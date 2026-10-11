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"Proyecto de crack"

Messi eligió a las 10 joyas del fútbol mundial y sorprendió con un juvenil de Boca

El capitán argentino sorprendió con una selección de jóvenes talentos que podrían marcar el futuro del fútbol. Entre los elegidos aparece un nombre que ya tuvo la oportunidad de compartir entrenamientos con la Pulga.

Messi eligió a las 10 joyas del fútbol mundial y sorprendió con un juvenil de Boca

Messi eligió a las 10 joyas del fútbol mundial y sorprendió con un juvenil de Boca

Lionel Messi puso el foco en el futuro del fútbol mundial y seleccionó a un grupo de jóvenes que considera talentos a seguir. La lista, que forma parte de una campaña publicitaria de la marca deportiva que lo viste, incluye a un futbolista argentino que se destaca en Boca Juniors.

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Se trata de Tomás Aranda, el enganche de 19 años que ya tuvo la oportunidad de entrenarse junto al capitán de la Selección argentina. Al escribir su nombre en la campaña “Messi +10, temporada 3”, el rosarino le dedicó una frase que llamó la atención: “Proyecto de crack”.

La iniciativa se difundió días después de la despedida de Messi del seleccionado nacional, en una etapa que invita a pensar en las próximas generaciones de futbolistas. El mensaje que acompaña el spot resume esa idea: “Un legado sobre el que construir. El próximo capítulo comienza aquí”.

Quién es Tomás Aranda, el juvenil de Boca que destacó Messi

Aranda nació en Ciudadela y comenzó a llamar la atención por sus actuaciones con la camiseta xeneize. Según el material difundido, lleva 32 partidos con Boca y su rendimiento le permitió ser convocado por Lionel Scaloni para la gira de amistosos previa al Mundial 2026.

Durante esa etapa, el juvenil compartió entrenamientos con Messi y debutó en el amistoso frente a Honduras. También se ganó un apodo particular dentro del plantel: Chicle, por su costumbre de mascar goma durante los partidos.

Scaloni había destacado su personalidad y su manera de jugar después de aquel encuentro. “Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota”, expresó el entrenador, quien también remarcó la tranquilidad con la que el futbolista afrontaba sus primeras experiencias con la Selección.

“Es un chico que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo”, agregó el técnico.

Actualmente, el enganche atraviesa una recuperación por una fractura en el peroné de la pierna derecha, una lesión que lo mantiene alejado de la actividad. Pese a ese presente, el reconocimiento de Messi lo ubica entre los jóvenes a seguir.

Los otros talentos que integran la selección de Messi

La nómina incluye jugadores de distintos países y clubes europeos, además de representantes del fútbol femenino. Entre los varones aparecen:

  • Can Uzun: mediocampista turco de 20 años que juega en el Eintracht Frankfurt de Alemania.

  • Max Dowman: extremo inglés de 16 años que pertenece al Arsenal.

  • Jesús Rodríguez Caraballo: extremo español de 20 años que juega en el Como de Italia.

  • Kees Smit: mediocampista neerlandés de 20 años del AZ Alkmaar.

  • Zavier Gozo: extremo estadounidense de 19 años que milita en el Crystal Palace.

  • Gilberto Mora: mediocampista mexicano de 17 años que juega en Tijuana.

La selección también contempla a tres futbolistas jóvenes de la rama femenina. Una de ellas es Chloe Sarwie, defensora inglesa de 17 años que juega en el Chelsea. Se suman Giovanna Waksman, brasileña de 17 años que actúa en el Lyon francés, y Lotta Wrede, delantera alemana de 18 años del Hamburgo.

El mensaje de Messi sobre el futuro del fútbol

La campaña presenta a los elegidos como parte de una nueva etapa para el deporte. “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza”, señala la voz que acompaña el video.

Mientras continúa su carrera en Inter Miami, Messi también aparece en esta iniciativa como una figura que observa y respalda a los talentos que podrían tomar protagonismo en los próximos años. Entre ellos, Aranda recibió una mención especial del astro argentino que refuerza las expectativas sobre su proyección.

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