El provocador posteo del capitán de Vasco da Gama contra Boca tras la victoria en la Bombonera: "Rompiendo el..."

“El espíritu de los campeones es este: saber sufrir, saber cuándo el rival juega mejor y tenemos que sacrificarnos, y eso es lo que hicimos”, analizó el estratega lusitano. En esa misma línea de optimismo, ratificó la meta trazada para esta recta final del certamen: “Creemos cada vez más que este podría ser nuestro trofeo”.

Cuándo y dónde se jugará el partido de vuelta entre Boca y Vasco da Gama

El compromiso revancha entre ambos clubes está programado para el próximo martes 20 de octubre a las 21:30 horas (tiempo de la Argentina). A pesar de la cercanía del encuentro, la confirmación definitiva del escenario continúa en desarrollo debido a las gestiones que mantiene el club anfitrión.

La dirigencia de Vasco da Gama sostiene su postura de ser local en el Estadio Maracaná; sin embargo, las diferencias organizativas y medidas cruzadas con el Consorcio Fla-Flu han dejado la puerta abierta a que el cotejo se mude de cancha e incluso se dispute fuera del territorio brasileño. En medio de esta incertidumbre, la Conmebol fijó un límite para la resolución del conflicto, contemplando a la ciudad de Asunción en Paraguay como una de las alternativas en análisis.

Consultado sobre esta disputa reglamentaria y logística, el propio Pedro Emanuel prefirió no profundizar en la polémica de las sedes pero dejó en claro la jerarquía que exige el espectáculo: “Vasco y Boca merecen un gran estadio, y el Maracaná es un gran estadio”.