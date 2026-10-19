Preocupación en la Selección Argentina: cuánto tiempo estará afuera Dibu Martínez tras la fractura de mandíbula

Para evaluar el cuadro del marplatense, existen antecedentes similares en la elite europea donde las lesiones faciales exigieron extensos parates y el uso de protección especial:

El caso Jan Vertonghen en la Premier League: Tras padecer una conmoción y fractura facial, el defensor debió permanecer casi dos meses alejado de las canchas.

El antecedente de Víctor Osimhen en el Napoli: Sufrió múltiples fracturas en el pómulo y maxilar que le demandaron tres meses de inactividad, adoptando posteriormente su reconocida máscara protectora de carbono para competir.

Si bien el propio guardameta llevó tranquilidad a los hinchas con un mensaje en sus redes sociales desde la clínica asegurando que “en unas semanas volvemos”, el cuerpo médico del Chelsea descartó acelerar los plazos para evitar riesgos innecesarios ante un choque involuntario. En su ausencia, el club inglés deberá recurrir a su arquero suplente, Mike Penders, para afrontar los compromisos de la liga local y certámenes continentales.

De no mediar imprevistos en el proceso de consolidación del hueso y con el aval de los especialistas, se prevé que Dibu Martínez pueda reaparecer de manera oficial durante los primeros días de diciembre, probablemente utilizando una máscara moldeada en fibra de carbono diseñada a medida.