que fue la emotiva despedida del Diez de la Selección Argentina.
En el material se vio a un Messi disfrutando a pleno del título junto a sus amigos y totalmente distendido olvidándose en ese entonces de la presión dentro de una cancha y mostrando su desconocida versión de bailarín en medio de una fiesta junto a sus colegas y amigos, con quienes formaron un recordado tridente ofensivo en el conjunto español.
Tras el último partido de Messi con la Selección Argentina, Neymar compartió un emotivo mensaje en las redes dedicado a su colega, con quien compartió la cancha y generó una gran amistad.
"Quien ama el fútbol te ha disfrutado a lo largo de estos años. Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz", comenzó el destacado deportista.
"No es solo Argentina la que te agradece; el mundo te agradece por todo lo que has hecho por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol; fue un honor haber jugado contra ti y, más aún, haber hecho historia a tu lado", concluyó el futbolista del Santos de Brasil.