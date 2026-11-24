Una de las boletas más significativas tuvo lugar en 2014, luego de que Argentina disputara la final del Mundial de Brasil. En aquella oportunidad, bajo un sistema que otorgaba cinco puntos al primero, tres al segundo y uno al tercero, Messi ubicó a Ángel Di María en el primer escalón y a Javier Mascherano en el tercero.
Cómo influyó el voto de Messi en el Trofeo Kopa y cuál es su historial completo
En el plano juvenil, la "Pulga" emitió su voto en seis ediciones del Trofeo Kopa y su última intervención resultó determinante para el desenlace de la premiación: su elección inclinó la balanza para que Lamine Yamal superara a Pau Cubarsí por un estrecho margen de 96 votos contra 94.
El detalle completo de las 11 elecciones realizadas por Lionel Messi a lo largo de la historia es el siguiente:
Votos en el Balón de Oro:
-
2011: Xavi Hernández (1°), Andrés Iniesta (2°) y Sergio Agüero (3°).
-
2012: Andrés Iniesta (1°), Xavi Hernández (2°) y Sergio Agüero (3°).
-
2013: Andrés Iniesta (1°), Xavi Hernández (2°) y Neymar (3°).
-
2014: Ángel Di María (1°), Andrés Iniesta (2°) y Javier Mascherano (3°).
-
2015: Luis Suárez (1°), Neymar (2°) y Andrés Iniesta (3°).
Votos en el Trofeo Kopa:
-
2021: Pedri (1°), Nuno Mendes (2°) y Jude Bellingham (3°).
-
2022: Gavi (1°), Nuno Mendes (2°) y Jude Bellingham (3°).
-
2023: Jamal Musiala (1°), Pedri (2°) y Jude Bellingham (3°).
-
2024: Lamine Yamal (1°), Pau Cubarsí (2°) y Alejandro Garnacho (3°).
-
2025: Lamine Yamal (1°), Désiré Doué (2°) y Pau Cubarsí (3°).
-
2026: Lamine Yamal (1°), Pau Cubarsí (2°) e Ibrahim Maza (3°).