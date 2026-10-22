Se cierra la renovación de Scaloni: cómo será el nuevo contrato en la Selección Argentina y hasta cuándo firmará

Respecto a la situación personal de Samuel, el propio seleccionador fue tajante en la antesala de la última citación: “Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él. Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer”. A su vez, remarcó la relevancia de su presencia en el día a día agregando que “tiene las puertas abiertas. No va a haber problema si es así. Sería una pérdida importantísima y veremos qué pasa si después no está”.

Con la hoja de ruta definida y el objetivo de asegurar la estabilidad del proyecto deportivo, la Asociación del Fútbol Argentino prevé oficializar la firma del nuevo contrato en el marco de los partidos de preparación de noviembre en Buenos Aires y Córdoba.