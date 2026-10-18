En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Independiente
Racing
Fútbol

Racing e Independiente empataron 1 a 1 en el clásico de Avellaneda

El equipo de Gustavo Costas dejó escapar la ventaja y el Rojo reaccionó en el complemento para rescatar un punto. El resultado complicó a ambos en sus objetivos dentro del Torneo Clausura.

Racing e Independiente empataron 1 a 1 en el clásico de Avellaneda

Racing e Independiente empataron 1 a 1 en el clásico de Avellaneda

Racing e Independiente igualaron 1-1 este domingo en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 13 del Torneo Clausura. La Academia se había puesto en ventaja con un gol de Matías Zaracho, pero el Rojo mejoró en el segundo tiempo y llegó al empate a través de Maximiliano Meza, de penal. El resultado dejó un sabor amargo en los dos equipos y provocó silbidos de los hinchas locales tras el pitazo final.

Leé también Conflicto en Avellaneda: Marcos Rojo pidió irse de Racing a Estudiantes y tomó una drástica medida
Marcos Rojo. 

El encuentro tuvo dos etapas muy diferentes. Racing logró imponerse durante buena parte del primer tiempo y encontró la ventaja con Zaracho. Sin embargo, Independiente cambió su actitud después del descanso, equilibró el desarrollo y consiguió una oportunidad desde los doce pasos para volver a meterse en el partido.

A los 16 minutos del complemento, Gonzalo Escudero cometió una infracción sobre Maxi Meza dentro del área, luego de un pelotazo que había peinado el Chimy Ávila. El árbitro sancionó penal y el propio Meza se hizo cargo de la ejecución: con un remate preciso, estableció el 1-1.

Racing reaccionó, pero no pudo recuperar la ventaja

Después del empate, la Academia volvió a adelantarse y buscó el segundo gol. Una de las situaciones más claras llegó con una chilena de Adrián “Maravilla” Martínez, que el arquero Rodrigo Rey logró despejar con una gran intervención. En la jugada siguiente, Facundo Cambeses respondió ante un remate de larga distancia de Meza.

El tramo final se volvió de ida y vuelta, con ambos equipos apostando a conseguir el gol de la victoria y espacios cada vez más amplios en la mitad de la cancha. El desgaste físico también influyó en las imprecisiones y ninguno consiguió romper la igualdad.

El clásico tuvo, además, varios cruces y amonestaciones. En Racing recibieron tarjetas amarillas Juan Barinaga, Matías Zaracho y Mateo Martínez. En medio de las discusiones, los ayudantes de campo Luciano Aued y Ribair Rodríguez se enfrentaron cara a cara y terminaron expulsados.

Cuando el árbitro marcó el final, los hinchas de Racing expresaron su malestar por el resultado y despidieron al equipo con silbidos. La Academia había tenido la oportunidad de quedarse con el clásico, pero no logró sostener la ventaja ante su eterno rival.

Cómo quedaron Racing e Independiente en el Torneo Clausura

El empate dejó a Racing en el puesto 13 de la Zona B, con 12 puntos, lejos de los primeros lugares de la tabla y de la pelea por los playoffs. Independiente, en tanto, ocupa el séptimo lugar de la Zona A, con 19 unidades.

El Rojo tampoco atraviesa una situación favorable en la tabla anual, donde suma 43 puntos y se ubica en el puesto 12, fuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

La igualdad también quedó registrada en el historial del clásico de Avellaneda: fue el empate número 79 en 240 enfrentamientos. Independiente conserva la ventaja general, con 90 victorias frente a las 71 de Racing.

El último triunfo del Rojo ante la Academia había sido por 1-0 en el Torneo Apertura de 2026. Racing, por su parte, no le gana a su clásico rival desde la Copa de la Liga de 2024, cuando se impuso con un tanto de Maravilla Martínez.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Independiente Racing
Notas relacionadas
Romero hizo una "limpieza" en Racing antes del clásico con Independiente
Independiente empató sin goles con Talleres y dejó pasar una oportunidad en el Torneo Clausura
Racing e Independiente se enfrentan en el clásico de Avellaneda

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar