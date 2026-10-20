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Dolor de cabeza para Scaloni: las figuras de la Selección Argentina que se pierden los amistosos por lesión

Varias figuras de la Selección Argentina se perderán los amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre por lesión. Los detalles.

Lionel Scaloni. 

Lionel Scaloni. 

La ventana internacional de noviembre marcará el inicio formal de la era post Lionel Messi en la Selección Argentina. Sin embargo, a menos de un mes de encarar los compromisos de preparación frente a Uruguay y Costa Rica, el panorama para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni se tornó sumamente complejo a raíz de una seguidilla de lesiones que desordenó la confección de la nómina oficial en pocos días.

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La primera ausencia de peso confirmada para los duelos internacionales es la de Lautaro Martínez, quien sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo durante su actividad con el Inter de Milán. Con un tiempo estimado de recuperación de entre cuatro y seis semanas, el atacante no estará disponible, abriendo la competencia por la titularidad en el frente de ataque para nombres como José Manuel López, Santiago Castro o cualquier otra alternativa en el puesto de centrodelantero que decida citar el entrenador.

A la baja del atacante se sumó la de Emiliano "Dibu" Martínez, quien fue operado de urgencia por una fractura de mandíbula tras un fuerte choque de cabezas con Jarrad Branthwaite en el encuentro disputado el sábado entre Chelsea y Everton por la Premier League. A pesar del impacto, los exámenes de tomografía de cabeza, espalda y cuello arrojaron resultados favorables. De todas formas, el guardameta marplatense afrontará cerca de un mes y medio de inactividad lejos de los campos de juego, aunque transmitió tranquilidad a través de sus redes sociales con un mensaje optimista desde el centro médico: “En unas semanas volvemos ya”.

¿Llegarán Cristian Romero y Lisandro Martínez a los partidos de la Selección Argentina en noviembre?

Durante la última jornada de las ligas europeas, la preocupación se trasladó a la zaga central titular del seleccionado nacional debido a las molestias físicas presentadas por Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez.

En el caso del referente de la defensa del Atlético de Madrid, debió retirarse con dolencias durante el enfrentamiento del sábado ante Espanyol por La Liga. Los estudios médicos realizados confirmaron que Romero padece una distensión en uno de sus aductores, un cuadro de menor gravedad que le demandaría aproximadamente diez días de rehabilitación. Desde el club madrileño apuntan a que pueda sumar minutos en el compromiso del 31 de octubre frente al Levante, por lo que arribaría con ritmo futbolístico a la convocatoria albiceleste.

Por su parte, Lisandro Martínez fue reemplazado en el entretiempo del partido entre Leeds y Manchester United por la liga inglesa. Si bien su salida generó alarma inicial en el cuerpo técnico nacional, se constató que la sustitución respondió únicamente a un golpe leve. En consecuencia, el defensor se encuentra a disposición para afrontar el cruce ante Como por la Champions League y no tendrá inconvenientes para integrar la nómina de cara a los amistosos preparatorios ante el seleccionado uruguayo en Buenos Aires y el conjunto costarricense en Córdoba.

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