Racing e Independiente empataron 1 a 1 en el clásico de Avellaneda

El tramo final se volvió de ida y vuelta, con ambos equipos apostando a conseguir el gol de la victoria y espacios cada vez más amplios en la mitad de la cancha. El desgaste físico también influyó en las imprecisiones y ninguno consiguió romper la igualdad.

El clásico tuvo, además, varios cruces y amonestaciones. En Racing recibieron tarjetas amarillas Juan Barinaga, Matías Zaracho y Mateo Martínez. En medio de las discusiones, los ayudantes de campo Luciano Aued y Ribair Rodríguez se enfrentaron cara a cara y terminaron expulsados.

Cuando el árbitro marcó el final, los hinchas de Racing expresaron su malestar por el resultado y despidieron al equipo con silbidos. La Academia había tenido la oportunidad de quedarse con el clásico, pero no logró sostener la ventaja ante su eterno rival.

Cómo quedaron Racing e Independiente en el Torneo Clausura

El empate dejó a Racing en el puesto 13 de la Zona B, con 12 puntos, lejos de los primeros lugares de la tabla y de la pelea por los playoffs. Independiente, en tanto, ocupa el séptimo lugar de la Zona A, con 19 unidades.

El Rojo tampoco atraviesa una situación favorable en la tabla anual, donde suma 43 puntos y se ubica en el puesto 12, fuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

La igualdad también quedó registrada en el historial del clásico de Avellaneda: fue el empate número 79 en 240 enfrentamientos. Independiente conserva la ventaja general, con 90 victorias frente a las 71 de Racing.

El último triunfo del Rojo ante la Academia había sido por 1-0 en el Torneo Apertura de 2026. Racing, por su parte, no le gana a su clásico rival desde la Copa de la Liga de 2024, cuando se impuso con un tanto de Maravilla Martínez.