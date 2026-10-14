Qué necesita Boca para pasar a la final de la Copa Sudamericana y cómo se desempata en semifinales

Boca no tuvo una buena actuación en La Bombonera. En una jornada donde se sintió la ausencia de Leandro Paredes y el juego colectivo no logró fluir, el Xeneize cayó derrotado ante Vasco da Gama en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Con este panorama adverso tras el primer chico, el equipo argentino deberá viajar a territorio brasileño con la obligación de revertir la serie si pretende mantener viva la ilusión de meterse en el partido decisivo por el título continental en Barranquilla.