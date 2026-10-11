Messi eligió a las 10 joyas del fútbol mundial y sorprendió con un juvenil de Boca

Durante esa etapa, el juvenil compartió entrenamientos con Messi y debutó en el amistoso frente a Honduras. También se ganó un apodo particular dentro del plantel: Chicle, por su costumbre de mascar goma durante los partidos.

Scaloni había destacado su personalidad y su manera de jugar después de aquel encuentro. “Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota”, expresó el entrenador, quien también remarcó la tranquilidad con la que el futbolista afrontaba sus primeras experiencias con la Selección.

“Es un chico que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo”, agregó el técnico.

Actualmente, el enganche atraviesa una recuperación por una fractura en el peroné de la pierna derecha, una lesión que lo mantiene alejado de la actividad. Pese a ese presente, el reconocimiento de Messi lo ubica entre los jóvenes a seguir.

Los otros talentos que integran la selección de Messi

La nómina incluye jugadores de distintos países y clubes europeos, además de representantes del fútbol femenino. Entre los varones aparecen:

Can Uzun: mediocampista turco de 20 años que juega en el Eintracht Frankfurt de Alemania.

Max Dowman: extremo inglés de 16 años que pertenece al Arsenal.

Jesús Rodríguez Caraballo: extremo español de 20 años que juega en el Como de Italia.

Kees Smit: mediocampista neerlandés de 20 años del AZ Alkmaar.

Zavier Gozo: extremo estadounidense de 19 años que milita en el Crystal Palace.

Gilberto Mora: mediocampista mexicano de 17 años que juega en Tijuana.

La selección también contempla a tres futbolistas jóvenes de la rama femenina. Una de ellas es Chloe Sarwie, defensora inglesa de 17 años que juega en el Chelsea. Se suman Giovanna Waksman, brasileña de 17 años que actúa en el Lyon francés, y Lotta Wrede, delantera alemana de 18 años del Hamburgo.

El mensaje de Messi sobre el futuro del fútbol

La campaña presenta a los elegidos como parte de una nueva etapa para el deporte. “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza”, señala la voz que acompaña el video.

Mientras continúa su carrera en Inter Miami, Messi también aparece en esta iniciativa como una figura que observa y respalda a los talentos que podrían tomar protagonismo en los próximos años. Entre ellos, Aranda recibió una mención especial del astro argentino que refuerza las expectativas sobre su proyección.