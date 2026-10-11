Scaloni sorprendió en una carrera de ciclismo en Buenos Aires y habló con A24 tras la despedida de Messi

Luego destacó uno de los aspectos que más lo entusiasmaron de la competencia. "Es muy lindo pedalear por Buenos Aires, la verdad que es espectacular y, sobre todo, sin coches, con la tranquilidad de que no te va a pasar nada", afirmó.

El Gran Fondo Buenos Aires reunió a ciclistas en un recorrido especialmente preparado para la competencia, con cortes de tránsito y sectores de circulación reservados para los participantes.

Cómo reaccionó la gente al encontrarse con Scaloni en plena carrera

Durante la entrevista, el periodista de A24 le preguntó cómo había sido compartir el recorrido con otros ciclistas, teniendo en cuenta la popularidad que alcanzó después de conquistar el Mundial de Qatar 2022.

Scaloni explicó que pudo participar con tranquilidad y que los demás competidores respetaron su espacio. "La gente muy bien. Los que venían al lado mío me preguntaban, hablábamos, pero siempre me respetaron", contó.

Incluso destacó que recibió un trato especialmente considerado. "Me respetaron incluso más que a cualquier otro, porque me dejaban bastante tranquilo", señaló entre sonrisas.

El entrenador agradeció ese gesto y remarcó que lo más importante había sido poder disfrutar de la jornada. "Les agradezco a ellos y hemos disfrutado, que es lo importante", agregó.

La confesión de Scaloni sobre los 129 kilómetros: "No estoy muy entrenado"

Otro de los momentos de la entrevista llegó cuando le preguntaron cómo se había preparado para recorrer los 129 kilómetros de la competencia. "Esta no tuve mucha preparación, la verdad, porque tuvimos partidos hace poquito", explicó.

Sin embargo, contó que la experiencia acumulada en otras carreras le permitió encontrar una manera de administrar el esfuerzo. "Uno, con un poquito de experiencia, se va metiendo a rueda de alguno y sufre menos de lo que tendría que sufrir, porque no estoy muy entrenado", detalló.

"Me ha tocado hacer carreras en mejor estado, pero tenía que venir porque quería disfrutar de la ciudad sin coches", aseguró.

Carlos Moyá, el extenista que llevó a Lionel Scaloni al ciclismo

Durante el intercambio con A24, Scaloni también reveló cómo comenzó su pasión por el ciclismo y quién fue la persona que lo impulsó a practicarlo. El entrenador contó que todo empezó por una recomendación de Carlos Moyá, el extenista español al que conoció durante su etapa en Mallorca.

"A través de un amigo, de Carlos Moyá, el extenista, que lo conocí en Mallorca. Él había dejado de jugar al tenis y me dijo: 'Probá el ciclismo, que es un deporte que no tiene impacto, que está bueno'", recordó.

Scaloni explicó que encontró en la bicicleta una actividad especialmente adecuada después de tantos años dedicados al fútbol profesional. "Cuando jugás tantos años a un deporte como el fútbol, siempre estás medio con los tobillos y las rodillas", señaló.

En ese sentido, destacó que el ciclismo le permite mantenerse activo sin someter a sus articulaciones a los mismos esfuerzos que implica correr. "El ciclismo tiene eso, que no tiene impacto, podés hacerlo todos los días", explicó.

Además, subrayó otro aspecto que considera especialmente atractivo de esta disciplina. "Al final competís contra vos mismo, cosa que está bueno también", expresó.

La aparición de Scaloni, días después de la despedida de Lionel Messi

Scaloni sorprendió en una carrera de ciclismo en Buenos Aires y habló con A24. (Foto: archivo)

Apenas unos días antes, Lionel Messi había disputado su partido de despedida con la camiseta albiceleste frente a Benín en el estadio Monumental, en una jornada cargada de homenajes y reconocimiento para el capitán.

Scaloni fue uno de los protagonistas de aquella noche, que marcó el cierre de una etapa histórica para el seleccionado nacional. En ese contexto, su presencia en la competencia de ciclismo llamó especialmente la atención de quienes participaron del evento y de los seguidores del fútbol argentino.