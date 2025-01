Un excampeón de la Fórmula 1 disparó contra Franco Colapinto: "No puede..."

Además, Villeneuve criticó las quejas técnicas que el argentino expresó durante sus últimas carreras: "No puede llorar por nada. Ha tenido algunas carreras en la F1, no mucha gente lo consigue, así que ya es impresionante que haya tenido esa oportunidad". Sin embargo, suavizó sus palabras al reconocer el talento del piloto: "Sigue siendo un piloto rápido, pero lo que demostró es que no supo evaluar bien la situación".

El futuro de Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

Como piloto de reserva, Colapinto formará parte del equipo de apoyo de Alpine junto a Paul Aron y Ryo Hirakawa, quedando a disposición para reemplazar a los titulares Pierre Gasly y Jack Doohan en caso de ser necesario. Sin embargo, debido a su participación en nueve carreras con Williams, Colapinto ya no podrá disputar las prácticas reservadas para novatos los días viernes en los grandes premios.

El futuro del argentino en Alpine dependerá del desempeño de Doohan, quien tendría un contrato garantizado por las primeras cinco carreras de la temporada. Si el australiano no cumple con las expectativas del equipo, se podría abrir una puerta para que Colapinto tome su lugar como piloto titular.

Aunque las críticas de Villeneuve son un recordatorio de las exigencias de la Fórmula 1, la incorporación de Colapinto a Alpine refuerza la confianza en su talento y potencial. Para el argentino, 2025 representa una nueva oportunidad de aprendizaje mientras espera su momento para volver a competir en la pista y demostrar que está a la altura de los retos de la máxima categoría.

Los ojos del automovilismo mundial estarán atentos a su evolución en un equipo que busca consolidarse como uno de los contendientes en el campeonato. Colapinto, mientras tanto, sigue enfocado en su objetivo: recuperar un asiento titular y hacer historia como representante argentino en la Fórmula 1.