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El provocador posteo del capitán de Vasco da Gama contra Boca tras la victoria en la Bombonera: "Rompiendo el..."

Thiago Mendes encendió la previa de la revancha con una provocadora imagen tras el 1-0 de Vasco da Gama a Boca en La Bombonera.

Thiago Mendes encendió la previa de la revancha con una provocadora imagen tras el 1-0 de Vasco da Gama a Boca en La Bombonera.

Thiago Mendes encendió la previa de la revancha con una provocadora imagen tras el 1-0 de Vasco da Gama a Boca en La Bombonera.

Vasco da Gama dio un golpe de autoridad en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El conjunto carioca se impuso por 1-0 ante Boca en La Bombonera y logró sostener la ventaja durante más de 25 minutos con un jugador menos, un resultado que le permite llegar con una diferencia valiosa de cara a la revancha. Sin embargo, a pesar de que todavía restan 90 minutos de competencia, la previa del segundo cruce comenzó a vivirse con temperatura elevada en las redes sociales.

Leé también Copa Sudamericana: Boca perdió 1-0 como local ante Vasco da Gama y ahora se juega todo en Brasil
Foto: Reuters

El referente y capitán de la escuadra brasileña, Thiago Mendes, compartió una provocadora publicación en sus plataformas digitales que encendió el ambiente. El mediocampista de 34 años replicó una imagen generada con inteligencia artificial de la cuenta de Instagram @gustadovasco, en la cual se lo observa rompiendo el escudo de Boca con sus propias manos como un símbolo de fortaleza física y deportiva.

En la misma publicación, el futbolista sumó una fotografía festejando junto a la parcialidad carioca que acompañó al equipo en Buenos Aires y acompañó la postal con un mensaje directo: “¡La adrenalina aquí es más grande que el sueño!”. Por el lado de la institución xeneize, hasta el momento ningún integrante del plantel ni de la dirigencia se ha manifestado sobre la ilustración del volante.

Qué dijo el entrenador Pedro Emanuel sobre la victoria de Vasco da Gama ante Boca

La seguridad transmitida por el capitán en las redes sociales encontró sintonía con las declaraciones brindadas por el director técnico del equipo visitante. En conferencia de prensa posterior al triunfo, el entrenador portugués Pedro Emanuel destacó la madurez colectiva del grupo para resistir el resultado con diez futbolistas y no dudó en posicionar a su plantel como candidato al título continental.

“El espíritu de los campeones es este: saber sufrir, saber cuándo el rival juega mejor y tenemos que sacrificarnos, y eso es lo que hicimos”, analizó el estratega lusitano. En esa misma línea de optimismo, ratificó la meta trazada para esta recta final del certamen: “Creemos cada vez más que este podría ser nuestro trofeo”.

Cuándo y dónde se jugará el partido de vuelta entre Boca y Vasco da Gama

El compromiso revancha entre ambos clubes está programado para el próximo martes 20 de octubre a las 21:30 horas (tiempo de la Argentina). A pesar de la cercanía del encuentro, la confirmación definitiva del escenario continúa en desarrollo debido a las gestiones que mantiene el club anfitrión.

La dirigencia de Vasco da Gama sostiene su postura de ser local en el Estadio Maracaná; sin embargo, las diferencias organizativas y medidas cruzadas con el Consorcio Fla-Flu han dejado la puerta abierta a que el cotejo se mude de cancha e incluso se dispute fuera del territorio brasileño. En medio de esta incertidumbre, la Conmebol fijó un límite para la resolución del conflicto, contemplando a la ciudad de Asunción en Paraguay como una de las alternativas en análisis.

Consultado sobre esta disputa reglamentaria y logística, el propio Pedro Emanuel prefirió no profundizar en la polémica de las sedes pero dejó en claro la jerarquía que exige el espectáculo: “Vasco y Boca merecen un gran estadio, y el Maracaná es un gran estadio”.

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