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TRAS LA DERROTA ANTE VASCO DA GAMA

Qué necesita Boca para pasar a la final de la Copa Sudamericana y cómo se desempata en semifinales

Los resultados y combinaciones que necesita Boca ante Vasco da Gama para llegar a la final. Criterios de desempate y penales.

Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026 | AFP

Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026 | AFP

Boca no tuvo una buena actuación en La Bombonera. En una jornada donde se sintió la ausencia de Leandro Paredes y el juego colectivo no logró fluir, el Xeneize cayó derrotado ante Vasco da Gama en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Con este panorama adverso tras el primer chico, el equipo argentino deberá viajar a territorio brasileño con la obligación de revertir la serie si pretende mantener viva la ilusión de meterse en el partido decisivo por el título continental en Barranquilla.

Leé también Cómo está el historial entre Boca y Vasco da Gama antes de cruzarse en la semifinal de la Copa Sudamericana
Boca y Vasco da Gama se enfrentan por la semifinal de la Copa Sudamericana.

De cara al compromiso revancha, el abanico de posibilidades matemáticas que afrontará el conjunto de La Ribera para superar la llave semifinal se divide de acuerdo a tres escenarios específicos:

  • Clasificación directa: Boca necesita ganar por dos o más goles de diferencia al cabo de los 90 minutos (por ejemplo: 2-0, 3-1 o 3-0). Cualquier triunfo por un margen superior a un tanto le otorgará el boleto directo a la gran final.

  • Tanda de penales: Boca debe ganar exactamente por un gol de diferencia (por ejemplo: 1-0, 2-1 o 3-2). De lograrlo, empatará la diferencia global y forzará la definición desde los doce pasos de manera inmediata.

  • Eliminación: Si Boca empata o vuelve a perder en el encuentro de vuelta, quedará automáticamente fuera de la competición internacional.

Cómo es el reglamento de desempate en la Copa Sudamericana ante un empate global

En el marco de las instancias de eliminación directa organizadas por la Conmebol, el criterio principal de clasificación responde a la mejor diferencia de gol global al término de los 180 minutos reglamentarios.

Una norma clave que se debe considerar es que el gol de visitante ya no posee valor doble como criterio de desempate. En consecuencia, si Boca consigue una victoria por 2-1 o 3-2 en el Estadio Maracaná, esa cantidad de tantos marcados fuera de casa no le otorgará ventaja directa sobre su rival; únicamente servirá para igualar la diferencia de gol en el marcador acumulado.

Por último, el reglamento establece que no habrá tiempo suplementario ni alargue en esta fase semifinal. En caso de persistir la paridad en puntos y diferencia de gol una vez concluidos los 90 minutos reglamentarios del segundo partido, la serie se resolverá mediante ejecuciones desde el punto penal.

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