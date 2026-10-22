Se cierra la renovación de Scaloni: cómo será el nuevo contrato en la Selección Argentina y hasta cuándo firmará

La Selección Argentina se encuentra muy cerca de abrochar la continuidad de su líder táctico. De cara a los compromisos amistosos de noviembre frente a Uruguay en La Bombonera y Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, las conversaciones entre el cuerpo técnico y la dirigencia nacional se mantienen sumamente avanzadas. Tras un clima de marcado optimismo en las negociaciones, se conocieron las condiciones contractuales y la extensión del nuevo acuerdo que estampará el estratega santafesino.