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Se cierra la renovación de Scaloni: cómo será el nuevo contrato en la Selección Argentina y hasta cuándo firmará

Lionel Scaloni está cerca de renovar su contrato con la Selección Argentina. Los detalles del acuerdo y hasta cuándo firmará.

Lionel Scaloni

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La Selección Argentina se encuentra muy cerca de abrochar la continuidad de su líder táctico. De cara a los compromisos amistosos de noviembre frente a Uruguay en La Bombonera y Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, las conversaciones entre el cuerpo técnico y la dirigencia nacional se mantienen sumamente avanzadas. Tras un clima de marcado optimismo en las negociaciones, se conocieron las condiciones contractuales y la extensión del nuevo acuerdo que estampará el estratega santafesino.

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Luego de que el propio DT expresara tras el partido ante Benín que “si todo va bien, seguiré siendo entrenador”, las partes aceleraron las gestiones formales. El planteo inicial establece un vínculo por dos años con la opción de extenderlo por dos temporadas adicionales. Esta cláusula de renovación casi automática posterior a la Copa América 2028 le permitiría al entrenador proyectar su gestión hasta la finalización del Mundial 2030, cita máxima que contará con el condimento especial de albergar uno de los partidos de apertura en suelo argentino.

En caso de plasmar la firma durante la inminente ventana internacional, el DT oriundo de Pujato garantizará alcanzar la barrera de los diez años ininterrumpidos al frente del seleccionado. Su etapa se inició como interinato en septiembre de 2018 tras la desvinculación de Jorge Sampaoli luego de la Copa del Mundo de Rusia, encarando un proceso de reestructuración que derivó en la obtención de cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además del subcampeonato en el Mundial 2026.

Qué pasará con el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y la continuidad de Walter Samuel

Uno de los ejes centrales en la negociación pasa por mantener la base del grupo de trabajo que acompañó al entrenador durante todo el proceso victorioso. En ese sentido, la dirigencia y el DT buscan convencer a Walter Samuel de continuar en su rol de ayudante de campo.

Respecto a la situación personal de Samuel, el propio seleccionador fue tajante en la antesala de la última citación: “Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él. Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer”. A su vez, remarcó la relevancia de su presencia en el día a día agregando que “tiene las puertas abiertas. No va a haber problema si es así. Sería una pérdida importantísima y veremos qué pasa si después no está”.

Con la hoja de ruta definida y el objetivo de asegurar la estabilidad del proyecto deportivo, la Asociación del Fútbol Argentino prevé oficializar la firma del nuevo contrato en el marco de los partidos de preparación de noviembre en Buenos Aires y Córdoba.

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