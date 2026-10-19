En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Selección Argentina
Dibu Martínez
FÚTBOL

Preocupación en la Selección Argentina: cuánto tiempo estará afuera Dibu Martínez tras la fractura de mandíbula

Dibu Martínez fue operado tras sufrir una fractura de mandíbula. Quedó descartado en la Selección argentina y estiman su regreso.

Dibu Martínez fue operado tras sufrir una fractura de mandíbula. 

Dibu Martínez fue operado tras sufrir una fractura de mandíbula. 

Una noticia encendió las alarmas de la Selección Argentina en la antesala del cierre del calendario internacional. Emiliano “Dibu” Martínez sufrió una fractura en el maxilar y fue intervenido quirúrgicamente con éxito en Londres, una complicación física que lo margina por completo de la convocatoria para disputar la próxima ventana de partidos amistosos de noviembre.

Leé también Dibu Martínez sufrió una fractura de mandíbula y debió ser operado de urgencia
Dibu Martínez sufrió una fractura de mandíbula y debió ser operado de urgencia. (Foto: captura A24)

El marplatense quedó oficialmente descartado para afrontar los compromisos del seleccionado nacional ante Uruguay y Costa Rica, programados para el 13 de noviembre en La Bombonera y el 17 de noviembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, respectivamente. Esta baja obligada le abrirá la puerta a los guardametas que vienen peleando por un lugar en la consideración del cuerpo técnico, donde Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Juan Musso asoman como los principales candidatos para ocupar el arco albiceleste.

La delicada lesión se produjo durante el encuentro de la Premier League entre Chelsea y Everton, marco en el cual el golero marplatense protagonizó un impactante choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite. Tras ser retirado del campo de juego en camilla, con cuello ortopédico y asistencia de oxígeno, el marplatense fue operado de urgencia en la capital inglesa, según confirmó la propia institución londinense.

Cuánto tiempo demandará la recuperación de Dibu Martínez y cuándo volvería a jugar

Las primeras estimaciones médicas formuladas tras la cirugía de reconstrucción o fijación maxilofacial ubican el tiempo de inactividad estimado entre cuatro y seis semanas (alrededor de 40 a 45 días). La razón principal de este plazo responde a que la estructura ósea requiere un período estricto de cicatrización y consolidación, sumado al tiempo que le demandará al deportista volver a alimentarse con normalidad y recuperar la masa muscular perdida.

Para evaluar el cuadro del marplatense, existen antecedentes similares en la elite europea donde las lesiones faciales exigieron extensos parates y el uso de protección especial:

  • El caso Jan Vertonghen en la Premier League: Tras padecer una conmoción y fractura facial, el defensor debió permanecer casi dos meses alejado de las canchas.

  • El antecedente de Víctor Osimhen en el Napoli: Sufrió múltiples fracturas en el pómulo y maxilar que le demandaron tres meses de inactividad, adoptando posteriormente su reconocida máscara protectora de carbono para competir.

Si bien el propio guardameta llevó tranquilidad a los hinchas con un mensaje en sus redes sociales desde la clínica asegurando que “en unas semanas volvemos”, el cuerpo médico del Chelsea descartó acelerar los plazos para evitar riesgos innecesarios ante un choque involuntario. En su ausencia, el club inglés deberá recurrir a su arquero suplente, Mike Penders, para afrontar los compromisos de la liga local y certámenes continentales.

De no mediar imprevistos en el proceso de consolidación del hueso y con el aval de los especialistas, se prevé que Dibu Martínez pueda reaparecer de manera oficial durante los primeros días de diciembre, probablemente utilizando una máscara moldeada en fibra de carbono diseñada a medida.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Selección Argentina Dibu Martínez
Notas relacionadas
Dibu Martínez publicó una foto desde el hospital: el mensaje que llevó tranquilidad y cómo sigue su recuperación
La angustia de la esposa del Dibu Martínez tras el tremendo accidente del arquero y la operación de urgencia: "Volverá a..."
Sin el Monumental: las dos posibles sedes para el amistoso de la Selección Argentina con Uruguay

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar