La explosiva versión sobre una supuesta interna entre Messi y Scaloni: "Se iba a ir y..."

"Él (Scaloni) dijo que se iba a ir, que estaba en duda, y resulta que ahora le habrá aparecido toda la plata que no le pagaron nunca y ahora se queda”, reveló Caruso.

Y en ese sentido remarcó: "Entonces andá a saber si él no lo toma como que se está quedando a favor de alguien que hizo las cosas mal por eso lo insulta toda la cancha, no es una cosa común que te puteen todos (por Chiqui Tapia)".

Qué dijo Messi en su despedida de la Selección Argentina

"Siento que es el momento. El útimo Mundial ya fue demasiado lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo, lo dimos todo", dijo Lionel Messi ante la multitud en el estadio de River.

"El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel piernas y emocional y la realidad es que llegamos con lo justo", se sinceró sobre la final del Mundial ante España que fue derrota en un mal partido en general del equipo.

Y agregó sobre ese último partido: "La peleamos como lo hicimos siempre por esta camiseta pero lamentablemente no pudimos ser campeones, estuvimos muy cerquita. Pero no tengan dudas que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta".