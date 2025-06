image.png

En las últimas horas, y en medio de la concentración de la Selección Argentina —de la que no formó parte en el viaje a Chile por estar suspendido—, Paredes eligió el silencio como estrategia. En una entrevista con Sofía Martínez para Telefé, fue tajante al evitar dar definiciones: “Prefiero no hablar, cada vez que uno habla, sea bueno o no, se generan expectativas. La gente está muy ilusionada y prefiero que las cosas pasen”.