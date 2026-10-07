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FIN DE UNA ERA

La explosiva versión sobre una supuesta interna entre Messi y Scaloni: "Se iba a ir y..."

Tras la emotiva despedida de Messi de la Selección Argentina, Ricardo Caruso Lombardi dio su opinión acerca del vínculo del capitán y el técnico Lionel Scaloni.

7 oct 2026, 14:15
La explosiva versión sobre una supuesta interna entre Messi y Scaloni: Se iba a ir y...

La explosiva versión sobre una supuesta interna entre Messi y Scaloni: "Se iba a ir y..."

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La explosiva versión sobre una supuesta interna entre Messi y Scaloni: "Se iba a ir y..."

Lionel Messi emocionó a todo el país y el mundo al retirarse de manera oficial de la Selección Argentina tras 21 años de carrera en un amistoso frente a Benín que fue victoria por 3 a 0 y donde convirtió un gol de penal en el segundo tiempo.

El día después de la despedida del capitán, Ricardo Caruso Lombardi habló en el programa Puro Show (El Trece) y profundizó sobre el discurso del futbolista una vez finalizado el partido donde destacó a sus compañeros de plantel y no hizo mención puntual al técnico Lionel Scaloni.

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Este detalle fue advertido primero por Nancy Duré: "Lo que me llamó la atención es que en el momento no haya dicho nada de Scaloni porque hasta donde yo sé es una relación entrañable", planteó la periodista ante la presencia del ex DT en el móvil.

Y ahí Caruso Lombardi observó: “Vos fijate que el técnico se iba a ir. Aparte no condice con lo que dice uno y el otro. Leo dice ‘no pasó nada’ y el técnico cuando terminó el partido dijo ‘no pudimos jugar con las armas que habitualmente jugamos. Ahí ya hay una controversia entre uno y otro".

"Él (Scaloni) dijo que se iba a ir, que estaba en duda, y resulta que ahora le habrá aparecido toda la plata que no le pagaron nunca y ahora se queda”, reveló Caruso.

Y en ese sentido remarcó: "Entonces andá a saber si él no lo toma como que se está quedando a favor de alguien que hizo las cosas mal por eso lo insulta toda la cancha, no es una cosa común que te puteen todos (por Chiqui Tapia)".

Qué dijo Messi en su despedida de la Selección Argentina

"Siento que es el momento. El útimo Mundial ya fue demasiado lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo, lo dimos todo", dijo Lionel Messi ante la multitud en el estadio de River.

"El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel piernas y emocional y la realidad es que llegamos con lo justo", se sinceró sobre la final del Mundial ante España que fue derrota en un mal partido en general del equipo.

Y agregó sobre ese último partido: "La peleamos como lo hicimos siempre por esta camiseta pero lamentablemente no pudimos ser campeones, estuvimos muy cerquita. Pero no tengan dudas que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta".

     

 

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