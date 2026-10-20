Dolor de cabeza para Scaloni: las figuras de la Selección Argentina que se pierden los amistosos por lesión

En el caso del referente de la defensa del Atlético de Madrid, debió retirarse con dolencias durante el enfrentamiento del sábado ante Espanyol por La Liga. Los estudios médicos realizados confirmaron que Romero padece una distensión en uno de sus aductores, un cuadro de menor gravedad que le demandaría aproximadamente diez días de rehabilitación. Desde el club madrileño apuntan a que pueda sumar minutos en el compromiso del 31 de octubre frente al Levante, por lo que arribaría con ritmo futbolístico a la convocatoria albiceleste.

Por su parte, Lisandro Martínez fue reemplazado en el entretiempo del partido entre Leeds y Manchester United por la liga inglesa. Si bien su salida generó alarma inicial en el cuerpo técnico nacional, se constató que la sustitución respondió únicamente a un golpe leve. En consecuencia, el defensor se encuentra a disposición para afrontar el cruce ante Como por la Champions League y no tendrá inconvenientes para integrar la nómina de cara a los amistosos preparatorios ante el seleccionado uruguayo en Buenos Aires y el conjunto costarricense en Córdoba.